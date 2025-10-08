ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Τραμπ: Ζήτησε τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο - Ο λόγος
Ειδήσεις
17:50 - 08 Οκτ 2025

Τραμπ: Ζήτησε τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο - Ο λόγος

Reporter.gr Newsroom
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε τη φυλάκιση του κυβερνήτη του Ιλινόις, Τζ. Μπ. Πρίτσκερ και του δημάρχου του Σικάγο, Μπράντον Τζόνσον, κατηγορώντας τους ότι αντιτίθενται στις πολιτικές της κυβέρνησής του για την αντιμετώπιση του εγκλήματος και στις επιδρομές που πραγματοποιεί. 

«Ο δήμαρχος του Σικάγου πρέπει να φυλακιστεί επειδή δεν προστάτευσε τους αξιωματικούς της [Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων]!» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Και ο κυβερνήτης Πρίτσκερ επίσης!»

Η τοποθέτησή του ήρθε καθώς η κυβέρνησή του έχει κινητοποιήσει δυνάμεις της Εθνοφρουράς και έχει στείλει ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης στην πόλη, παρά τις έντονες αντιρρήσεις των Πρίτσκερ και Τζόνσον.

Ο Πρίτσκερ απάντησε μέσω X γράφοντας: «Δεν θα υποχωρήσω. Ο Τραμπ ζητά τώρα τη σύλληψη εκλεγμένων αντιπροσώπων που ελέγχουν την εξουσία του. Τι άλλο απομένει στο δρόμο προς τον πλήρη αυταρχισμό;».

Από την πλευρά του, ο Τζόνσον σημείωσε: «Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ προσπαθεί να συλλάβει άδικα ένα μαύρο άνδρα. Δεν πάω πουθενά».

Η πολιτεία του Ιλινόις και η πόλη του Σικάγου υπέβαλαν τη Δευτέρα (6/10) αγωγή με στόχο να εμποδίσουν τον Τραμπ από το να αναπτύξει στρατεύματα της Εθνικής Φρουράς στην πόλη. Παρά τις αντιδράσεις, το Υπουργείο Άμυνας ανέπτυξε το περασμένο Σαββατοκύριακο έως και 300 μέλη της Εθνικής Φρουράς του Ιλινόις, παρά τις προειδοποιήσεις του Πρίτσκερ.

Επιπλέον, ο Τραμπ διέταξε την αποστολή 400 ομοσπονδιακών στρατιωτών της Εθνικής Φρουράς του Τέξας στο Σικάγο, στο Πόρτλαντ του Όρεγκον και πιθανώς και σε άλλες περιοχές «όπου χρειάζεται», σύμφωνα με μνημόνιο που κατατέθηκε την Κυριακή (5/10) σε δικαστική υπόθεση του Όρεγκον σχετικά με την ανάπτυξη στρατευμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) ξεκίνησε στις αρχές Σεπτεμβρίου την «Επιχείρηση Midway Blitz» για την πάταξη της παράνομης μετανάστευσης στο Σικάγο. Έκτοτε, πράκτορες της ICE έχουν έρθει αντιμέτωποι με διαδηλωτές και δημοσιογράφους, ιδίως έξω από ένα κέντρο κράτησης μεταναστών στο προάστιο Broadview.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/10/2025 - 17:59
