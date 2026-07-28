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Επίσημο: Αναλαμβάνει τον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας ο Ζιντάν
Magazino
16:08 - 28 Ιουλ 2026

Επίσημο: Αναλαμβάνει τον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας ο Ζιντάν

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ζινεντίν Ζιντάν είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, καθώς η Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FFF) ανακοίνωσε την Τρίτη (28/7) την πρόσληψή του, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις που τον ήθελαν εδώ και καιρό ως τον επικρατέστερο διάδοχο του Ντιντιέ Ντεσάν.

Ο 54χρονος τεχνικός αναλαμβάνει τα ηνία των «τρικολόρ» έπειτα από την ολοκλήρωση της πολυετούς παρουσίας του Ντεσάν στον πάγκο της ομάδας. Ο τελευταίος είχε αναλάβει την εθνική το 2012 και αποχώρησε νωρίτερα μέσα στο μήνα, μετά την κατάκτηση της τέταρτης θέσης από τη Γαλλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Ντεσάν οδήγησε τη Γαλλία στην κορυφή του κόσμου το 2018, ενώ το 2022 έφτασε εκ νέου στον τελικό της διοργάνωσης, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία της ομάδας στην ελίτ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Για τον Ζιντάν, η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της εθνικής ομάδας αποτελεί την εκπλήρωση ενός μακροχρόνιου στόχου. Από την αποχώρησή του από τη Ρεάλ Μαδρίτης το 2021, παρέμεινε εκτός πάγκων, περιμένοντας την κατάλληλη ευκαιρία να αναλάβει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του.

«Η εθνική Γαλλίας ήταν η μοναδική θέση που πραγματικά επιθυμούσα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ζιντάν κατά την επίσημη παρουσίασή του στα γραφεία της FFF στο Παρίσι.

«Τα τελευταία τέσσερα ή πέντε χρόνια δέχθηκα προτάσεις για να αναλάβω συλλόγους, όμως τις απέρριψα όλες, γιατί στόχος μου ήταν η εθνική ομάδα της Γαλλίας», πρόσθεσε.

Με την ανάληψη των νέων του καθηκόντων, ο Ζιντάν ακολουθεί την πορεία και άλλων πρώην διεθνών συμπαικτών του, όπως ο Λοράν Μπλαν και ο Ντιντιέ Ντεσάν, οι οποίοι επίσης πέρασαν από τον πάγκο των «μπλε» μετά την αγωνιστική τους καριέρα.

Ως ποδοσφαιριστής, ο Ζιντάν υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές στην ιστορία του γαλλικού ποδοσφαίρου, κατακτώντας το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998 και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2000.

Σε προπονητικό επίπεδο, η μοναδική του εμπειρία μέχρι σήμερα είναι στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου σημείωσε εντυπωσιακές επιτυχίες. Υπό την καθοδήγησή του, η ισπανική ομάδα κατέκτησε τρεις διαδοχικούς τίτλους στο Champions League (2016, 2017 και 2018), επίδοση που παραμένει μοναδική στη σύγχρονη ιστορία της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

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