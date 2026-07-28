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Wall: Άνοδος για Dow με «καύσιμο» τα ισχυρά αποτελέσματα - Πιέσεις Nasdaq από τις μετοχές ημιαγωγών
Χρηματιστήρια
17:08 - 28 Ιουλ 2026

Wall: Άνοδος για Dow με «καύσιμο» τα ισχυρά αποτελέσματα - Πιέσεις Nasdaq από τις μετοχές ημιαγωγών

Reporter.gr Newsroom
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Οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street ξεκίνησαν την διαπραγμάτευση σε διαφορετικές κατευθύνσεις την Τρίτη 28/7, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τα νέα εταιρικά αποτελέσματα, ενώ οι μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών παρέμειναν υπό πίεση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Dow Jones Industrial Average ενισχύεται κατά 320 μονάδες ή 0,61% στις 52.530,38 μονάδες, με τις μετοχές της Sherwin-Williams να πρωταγωνιστούν, σημειώνοντας άνοδο άνω του 7% μετά τα καλύτερα των αναμενόμενων αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου. Κέρδη άνω του 4% κατέγραψε και η Coca-Cola, επίσης μέλος του δείκτη Dow Jones, μετά την ανακοίνωση ισχυρών αποτελεσμάτων.

Ο S&P 500 παρουσιάζει μικρή πτώση κατά 0,31% στις 7.386,66 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq Composite υποχωρεί σημαντικά κατά 1,22% στις 24.607,67 μονάδες.

Ο δείκτης VanEck Semiconductor ETF (SMH) σημείωσε πτώση 3%, με τη Micron να ηγείται των απωλειών, καταγράφοντας πτώση περίπου 7%. Οι μετοχές των Arm Holdings και Teradyne υποχώρησαν επίσης περισσότερο από 6%.

Η Wall Street προέρχεται από μια συνεδρίαση με έντονες διακυμάνσεις, όπου ο Dow κινήθηκε ανοδικά, ενώ ο Nasdaq πιέστηκε λόγω της διόρθωσης στις μετοχές των ημιαγωγών. Η μεταβλητότητα αντανακλά την αβεβαιότητα ενόψει μιας κρίσιμης εβδομάδας για τις αγορές, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών όπως η Amazon, η Meta Platforms και η Microsoft. Στο επίκεντρο βρίσκεται και η Apple, η οποία επίσης ανακοινώνει αποτελέσματα μέσα στην εβδομάδα.

Η πορεία των μετοχών των εταιρειών ημιαγωγών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συνέχιση των επενδύσεων των μεγάλων εταιρειών cloud (hyperscalers), ακόμη και σε μια περίοδο όπου οι τεχνολογικοί κολοσσοί αντιμετωπίζουν πιέσεις.

Στο επίκεντρο η Fed και τα επιτόκια

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον το βλέμμα τους στην απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τα επιτόκια, η οποία αναμένεται την Τετάρτη. Η αγορά εκτιμά ότι η Fed θα διατηρήσει αμετάβλητη τη νομισματική πολιτική, ωστόσο αναζητά περισσότερες ενδείξεις για την πορεία των επιτοκίων τους επόμενους μήνες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τα επιτόκια της Fed δείχνουν ότι οι επενδυτές προεξοφλούν πιθανή αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

«Η εκτίμησή μας είναι ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή», ανέφερε σε σημείωμά του ο Padhraic Garvey, επικεφαλής περιφερειακής έρευνας για την Αμερική στην ING, σημειώνοντας ότι οι πληθωριστικές προσδοκίες παραμένουν σε επίπεδα που δεν προκαλούν ανησυχία.

Όπως πρόσθεσε, η δομή της καμπύλης αποδόσεων δεν παραπέμπει σε έναν νέο κύκλο αυξήσεων επιτοκίων. «Είναι ασυνήθιστο για τη Fed να ξεκινά έναν κύκλο αυξήσεων όταν το 5ετές ομόλογο βρίσκεται σε τόσο υψηλά επίπεδα σε σχέση με την καμπύλη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ακόμη και αν η Fed προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων, η δομή της αγοράς δείχνει ότι αυτές οι κινήσεις πιθανότατα θα αντιστραφούν, με το βασικό επιτόκιο να βρίσκεται χαμηλότερα από τα σημερινά επίπεδα μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Πετρέλαιο: Νέα πτώση λόγω εξελίξεων στο Ορμούζ

Παράλληλα, οι αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν βρίσκεται σε συνομιλίες με τη Σαουδική Αραβία και το Ομάν για την επανέναρξη της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την πτώση που ξεκίνησε τη Δευτέρα. Το Brent υποχώρησε κατά 1,7% στα 86,82 δολάρια το βαρέλι, ενώ το WTI σημείωσε απώλειες 1,6%, διαμορφούμενο στα 81,31 δολάρια το βαρέλι.

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