Τσουκαλάς: Η ΝΔ δεν θέλει την πραγματική αναθεώρηση του άρθρου 86

Το ΠΑΣΟΚ έχει «καθαρό προσανατολισμό», υποστήριξε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας το πρωί της Τρίτης (28/7) στα «Παραπολιτικά 90,1», και εξηγώντας πως ο προσανατολισμός αυτός συμπυκνώνεται στην ανάδειξη ενός προοδευτικού πολιτικού σχεδίου.

Σε έναν γρήγορο απολογισμό για τον μήνα που διανύουμε, ο κ. Τσουκαλάς είπε πω «μόνο μέσα στον Ιούλιο, αρχής γενομένης από τα ζητήματα των μικρομεσαίων τα οποία αναδείξαμε με τις προτάσεις μας για το όριο απαλλαγής ΦΠΑ, την τεκμαρτή φορολόγηση, τον ακατάσχετο λογαριασμό των επιχειρήσεων, το κομμάτι των συντάξεων, τη 13η σύνταξη, το ΕΚΑΣ και τις άλλες παρεμβάσεις, ζητήματα ιδιωτικού χρέους και βέβαια ναυτιλίας και παιδείας».

Και προσέθεσε: «Προχθές ανέδειξε ο Νίκος Ανδρουλάκης ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης της ναυτιλίας, που περιλαμβάνει από την ενδυνάμωση της ναυτικής εκπαίδευσης μέχρι το ψηφιακό νηολόγιο και το ψηφιακό μόνιμο παρατηρητήριο για τα ακτοπλοϊκά».

Το μέτωπό μας με την κυβέρνηση είναι καθαρά πολιτικό

«Το ΠΑΣΟΚ εκτιμά ότι η μάχη είναι μια μάχη πολιτική. Το μέτωπό μας με την κυβέρνηση είναι πολιτικό μέτωπο. Δεν έχει να κάνει με πρόσωπα, δεν είναι προσωπικά ζητήματα. Υπηρετούμε ένα άλλο σχέδιο για τη χώρα. Και αυτό το σχέδιο εμείς το παρουσιάζουμε στην κοινωνία. Δεν πάμε με συνθήματα. Πάμε με κοστολογημένες προτάσεις», υπογράμμισε ακόμη.

Σχολιάζοντας την κριτική προς το ΠΑΣΟΚ με φόντο και τις δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος, επισήμανε πως «δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ ότι δεν αναδεικνύει τις προτάσεις του», για να συμπληρώσει πως πλέον «μπορεί να υπάρχει μια επιτάχυνση του ξεδιπλώματος της στρατηγικής, αλλά η στρατηγική είναι ίδια. Εμείς έτσι κι αλλιώς όλο το προηγούμενο διάστημα προγραμματικά μιλούσαμε και το κάναμε με τη μείωση των ωρών απασχόλησης πριν εμφανιστεί το κόμμα του κ. Τσίπρα. Το κάναμε με το ιδιωτικό χρέος πριν εμφανιστεί το κόμμα του κ. Τσίπρα. Άρα, νομίζω ότι αυτή είναι μια καθαρή στρατηγική ότι εδώ δεν είναι απλά ατάκτως ειρημένα αποσπασματικά μέτρα, αλλά ένα συνολικό αφήγημα με αρχή, μέση και τέλος. Κεντρικός πυλώνας είναι να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο και το κράτος για να μπορέσουμε να στηρίξουμε πολιτικές για να στηριχθεί η κοινωνία».

Θέση αρχής να πάμε σε ενισχυμένη πλειοψηφία για τη συνταγματική αναθεώρηση

Ερωτηθείς για τη συνταγματική αναθεώρηση και τη μη ύπαρξη συναίνεσης κατά την πρώτη ψηφοφορία και ειδικά στο άρθρο 86, ο κ. Τσουκαλάς απάντησε:

«Θα υποχρεωθεί η επόμενη Βουλή, στην οποία φιλοδοξούμε να έχουμε πλειοψηφία, αλλά δεν θα έχουμε προφανώς 180 βουλευτές, να αναζητήσει ευρύτερες συναινέσεις. Και να έχουμε πράγματι αυτή την αναθεώρηση η οποία είναι απαραίτητη. Και να το εξηγήσω. Πρώτα απ’ όλα εμείς έχουμε μια θέση, ζητάμε να αναθεωρηθεί το άρθρο 110 του Συντάγματος, ώστε να είναι απαραίτητοι οι 180 βουλευτές και στην αναθεωρητική. Εμείς, λέμε, δηλαδή ότι είναι κατά τη γνώμη μας σημαντικό, έτσι κι αλλιώς η αναθεωρητική, όσες ψήφους και να έχει η προτείνουσα, να θέλει 180. Άρα, είναι θέση αρχής».

Η κυβέρνηση είναι η μόνη δύναμη που δεν θέλει να αναθεωρηθεί το άρθρο 86

Και συνέχισε λέγοντας: «Το άρθρο 86 η κυβέρνηση το αναθεωρεί; Όχι. Κρατάει την άσκηση ποινικής δίωξης στους 151 της Βουλής. Άρα, για δεν κάνει αυτό που λέγαμε και η ίδια έλεγε ότι πρέπει να πηγαίνει στον φυσικό δικαστή», ενώ συμπλήρωσε ότι «η κυβέρνηση φέρνει μια διατύπωση και λέει “να υπάρχει πριν ένας έλεγχος δικαστικός αλλά την τελική απόφαση, αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη, να παραμένει στη Βουλή”. Άρα, εδώ τι έχουμε; Σε ένα θέμα που σχεδόν όλα τα κόμματα συμφωνούν ότι πρέπει να αναθεωρηθεί το 86, άρα πολύ εύκολα θα βρεις 180 βουλευτές, το κρίσιμο είναι η διατύπωση. Η μοναδική δύναμη η οποία δεν θέλει να το αναθεωρήσει, είναι η κυβέρνηση».

«Ας πούμε ότι η επόμενη κυβέρνηση, οποιαδήποτε, έχει 151 και θέλει να εργαλειοποιήσει ξανά το 86 για να μην παραπέμπονται οι υπουργοί της, θα πάει με 151 με μια διατύπωση που θα κρατάει στη Βουλή τη δυνατότητα. Έχει αναθεωρηθεί το 86 ουσιαστικά; Όχι. Άρα, εμείς τι λέμε; Θέλουμε να αναθεωρηθεί; Να είμαστε όλοι στο ύψος των ευθυνών μας και να κάνουμε πραγματική αναθεώρηση του 86», εξήγησε.

Ο νόμος Πιερρακάκη έχει αποτύχει

Αναφερόμενος στο άρθρο 16, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε: «Τους είχαμε πει και έναν χρόνο πριν να μην είναι ιδιωτικά. Τους είχαμε πει να έχουμε καθαρή διατύπωση ότι θα είναι μη κρατικά-μη κερδοσκοπικά για να βρούμε λύση. Δεν ήθελε η κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση έχει φέρει ιδιωτικά-κερδοσκοπικά. Ο νόμος Πιερρακάκη έχει αποτύχει στην εφαρμογή του. Ήρθε κανένα πολύ μεγάλο πανεπιστήμιο; Υπάρχουν κολέγια που ήταν εδώ και ήδη συνεργάζονταν και έγιναν πανεπιστήμια. Η κυβέρνηση μας έλεγε ότι θα έρθει το Χάρβαρντ όμως, δεν το έλεγα εγώ. Άρα και εκεί λοιπόν αν η διατύπωση είναι αυτή που πρέπει, θα υπάρξει συμφωνία».

Η κυβέρνηση θέλει άρση μονιμότητας στο Δημόσιο, όχι αξιολόγηση

Όσον αφορά την αξιολόγηση στο δημόσιο, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση «δεν θέλει αξιολόγηση, θέλει άρση μονιμότητας. Η άρση μονιμότητας δεν είναι αξιολόγηση. Η άρση μονιμότητας σημαίνει ότι μπορεί να χτιστεί ένα κράτος πελατειακό, όπου κάθε κυβέρνηση θα διώχνει τους προηγούμενους και θα παίρνει άλλους. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και ο κ. Σκυλακάκης, ο οποίος είναι φιλελεύθερος το λιγότερο-δηλαδή παλιά θυμάμαι ότι λέγαμε ότι είναι ένας εκπρόσωπος του νεοφιλελευθερισμού – όμως ο άνθρωπος επειδή έχει μια συγκροτημένη σκέψη, τι είπε; Ότι αν αυτό το πράγμα γίνει άναρχα, θα οδηγήσει σε πελατειασμό.»

«Άρα, εμείς εδώ έχουμε καθαρή διαφωνία. Εμείς λέμε ότι δεν είναι η μονιμότητα το θέμα. Η αξιολόγηση είναι ένα ζήτημα νόμων. Αυτή η κυβέρνηση έχει ψηφίσει νόμους – και την αξιολόγηση – που δεν τους εφαρμόζει. Δείτε σήμερα πόσοι παραμένουν να είναι με αναθέσεις και όχι με κρίσεις. Άρα, εμείς τι είπαμε; Συζητάμε κάθε μορφή αξιολόγησης που να εφαρμόζεται. Για εμάς είναι απαραίτητη. Συζητάμε, αν θέλουμε, μέσα από τον κώδικα δημοσίων υπαλλήλων και πώς μπορούμε να επιταχύνουμε διαδικασίες αν κάποιος είναι επίορκος, που ήδη υπάρχουν. Αλλά το να νομιμοποιήσουμε το να μπορεί να διώχνει όποιον θέλει» δεν θα υπάρξει συναίνεση», ανάφερε ακόμη.

Τέλος, αναφορικά με τις προσχωρήσεις ανεξάρτητων βουλευτών στην Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε πως «η στρατηγική της διεύρυνσης είναι μια δεδομένη στρατηγική και θα ξεδιπλωθεί όλο το επόμενο διάστημα».