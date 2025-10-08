ΧΑ: Γιόρτασε την αναμέτρηση με συγκρατημένη άνοδο και νέο τραπεζικό ρεκόρ

To Χρηματιστήριο Αθηνών γιόρτασε την αναβάθμισή της από τον FTSE Russell στη συνεδρίαση της Τετάρτης (8/10), με άνοδο που ενδοσυνδριακά ξεπέρασε το 1%, αλλά τελικά έκλεισε με κέρδη +0,68% στις 2.083,59 μονάδες. Ο τζίρος ήταν αισθητά αυξημένος στα 237,7 εκατ. ευρώ.

Ο οίκος FTSE Russell αναβάθμισε το Χρηματιστήριο σε αναπτυγμένη αγορά καθώς πληροί και τα 22 κριτήρια Ποιότητας των Αγορών, έχει τις ελάχιστες απαιτήσεις κεφαλαιοποίησης αγοράς και αριθμού κινητών αξιών και του έχει δοθεί επενδυτική βαθμίδα από 3 οίκους αξιολόγησης.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί ασφαλώς σημαντικό αντιστάθισμα στο διεθνώς ασταθές περιβάλλον και ιδιαίτερα στη νέα πολιτική κρίση που ξέσπασε στη Γαλλία.

Βέβαια, η πρώτη έκθεση της JP Morgan μετά την αναβάθμιση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς έθεσε κάποιους προβληματισμούς που έκοψαν τη φόρα των επενδυτών, καθώς «βλέπει» αρνητικό ισοζύγιο από τις εισροές και εκροές κεφαλαίων.

Έστω λοιπόν κι αν δεν είχαμε ένα εντυπωσιακό ράλι, υπήρξαν αρκετά θετικά στοιχεία στη συνεδρίαση με τις τράπεζες να σημειώνουν νέο ρεκόρ 10ετίας. ETE (+2,59%), ΕΥΡΩΒ (+1,86%) και ΠΕΙΡ (+1,75%) οδήγησαν την άνοδο.

Η Cenergy (9,9 εκατ.) σε νέο ιστορικό υψηλό στα 13,16 με +0,77% και η ΕΛΧΑ (1,3 εκατ.) στο +0,49%.

Στο υπόλοιπο ταμπλό εξαιρετικά πήγε η μετοχή της ΕΧΑΕ, της ΙΝΤΚΑ, της ΕΚΤΕΡ και της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

