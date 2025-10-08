Ουκρανική επίθεση στη Μπέλγκοροντ: Τρεις νεκροί και ένας τραυματίας

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε σε ουκρανική πυραυλική επίθεση στην περιοχή Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, δήλωσε την Τετάρτη (8/10) ο τοπικός κυβερνήτης.

Ο κυβερνήτης Βίτσεσλαβ Γκλάντκοφ ανέφερε σε δήλωσή του στο Telegram ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε έναν οικισμό που ονομάζεται Μασλόβα Πριστάν, ο οποίος βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Ανέβασε μια φωτογραφία ενός αθλητικού κέντρου εκεί, το οποίο, όπως είπε, είχε καταστραφεί εν μέρει. Η φωτογραφία έδειχνε ότι το κτήριο είχε υποστεί σοβαρές ζημιές στους τοίχους και την οροφή του.

Ο Γκλάντκοφ δήλωσε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται στο σημείο και ότι τα συντρίμμια και τα ερείπια καθαρίζονται. Αξίζει να σημειωθεί ότι άνθρωποι ενδέχεται να είναι ακόμη παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια.