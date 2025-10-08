ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΧΑ: Γιόρτασε την αναμέτρηση με συγκρατημένη άνοδο και νέο τραπεζικό ρεκόρ
Σχόλια Αγοράς
17:40 - 08 Οκτ 2025

ΧΑ: Γιόρτασε την αναμέτρηση με συγκρατημένη άνοδο και νέο τραπεζικό ρεκόρ

Reporter.gr Newsroom
To Χρηματιστήριο Αθηνών γιόρτασε την αναβάθμισή της από τον FTSE Russell στη συνεδρίαση της Τετάρτης (8/10), με άνοδο που ενδοσυνδριακά ξεπέρασε το 1%, αλλά τελικά έκλεισε με κέρδη +0,68% στις 2.083,59 μονάδες. Ο τζίρος ήταν αισθητά αυξημένος στα 237,7 εκατ. ευρώ.

Ο οίκος FTSE Russell αναβάθμισε το Χρηματιστήριο σε αναπτυγμένη αγορά καθώς πληροί και τα 22 κριτήρια Ποιότητας των Αγορών, έχει τις ελάχιστες απαιτήσεις κεφαλαιοποίησης αγοράς και αριθμού κινητών αξιών και του έχει δοθεί επενδυτική βαθμίδα από 3 οίκους αξιολόγησης.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί ασφαλώς σημαντικό αντιστάθισμα στο διεθνώς ασταθές περιβάλλον και ιδιαίτερα στη νέα πολιτική κρίση που ξέσπασε στη Γαλλία.

Βέβαια, η πρώτη έκθεση της JP Morgan μετά την αναβάθμιση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς έθεσε κάποιους προβληματισμούς που έκοψαν τη φόρα των επενδυτών, καθώς «βλέπει» αρνητικό ισοζύγιο από τις εισροές και εκροές κεφαλαίων.

Έστω λοιπόν κι αν δεν είχαμε ένα εντυπωσιακό ράλι, υπήρξαν αρκετά θετικά στοιχεία στη συνεδρίαση με τις τράπεζες να σημειώνουν νέο ρεκόρ 10ετίας. ETE (+2,59%), ΕΥΡΩΒ (+1,86%) και ΠΕΙΡ (+1,75%) οδήγησαν την άνοδο.

Η Cenergy (9,9 εκατ.) σε νέο ιστορικό υψηλό στα 13,16 με +0,77% και η ΕΛΧΑ (1,3 εκατ.) στο +0,49%.

Στο υπόλοιπο ταμπλό εξαιρετικά πήγε η μετοχή της ΕΧΑΕ, της ΙΝΤΚΑ, της ΕΚΤΕΡ και της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Δείτε τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση ΕΔΩ

Τελευταία τροποποίηση στις 08/10/2025 - 18:12
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διπλή διεθνής διάκριση για τη Sandglass Hotels &amp; Villas Collection στα «Readers’ Choice Awards 2025»
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Διπλή διεθνής διάκριση για τη Sandglass Hotels & Villas Collection στα «Readers’ Choice Awards 2025»

Κεφαλογιάννης: 1.070 νέες προσλήψεις στην Πυροσβεστική – Ενίσχυση του Σώματος και συντονισμός για τη χειμερινή περίοδο
Πολιτική

Κεφαλογιάννης: 1.070 νέες προσλήψεις στην Πυροσβεστική – Ενίσχυση του Σώματος και συντονισμός για τη χειμερινή περίοδο

Ζαρούλια: Υποστηρίζει ότι ήταν εκλεγμένη βουλευτής της Χρυσής Αυγής αλλά όχι μέλος της
Πολιτική

Ζαρούλια: Υποστηρίζει ότι ήταν εκλεγμένη βουλευτής της Χρυσής Αυγής αλλά όχι μέλος της

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street – Στο επίκεντρο shutdown και πρακτικά Fed
Χρηματιστήρια

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street – Στο επίκεντρο shutdown και πρακτικά Fed

Innovate East: Η Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής φέρνει κοντά θεσμικούς φορείς, Πανεπιστήμια και επιχειρήσεις
Ειδήσεις

Innovate East: Η Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής φέρνει κοντά θεσμικούς φορείς, Πανεπιστήμια και επιχειρήσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΧΑ: Η αναβάθμιση από τον FTSE Russell... απέναντι στη γαλλική κρίση
Αναλύσεις

ΧΑ: Η αναβάθμιση από τον FTSE Russell... απέναντι στη γαλλική κρίση

Χρηματιστήριο: Έβγαλε αντίδραση με οδηγό τις τράπεζες - «Άγγιξε» ξανά τις 2.070 μονάδες
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Έβγαλε αντίδραση με οδηγό τις τράπεζες - «Άγγιξε» ξανά τις 2.070 μονάδες

Έντονη γαλλική επιρροή στο ΧΑ - Ποιες «άμυνες» μπορεί να βγάλει η ελληνική αγορά
Αναλύσεις

Έντονη γαλλική επιρροή στο ΧΑ - Ποιες «άμυνες» μπορεί να βγάλει η ελληνική αγορά

Η γαλλική κρίση παρέσυρε και το Χρηματιστήριο Αθηνών - Μόλις 6 μετοχές του FTSE σε θετικό έδαφος
Σχόλια Αγοράς

Η γαλλική κρίση παρέσυρε και το Χρηματιστήριο Αθηνών - Μόλις 6 μετοχές του FTSE σε θετικό έδαφος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:21

Τράπεζα της Αγγλίας: Αυξημένος κίνδυνος «απότομης διόρθωσης της αγοράς» λόγω υπερβολικών αποτιμήσεων στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
08/10/2025 - 18:18

Βολές Τζαβάρα κατά ΝΔ: Κάποιοι εξαφάνισαν την αλήθεια στα Τέμπη – Δημιουργείται εντύπωση συγκάλυψης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/10/2025 - 18:07

ΔΕΗ blue: Ξεπέρασε τα 3.000 σημεία φόρτισης στην Ελλάδα

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:04

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Η παγκόσμια οικονομία είναι ανθεκτική παρά τις κρίσεις

Πολιτική
08/10/2025 - 18:03

Πηγές ΝΔ: Αντί ο Ανδρουλάκης να διαγράψει συνεργάτη του που ζημίωσε το Δημόσιο μας επιτίθεται

Ειδήσεις
08/10/2025 - 17:50

Τραμπ: Ζήτησε τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο - Ο λόγος

Πολιτική
08/10/2025 - 17:50

Τροπολογία – εμπόδιο στην Τουρκία από τον Νίκο Παπανδρέου

Οικονομία
08/10/2025 - 17:49

Eurobank: Η ανεργία μειώνεται, αλλά η υποαπασχόληση και η αποθάρρυνση παραμένουν

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 17:49

Λεβέντης (ΚΕΕΕ): Η «ψηφιακή γραφειοκρατία» επιβαρύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σχόλια Αγοράς
08/10/2025 - 17:40

ΧΑ: Γιόρτασε την αναμέτρηση με συγκρατημένη άνοδο και νέο τραπεζικό ρεκόρ

Ειδήσεις
08/10/2025 - 17:40

SDG House Greece: Εκδήλωση δικτύωσης για το οικοσύστημα καινοτομίας και βιωσιμότητας

Πολιτική
08/10/2025 - 17:39

Γεραπετρίτης στο Ταλίν: Συμμεριζόμαστε την κοινή ευρωπαϊκή αντίληψη για στρατηγική αυτονομία

Πολιτική
08/10/2025 - 17:30

Ζαρούλια: Υποστηρίζει ότι ήταν εκλεγμένη βουλευτής της Χρυσής Αυγής αλλά όχι μέλος της

Πολιτική
08/10/2025 - 17:28

Κεφαλογιάννης: 1.070 νέες προσλήψεις στην Πυροσβεστική – Ενίσχυση του Σώματος και συντονισμός για τη χειμερινή περίοδο

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 17:28

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street – Στο επίκεντρο shutdown και πρακτικά Fed

Πολιτική
08/10/2025 - 17:15

Μανιάτης: Τα ευρωπαϊκά σύνορα δεν τελειώνουν στη Μαύρη Θάλασσα – Συνεχίζονται στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 17:00

Η Nestlé αποχωρεί από τη συμμαχία για τη μείωση εκπομπών μεθανίου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:50

Innovate East: Η Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής φέρνει κοντά θεσμικούς φορείς, Πανεπιστήμια και επιχειρήσεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/10/2025 - 16:41

Διπλή διεθνής διάκριση για τη Sandglass Hotels & Villas Collection στα «Readers’ Choice Awards 2025»

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
08/10/2025 - 16:28

Η Εθνική Ασφαλιστική στην τελετή παράδοσης της επιταγής του 9ου No Finish Line Athens, στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί»

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 16:27

Πτώση στις μετοχές των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών μετά τα νέα μέτρα δασμών της ΕΕ για το χάλυβα

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:22

Αναβάλλεται η εκταφή του 22χρονου Ντένις Ρούτσι: Αναμένεται νέα παραγγελία της Αστυνομίας

Οικονομία
08/10/2025 - 16:21

ΣΕΒΕ: Θετικό εμπορικό ισοζύγιο στο οκτάμηνο – Άνοδος εξαγωγών πλην πετρελαιοειδών

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:15

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων προειδοποιεί: Πολιτικές παρεμβάσεις απειλούν την ελευθερία του Τύπου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:12

Γερμανία: Προβλέψεις για μικρή ανάπτυξη της οικονομίας κατά 0,2% το 2025

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:10

Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο – Ποινή €7.000 για εγκατάλειψη τόπου δυστυχήματος

Πολιτική
08/10/2025 - 16:10

Τσουκαλάς: Η ψήφος στον Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία

Οικονομία
08/10/2025 - 16:07

Bloomberg: Η Ελλάδα επιστρέφει στις ανεπτυγμένες αγορές - Ο FTSE Russell «σφραγίζει» την αναγέννηση της οικονομίας

Πολιτική
08/10/2025 - 15:35

Δήμας: Τα έργα για τον Ντάνιελ υπερβαίνουν το €1,3 δισ. – Στόχος οι ανθεκτικές υποδομές

Πολιτική
08/10/2025 - 15:14

Παπαστεργίου: Εθνικής σημασίας η ψηφιακή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ