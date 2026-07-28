Καιρός: Αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιών λόγω των ισχυρών μελτεμιών στο Αιγαίο

Η σταδιακή ενίσχυση των μελτεμιών κατά τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών.

Πιο αναλυτικά, όπως επισήμανε η μετεωρολόγος Νικολέτα Ζιακοπούλου, με αφορμή τη φωτιά που μαίνεται στην Πάρο, στο νησί πνέουν αυτή την ώρα βόρειοι άνεμοι έντασης 4 μποφόρ, με ριπές που φτάνουν τα 5 μποφόρ. Ωστόσο, σύμφωνα με τις προβλέψεις, η έντασή τους θα αυξηθεί σταδιακά μέσα στις επόμενες ώρες.

Όπως εξήγησε, από την Τετάρτη το μελτέμι θα ενισχυθεί αισθητά, με τους βοριάδες στο Αιγαίο να αγγίζουν τα 7 μποφόρ, ενώ κατά τόπους, κυρίως στα περάσματα μεταξύ των νησιών, αναμένεται να φτάσουν ακόμη και τα 8 μποφόρ, συνοδευόμενοι από ισχυρές ριπές. Οι μετεωρολογικές αυτές συνθήκες, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξηρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες, διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιβάλλον για την εκδήλωση και την ταχεία επέκταση πυρκαγιών.

Για το λόγο αυτό, αρκετές περιοχές της χώρας αναμένεται να βρεθούν σε υψηλές κατηγορίες κινδύνου πυρκαγιάς, με το Ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη να συγκαταλέγονται στις πλέον ευάλωτες περιοχές.

Όσον αφορά τη θερμοκρασία, θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, χωρίς ωστόσο να αναμένονται οι ακραίες τιμές που καταγράφονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στη δυτική Ελλάδα οι ιδιαίτερα θερμές συνθήκες θα επιμείνουν, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, στα ανατολικά τμήματα της χώρας, η ενίσχυση των βορείων ανέμων αναμένεται να περιορίσει ελαφρώς τη θερμοκρασία, η οποία δεν θα ξεπεράσει, κατά κανόνα, τους 34 βαθμούς.

Η Νικολέτα Ζιακοπούλου υπογράμμισε ότι οι ισχυροί άνεμοι θα διατηρηθούν τουλάχιστον έως και το Σάββατο, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της πυρόσβεσης σε περίπτωση εκδήλωσης νέων εστιών και καθιστά αναγκαία την αυξημένη επαγρύπνηση και προσοχή των πολιτών.

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