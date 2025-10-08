ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με φόντο την κρίση στη Γαλλία και τα μάκρο
Χρηματιστήρια
11:12 - 08 Οκτ 2025

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με φόντο την κρίση στη Γαλλία και τα μάκρο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με την πολιτική κρίση στη Γαλλία να βαθαίνει και εν αναμονή της επικείμενης ομιλίας της προέδρου της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, οι περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές καταγράφουν ανοδικές τάσεις, με τους επενδυτές να αξιολογούν τα τελευταία στοιχεία για τη βιομηχανική παραγωγή στη Γερμανία.  

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,48% στις 572,02 μονάδες.

Στα επιμέρους, ο γερμανικός DAX κερδίσει 0,37% στις 24.478 μονάδες, ο γαλλικός CAC ενισχύεται με 0,79% στις 8.037 μονάδες και ο βρετανικός FTSE σημειώνει κέρδη της τάξης του 0,37% στις 9.519 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX αυξάνεται κατά 0,68% στις 15.636 μονάδες και ο ιταλικός ΜΙΒ ενισχύεται με 0,79% στις 43.413 μονάδες.

Όσον αφορά τα μάκρο, προβληματισμό προκαλούν τα τελευταία οικονομικά στοιχεία από τη Γερμανία. Η στατιστική υπηρεσία της χώρας (Destatis) ανακοίνωσε ότι η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 4,3% τον Αύγουστο, σε μηνιαία βάση, με την πτώση στην αυτοκινητοβιομηχανία να φτάνει το 18,5%.

Σύμφωνα με τη Destatis, η σημαντική αυτή υποχώρηση οφείλεται εν μέρει στο συνδυασμό των ετήσιων θερινών διακοπών στα εργοστάσια και στις αλλαγές στις γραμμές παραγωγής στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Τα ευρήματα αυτά, μαζί με τις πρόσφατες ανακοινώσεις για πτώση στις νέες εργοστασιακές παραγγελίες για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, αποκαλύπτουν τη συνεχιζόμενη αδυναμία της γερμανικής οικονομίας. Η χώρα αντιμετωπίζει τις σωρευτικές συνέπειες από εξωτερικούς δασμούς, ενεργειακές κρίσεις και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από την Κίνα.

Αποσταθεροποιητικός παράγοντας η Γαλλία

Η εβδομάδα ήταν δύσκολη για τις χρηματαγορές της Ευρώπης, κυρίως λόγω της αιφνιδιαστικής παραίτησης του Γάλλου πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί τη Δευτέρα το πρωί — πριν καν παρουσιάσει τον κρατικό προϋπολογισμό στην Εθνοσυνέλευση. Το ίδιο σχέδιο είχε ήδη προκαλέσει την κατάρρευση δύο προηγούμενων, βραχύβιων κυβερνήσεων.

Ωστόσο, σε μια απρόσμενη τροπή, ο πρόεδρος Μακρόν αποφάσισε να δώσει στον Λεκορνί προθεσμία 48 ωρών για να πραγματοποιήσει τελικές διαβουλεύσεις με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σε μια προσπάθεια να ξεπεραστεί το πολιτικό αδιέξοδο. Ο Λεκορνί αναμένεται να ενημερώσει τον Μακρόν μέχρι το βράδυ για οποιαδήποτε πρόοδο έχει επιτευχθεί.

Προβληματισμοί στο Ηνωμένοι Βασίλειο

Την ίδια στιγμή, το Ηνωμένο Βασίλειο ανησυχεί για τις επιπτώσεις στην εγχώρια χαλυβουργία, μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των ατελών ποσοστώσεων στις εισαγωγές χάλυβα και για αύξηση των δασμών από 25% σε 50% σε περίπτωση υπέρβασης αυτών των ποσοστώσεων.

Η Ένωση Χάλυβα του ΗΒ προειδοποιεί ότι αυτά τα μέτρα της ΕΕ, σε συνδυασμό με την ήδη σοβαρή κρίση υπερπαραγωγής σε παγκόσμιο επίπεδο, ενδέχεται να αποδειχθούν καταστροφικά για τον τομέα, ο οποίος ήδη αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πύρινος εφιάλτης στην Ευρώπη: 200.000 εκκενώσεις σε Ισπανία και Γαλλία – Απειλείται η Μαδρίτη
Ειδήσεις

Πύρινος εφιάλτης στην Ευρώπη: 200.000 εκκενώσεις σε Ισπανία και Γαλλία – Απειλείται η Μαδρίτη

Ανάκαμψη στiς ευρωαγορές καθώς αποκλιμακώνεται το πετρέλαιο – Βουτιά 33% στα κέρδη της Volkswagen
Χρηματιστήρια

Ανάκαμψη στiς ευρωαγορές καθώς αποκλιμακώνεται το πετρέλαιο – Βουτιά 33% στα κέρδη της Volkswagen

Πυρκαγιές: Η Ισπανία κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Η Γαλλία ζητά βοήθεια από την ΕΕ
Ειδήσεις

Πυρκαγιές: Η Ισπανία κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Η Γαλλία ζητά βοήθεια από την ΕΕ

Ευρωαγορές: Βουτιά μετά τις ανακοινώσεις ΕΚΤ για τα επιτόκια και το πετρέλαιο πάνω από τα $100
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Βουτιά μετά τις ανακοινώσεις ΕΚΤ για τα επιτόκια και το πετρέλαιο πάνω από τα $100

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τεχνολογία
26/07/2026 - 13:00

White Noise: Η φοιτητική ομάδα του ΕΜΠ που εκτοξεύει τον πρώτο ερευνητικό πύραυλο στο «R»

Πολιτική
26/07/2026 - 12:09

ΠΑΣΟΚ: «Βροχή» ερωτημάτων στον Μητσοτάκη – Στο στόχαστρο καύσιμα και συντάξεις

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:04

Ο Όλυμπος εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:00

Η Ουκρανία ανοίγει νέο μέτωπο κατά της ρωσικής οικονομίας – Στο στόχαστρο η «ρωσική Amazon» Wildberries

Ειδήσεις
26/07/2026 - 10:20

Σαουδική Αραβία: Αεροπορικά πλήγματα κατά των Χούθι μετά τις επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα

Πολιτική
26/07/2026 - 10:10

Μητσοτάκης: Μειώνουμε το κόστος του πετρελαίου κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο – Στα €30 εκατ. το κόστος

Ειδήσεις
26/07/2026 - 09:56

Φρίκη στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο Pride – Μια νεκρή και δεκάδες τραυματίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/07/2026 - 09:45

Πώς επηρεάζουν οι πόλεμοι το μέλλον της ευρωπαϊκής ενέργειας

Ναυτιλία
26/07/2026 - 09:43

Ένωση Λιμένων Ελλάδος: Τα ελληνικά λιμάνια ως πυλώνες ανθεκτικότητας, ανάπτυξης και στρατηγικής προοπτικής

Πολιτική
26/07/2026 - 09:39

«Η θάλασσα είναι το μεγαλύτερο στρατηγικό πλεονέκτημα της Ελλάδας» – Οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη για τη ναυτιλία

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
25/07/2026 - 22:02

«Κάβα Κηρέας»: Το νέο premium spirits & deli hotspot στα Νότια Προάστια

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:55

Ιστορική επίσκεψη Γκουτέρες στη Συρία: Έκκληση για διεθνή στήριξη και σεβασμό της κυριαρχίας

Πολιτική
25/07/2026 - 21:53

Από τη Χίο το μήνυμα Διαμαντοπούλου: Η Ελλάδα χρειάζεται να κερδίσει ξανά την αξία της ναυτιλίας

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Reuters Institute: Μέσω TikTok η ενημέρωση των νέων Ελλήνων – Καταρρέει η εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά ΜΜΕ

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Μήνυμα Μακρόν για τις φονικές πυρκαγιές: Η Γαλλία ενωμένη στη μάχη – Θα ανοικοδομήσουμε ό,τι χάθηκε

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:20

Ελβετία: Τα διάσημα τυριά της αναζητούν νέες αγορές μετά το πλήγμα από τους αμερικανικούς δασμούς

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:55

Ιράν: Ο Αμπάς Αραγτσί ζητά διάλογο για την Υεμένη – «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση»

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/07/2026 - 20:40

ΕΛΓΑ: Ξεκίνησαν οι καταγραφές ζημιών από τις χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής

Πολιτική
25/07/2026 - 20:30

Καλαφάτης: H Χάλκη αναδεικνύεται σε ζωντανό εργαστήριο καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης

Πολιτική
25/07/2026 - 20:15

Λιακούλη από Λάρισα: Μεγάλη καταστροφή μετά τη χαλαζόπτωση - Άμεσες αποζημιώσεις και ειδικό πρόγραμμα στήριξης

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:00

Φλέγεται η Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι χτύπησαν σαουδαραβικά διυλιστήρια – Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν τους πυραύλους

Ειδήσεις
25/07/2026 - 19:55

Πρόεδρος Καζακστάν προς Πούτιν: Ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσει

Ειδήσεις
25/07/2026 - 19:41

Από τις καταγγελίες για τον Μυλωνάκη στο Κακουργιοδικείο: 101 κατηγορίες για Δρουσιώτη και «Σάντη»

Πολιτική
25/07/2026 - 19:28

ΥΠΑΜ Σαουδικής Αραβίας: Ευχαρίστησε τον Νίκο Δένδια για την ελληνική αποτροπή με τους Patriot

Υγεία
25/07/2026 - 19:10

Γεωργιάδης: Τη Δευτέρα οι ανακοινώσεις για την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του ΠΙΣ

Ναυτιλία
25/07/2026 - 18:50

Κικίλιας: Το λιμάνι της Πάτρας μπορεί να δώσει στα παιδιά μας μία καλύτερη ζωή

Ειδήσεις
25/07/2026 - 18:15

Αποκαλύψεις σοκ για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Διασυνδέσεις με αστυνομικούς και κρατικούς λειτουργούς

Ειδήσεις
25/07/2026 - 18:10

Τραμπ: Καταδίκασε τη βία, εξαπέλυσε επίθεση στα ΜΜΕ & προανήγγειλε την υποψηφιότητα του για το 2028

Πολιτική
25/07/2026 - 17:58

ΣΥΡΙΖΑ εναντίον Στουρνάρα: Είμαστε υπέρ της δίκαιης «τρέλας» για την καταβολή 13ης σύνταξης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/07/2026 - 17:30

Αλλάζει ο χάρτης του ρεύματος: Τα κυμαινόμενα κερδίζουν τη μάχη της τιμής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ