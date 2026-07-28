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ΕΣΑ: Συνάντηση με τη Γενική Γραμματέα Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
Επιχειρήσεις
15:46 - 28 Ιουλ 2026

ΕΣΑ: Συνάντηση με τη Γενική Γραμματέα Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Reporter.gr Newsroom
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Αντιπροσωπεία του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Θάνο Τσαγγάρη και τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα κ. Μανώλη Λουδάρου, του Α' Αντιπροέδρου κ. Νίκου Κογιουμτσή και του Β' Αντιπροέδρου κ. Μάκη Σαββίδη, συναντήθηκε με τη Γενική Γραμματέα Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, κα Θεώνη Αλαμπάση, προκειμένου να θέσει τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μετά την ένταξή τους στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών.

Κεντρικό μήνυμα της συνάντησης ήταν ότι η δεύτερη ευκαιρία πρέπει να γίνει πραγματικότητα και όχι να παραμένει μόνο θεωρητική. Παρά τη συνεπή τήρηση των ρυθμίσεων και την αποπληρωμή σημαντικού μέρους των οφειλών τους, πολλές επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αποκλεισμό από βασικές τραπεζικές υπηρεσίες και χρηματοδοτικά εργαλεία, γεγονός που ακυρώνει στην πράξη την προσπάθειά τους για οικονομική επανεκκίνηση.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών έθεσε, μεταξύ άλλων, την ανάγκη καθορισμού σαφών κανόνων για την επανένταξη των συνεπών επιχειρήσεων στην τραπεζική χρηματοδότηση, την ίση μεταχείριση παλαιών και νέων ρυθμίσεων του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, τη σύνδεση της συνέπειας με την αποκατάσταση της πιστοληπτικής εικόνας των επιχειρήσεων, την αναθεώρηση του ακατάσχετου ορίου έναντι τραπεζών και εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, καθώς και την πρωτοβουλία για θεσμική σύσκεψη μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις που επέδειξαν συνέπεια, διατήρησαν τις θέσεις εργασίας και απέδειξαν τη βιωσιμότητά τους δεν μπορεί να παραμένουν σε καθεστώς διαρκούς τραπεζικού αποκλεισμού. Η συνέπεια οφείλει να επιβραβεύεται και να αποτελεί το θεμέλιο για την πραγματική επανένταξη των επιχειρήσεων στην οικονομική και αναπτυξιακή δραστηριότητα.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/07/2026 - 15:53
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