ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΠΑΣΟΚ: Ανίκανη να διαχειριστεί την αποθήκευση ενέργειας η κυβέρνηση
Πολιτική
11:21 - 03 Οκτ 2025

ΠΑΣΟΚ: Ανίκανη να διαχειριστεί την αποθήκευση ενέργειας η κυβέρνηση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Για δεύτερη φορά μέσα σε μόλις έξι μήνες, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιβεβαιώνει με τον πιο αποκαλυπτικό τρόπο την προχειρότητα και την αδυναμία της να διαχειριστεί έναν τομέα κρίσιμο για την ενεργειακή μετάβαση, την αποθήκευση ενέργειας», καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ μέσω ανακοίνωσής του.  

«Σε διάστημα λίγων μόλις μηνών από την αρχική υπουργική απόφαση του Μαρτίου, το ΥΠΕΝ εξέδωσε τη δεύτερη τροποποίηση (ΦΕΚ Β’ 5165/29.09.2025).», αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη και προσθέτει:

«Τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη τροποποίηση καταλήγουν σε χρονικές μεταθέσεις. Επιπλέον, η αρχική υπουργική απόφαση ήταν τόσο ελλιπής και πρόχειρα γραμμένη που η δεύτερη τροποποίηση χρειάστηκε να είναι πολυσέλιδη, να αλλάζει σωρηδόν άρθρα, να εισάγει νέα Παραρτήματα (ΙΙΙ και IV) και πρακτικά να ανασυστήνει το πλαίσιο από την αρχή, με εισαγωγή νέων φωτογραφικών διατάξεων.»

«Σαν να μην έφτανε αυτό», συνεχίζει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, «μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, με μια σκανδαλώδη τροπολογία, η κυβέρνηση έδωσε νέα εξάμηνη παράταση στην υλοποίηση των έργων αποθήκευσης που είχαν επιδοτηθεί στους διαγωνισμούς του 2023, χωρίς μάλιστα καμία ουσιαστική ποινή.»

«Ακόμη χειρότερα, η παράταση αφορά πλέον “δήλωση ετοιμότητας” αντί για ηλεκτρισμό, δηλαδή απομακρύνει το πραγματικό σημείο παράδοσης του έργου ακόμα περισσότερο. Η κίνηση αυτή αποτελεί “χάδι” για τις εταιρείες που καθυστερούν τα έργα, περιμένοντας να μειωθεί το κόστος της τεχνολογίας, και ταυτόχρονα ένα τεράστιο πλήγμα, τόσο για τους μικρομεσαίους παραγωγούς ΑΠΕ που καταστρέφονται από τις συνεχείς περικοπές, όσο και τους καταναλωτές, που πληρώνουν πανάκριβα την ηλεκτρική ενέργεια.», αναφέρει η αξιωματική αντιπολίτευση και συνεχίζει:

«Τι αποτυπώνει όλο αυτό; Ανικανότητα και προχειρότητα. Αντί για ένα σταθερό, σαφές και εφαρμόσιμο πλαίσιο, βλέπουμε αλλεπάλληλες τροποποιήσεις και παρατάσεις, από ένα υπουργείο που μετακινεί τις γραμμές τερματισμού κάθε λίγες εβδομάδες. Ενώ η αγορά περιμένει κανόνες που δεν αλλάζουν κάθε τρεις και λίγο, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύεται ανίκανη να υλοποιήσει τον στρατηγικό στόχο της αποθήκευσης.

Η Ελλάδα έπρεπε εδώ και 3 χρόνια να διαθέτει μονάδες αποθήκευσης, προκειμένου η φθηνή ενέργεια των ΑΠΕ να φτάνει τελικά στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Δυστυχώς, η κυβέρνηση καθυστερεί τραγικά, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα της ενεργειακής ολιγαρχίας, στις πλάτες τόσο των καταναλωτών, όσο και των μικρομεσαίων παραγωγών ΑΠΕ.

Το κεντρικό ερώτημα είναι πλέον αμείλικτο: Θα ξεκινήσει ποτέ η εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ή πρέπει να περιμένουμε να φύγει η Νέα Δημοκρατία για να μπει επιτέλους τάξη, σοβαρότητα και έργο σε έναν κλάδο κρίσιμο για την ασφάλεια εφοδιασμού και την ενεργειακή μετάβαση;», καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δημοσκόπηση Interview: Στο 26,8% η ΝΔ, σταθερά δεύτερη η ΕΛΑΣ – Ανεβαίνει ο Σαμαράς
Πολιτική

Δημοσκόπηση Interview: Στο 26,8% η ΝΔ, σταθερά δεύτερη η ΕΛΑΣ – Ανεβαίνει ο Σαμαράς

Τσουκαλάς: Ο Πρωθυπουργός κρίνεται μετεξεταστέος στα οικονομικά, άριστος στις αλχημείες
Πολιτική

Τσουκαλάς: Ο Πρωθυπουργός κρίνεται μετεξεταστέος στα οικονομικά, άριστος στις αλχημείες

Μητσοτάκης: Ζητώ τρίτη τετραετία για να μη γυρίσουμε τρεις πίσω
Πολιτική

Μητσοτάκης: Ζητώ τρίτη τετραετία για να μη γυρίσουμε τρεις πίσω

Ανδρουλάκης: Το Μαξίμου θέλει την τοπική αυτοδιοίκηση κυματοθραύστη των πολιτικών του επιλογών
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Το Μαξίμου θέλει την τοπική αυτοδιοίκηση κυματοθραύστη των πολιτικών του επιλογών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
21/07/2026 - 13:09

Το Nissan Qashqai ξεπερνά τις 4 εκατομμύρια πωλήσεις στην Ευρώπη και συνεχίζει να γράφει ιστορία

Ειδήσεις
21/07/2026 - 13:00

Μπέρναμ: Ανακοίνωσε την κατάργηση του ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια

Ειδήσεις
21/07/2026 - 12:58

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς

Πολιτική
21/07/2026 - 12:39

Παρουσίαση Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης – Μητσοτάκης: Το 2030 η Ελλάδα θα είναι μία καλύτερη χώρα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
21/07/2026 - 12:37

ΕΕΤΤ: Εντείνει τους ελέγχους για ασφαλέστερες ψηφιακές υπηρεσίες

Ειδήσεις
21/07/2026 - 12:16

Πολάκης: «Ντροπή και Αίσχος» η θέση της ΕΛΑΣ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 12:12

Μπρατάκος: Ανάγκη για ρεαλιστικό χρόνο και μεταβατική περίοδο για το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής

Ειδήσεις
21/07/2026 - 12:03

Μπαράζ καταγγελιών από την ΕΣΑμεΑ για αποκλεισμό ατόμων με αναπηρία από ελληνικές παραλίες

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/07/2026 - 12:02

Καραβίας: Η Eurobank επενδύει στη νέα γενιά μέσα από την εκπαίδευση και τη σύνδεσή της με την παραγωγή

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 11:54

ΕΣΠ: Στο επίκεντρο της οικονομικής πολιτικής το εμπόριο - Γόνιμος ο διάλογος με Μαρκόπουλο

Πολιτική
21/07/2026 - 11:51

ΥΠΕΘΑ: Ξεκίνησε η Γ΄ φάση του οικιστικού προγράμματος με έργα άνω των €60 εκατ.

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 11:49

ΤΕΡΝΑ: Νέα σύμβαση €380 εκατ. για σιδηροδρομικό έργο στη Ρουμανία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
21/07/2026 - 11:40

Protergia Open: Ενέργεια χωρίς περιορισμούς

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 11:40

Η EOS Capital Partners και το Latsco Family Office επενδύουν στη Nova ICT

ΜΕΤΑΛΛΑ
21/07/2026 - 11:35

Η Eldorado Gold ανακοινώνει ένα σημαντικό ορόσημο: Πρώτη θραύση μεταλλεύματος στις Σκουριές

Ακίνητα
21/07/2026 - 11:25

Παράταση για τους κτηματολογικούς πίνακες σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο

Το σκίτσο του ΚΥΡ
21/07/2026 - 11:24

Διορισμοί στο Δημόσιο

Ειδήσεις
21/07/2026 - 11:22

Πελοπόννησος: Στα εννέα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων

Ειδήσεις
21/07/2026 - 11:09

Πιστοποίηση για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Νομικής του Πανεπιστημίου Keele στην Ελλάδα

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:56

Έφυγε από τη ζωή ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης

Πολιτική
21/07/2026 - 10:53

Δημοσκόπηση Interview: Στο 26,8% η ΝΔ, σταθερά δεύτερη η ΕΛΑΣ – Ανεβαίνει ο Σαμαράς

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:50

Νέα ένταση Κίνας - Φιλιππίνων: Οι ΗΠΑ καταγγέλλουν «επικίνδυνες και επιθετικές ενέργειες»

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 10:47

Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
21/07/2026 - 10:35

Γιατί η Ελλάδα λέει «όχι» στις νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 10:27

ΕΣΕΕ: Συνάντηση αντιπροσωπείας με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:21

Νέα επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στο Ορμούζ – Κλιμακώνεται η ανησυχία στη ναυτιλία

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:17

ifo/ TUM: Λιγότεροι από τους μισούς εργαζόμενους χαμηλής ειδίκευσης συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης από τις επιχειρήσεις

Σχόλια Αγοράς
21/07/2026 - 10:10

ΧΑ: Το γεωπολιτικό ρίσκο κρατά σε επιφυλακή τους επενδυτές

Αναλύσεις
21/07/2026 - 09:58

ΧΑ: Ανοικτό το ενδεχόμενο για κινήσεις προς ανοδική ή πτωτική κατεύθυνση του ΓΔ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:55

Guardian: Μύθοι και αλήθειες για τους καύσωνες που πλήττουν την Ευρώπη και πώς αντιμετωπίζονται

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ