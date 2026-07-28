Δυσαρέσκεια Τραμπ για Νετανιάχου: Αν δεν ήμουν πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε

Νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη αλλά και μήνυμα δυσαρέσκειας προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό στην Ουάσινγκτον.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι ο Νετανιάχου αναμένεται να θέσει στη συζήτησή τους το θέμα της εγκατάστασης στο όρος Pickaxe στο Ιράν, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η αμερικανική πλευρά γνωρίζει ήδη όλες τις εξελίξεις και δεν χρειάζεται πρόσθετη ενημέρωση από το Ισραήλ.

«Δεν χρειάζομαι τον Μπίμπι να μου τα πει. Ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στον Ισραηλινό πρωθυπουργό με το προσωνύμιο «Μπίμπι».

Η ενόχληση Τραμπ για τις δημόσιες δηλώσεις Νετανιάχου

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε παράλληλα τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ο Νετανιάχου αναφέρθηκε δημόσια στις εργασίες που, σύμφωνα με το Ισραήλ, πραγματοποιούνται στην εγκατάσταση του όρους Pickaxe.

«Άκουσα τον Μπίμπι να το ανακοινώνει. Του είπα: “Γιατί δεν μου το είπες απλώς εμένα; Γιατί έπρεπε να το ανακοινώσεις σε όλο τον κόσμο; Ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει”», ανέφερε.

Η τοποθέτηση αυτή δείχνει τη διάθεση του Αμερικανού προέδρου να διατηρήσει τον έλεγχο των δημόσιων μηνυμάτων σχετικά με το Ιράν, την ώρα που Ουάσινγκτον και Τεχεράνη εμφανίζονται να βρίσκονται σε μια εύθραυστη φάση διαπραγματεύσεων.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου πλήγματος

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε στρατιωτική δράση κατά της συγκεκριμένης εγκατάστασης, εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία με το Ιράν.

«Δεν είναι μεγάλο πρόβλημα. Καταστρέψαμε τις πυρηνικές τους εγκαταστάσεις και θα πρέπει να πλήξουμε και το Pickaxe αν δεν κάνουν συμφωνία», δήλωσε.

Παράλληλα, προχώρησε σε νέες απειλητικές αναφορές για τις δυνατότητες του αμερικανικού στρατού, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές στις υποδομές του Ιράν.

«Θα μπορούσα να καταστρέψω τις περισσότερες γέφυρες του Ιράν μέσα σε λιγότερο από μία ώρα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να πλήξουν «όλους τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσα σε μία ημέρα».

«Η πολιτική μου έσωσε το Ισραήλ»

Κλείνοντας, ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε τη στρατηγική του απέναντι στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις του είχαν καθοριστική σημασία για την ασφάλεια του Ισραήλ.

«Αν δεν ήμουν σήμερα πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις ΗΠΑ – Ιράν παραμένουν ιδιαίτερα τεταμένες, ενώ παράλληλα υπάρχουν προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας που θα μπορούσε να περιορίσει την κλιμάκωση στην περιοχή. Η συνάντηση Τραμπ – Νετανιάχου αναμένεται να επικεντρωθεί στις εξελίξεις γύρω από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, τη στρατηγική απέναντι στην Τεχεράνη και τα επόμενα βήματα της Ουάσινγκτον.