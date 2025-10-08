SDG House Greece: Εκδήλωση δικτύωσης για το οικοσύστημα καινοτομίας και βιωσιμότητας

Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, στην οικία της Ολλανδής Πρέσβη στην Αθήνα, φιλοξενήθηκε μια βραδιά αφιερωμένη στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το SDG House Greece, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ολλανδίας, διοργάνωσαν μια ξεχωριστή εκδήλωση δικτύωσης στο πλαίσιο των SDG Action Days, των διεθνών ημερών δράσης για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs).

Την εκδήλωση άνοιξε η νεοδιορισθείσα Πρέσβης της Ολλανδίας στην Ελλάδα, Barbara vanHellemond, η οποία υποδέχθηκε με ιδιαίτερη χαρά επιχειρηματίες, επενδυτές, εκπροσώπους θεσμών και ερευνητές. Στον χαιρετισμό της τόνισε τη σημασία ανάπτυξης ενός οικοσυστήματος που στηρίζει τη βιωσιμότητα και την καινοτομία, επισημαίνοντας ότι «η ουσία της διπλωματίας είναι να χτίζουμε σχέσεις, να μοιραζόμαστε ιδέες και να συνεργαζόμαστε για κοινούς στόχους».

Ακολούθησε μια fireside συζήτηση με τον JohnFox (Sr. UI Engineer iOS, Netflix), υπό τον συντονισμό της Νατάσας Αποστολίδη (Sr. PolicyOfficer, Ολλανδική Πρεσβεία). Ο John Foxμοιράστηκε εμπειρίες και σκέψεις για το πώς η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα μπορούν να υπηρετήσουν τη βιωσιμότητα, τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα και τις αλυσίδες αξίας που αρχίζουν να διαμορφώνονται, καθώς και τις συνθήκες που πρέπει να χτίσουμε για ουσιαστική, εφαρμόσιμη αλλαγή.

Στη δικτύωση που ακολούθησε, οι επαφές και οι συζητήσεις έδειξαν τη δυναμική μιας ενεργής κοινότητας. Επιχειρηματίες που εφαρμόζουν νέες προσεγγίσεις, εκπρόσωποι πολυεθνικών με δέσμευση σε στρατηγικές καινοτομίας και βιώσιμων πρακτικών, impact funds, χρηματοπιστωτικοί φορείς, startups, ερευνητές, impact-driven οργανισμοί αλλά και μέλη της κοινωνίας των πολιτών αντάλλαξαν ιδέες, αναζήτησαν συνέργειες και άνοιξαν νέους δρόμους συνεργασίας. Η παρουσία συμμετεχόντων από την Ελλάδα και το εξωτερικόανέδειξε τις προοπτικές και τον διεθνή χαρακτήρα του οικοσυστήματος.

Η εκδήλωση είχε και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό: φέτος συμπληρώνονται δέκα χρόνια από την υιοθέτηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (Sustainable Development Goals – SDGs). Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, μόλις περίπου το ένα τρίτο των στόχων βρίσκεται εντός του οριζόμενου χρονοδιαγράμματος για το 2030 -μια υπενθύμιση για την ανάγκη της ουσιαστικής συνεργασίας και συλλογικής δράσης.