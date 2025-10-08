ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
SDG House Greece: Εκδήλωση δικτύωσης για το οικοσύστημα καινοτομίας και βιωσιμότητας
Ειδήσεις
17:40 - 08 Οκτ 2025

SDG House Greece: Εκδήλωση δικτύωσης για το οικοσύστημα καινοτομίας και βιωσιμότητας

Reporter.gr Newsroom
Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, στην οικία της Ολλανδής Πρέσβη στην Αθήνα, φιλοξενήθηκε μια βραδιά αφιερωμένη στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το SDG House Greece, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ολλανδίας, διοργάνωσαν μια ξεχωριστή εκδήλωση δικτύωσης στο πλαίσιο των SDG Action Days, των διεθνών ημερών δράσης για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs).

Την εκδήλωση άνοιξε η νεοδιορισθείσα Πρέσβης της Ολλανδίας στην Ελλάδα, Barbara vanHellemond, η οποία υποδέχθηκε με ιδιαίτερη χαρά επιχειρηματίες, επενδυτές, εκπροσώπους θεσμών και ερευνητές. Στον χαιρετισμό της τόνισε τη σημασία ανάπτυξης ενός οικοσυστήματος που στηρίζει τη βιωσιμότητα και την καινοτομία, επισημαίνοντας ότι «η ουσία της διπλωματίας είναι να χτίζουμε σχέσεις, να μοιραζόμαστε ιδέες και να συνεργαζόμαστε για κοινούς στόχους».

Ακολούθησε μια fireside συζήτηση με τον JohnFox (Sr. UI Engineer iOS, Netflix), υπό τον συντονισμό της Νατάσας Αποστολίδη (Sr. PolicyOfficer, Ολλανδική Πρεσβεία). Ο John Foxμοιράστηκε εμπειρίες και σκέψεις για το πώς η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα μπορούν να υπηρετήσουν τη βιωσιμότητα, τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα και τις αλυσίδες αξίας που αρχίζουν να διαμορφώνονται, καθώς και τις συνθήκες που πρέπει να χτίσουμε για ουσιαστική, εφαρμόσιμη αλλαγή.

Στη δικτύωση που ακολούθησε, οι επαφές και οι συζητήσεις έδειξαν τη δυναμική μιας ενεργής κοινότητας. Επιχειρηματίες που εφαρμόζουν νέες προσεγγίσεις, εκπρόσωποι πολυεθνικών με δέσμευση σε στρατηγικές καινοτομίας και βιώσιμων πρακτικών, impact funds, χρηματοπιστωτικοί φορείς, startups, ερευνητές, impact-driven οργανισμοί αλλά και μέλη της κοινωνίας των πολιτών αντάλλαξαν ιδέες, αναζήτησαν συνέργειες και άνοιξαν νέους δρόμους συνεργασίας. Η παρουσία συμμετεχόντων από την Ελλάδα και το εξωτερικόανέδειξε τις προοπτικές και τον διεθνή χαρακτήρα του οικοσυστήματος.

Η εκδήλωση είχε και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό: φέτος συμπληρώνονται δέκα χρόνια από την υιοθέτηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (Sustainable Development Goals – SDGs). Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, μόλις περίπου το ένα τρίτο των στόχων βρίσκεται εντός του οριζόμενου χρονοδιαγράμματος για το 2030 -μια υπενθύμιση για την ανάγκη της ουσιαστικής συνεργασίας και συλλογικής δράσης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΕ και Ιαπωνία εμβαθύνουν συνεργασία στην έρευνα και καινοτομία
Ειδήσεις

ΕΕ και Ιαπωνία εμβαθύνουν συνεργασία στην έρευνα και καινοτομία

Έρευνα της Bain &amp; Company: Η βιωσιμότητα παραμένει στρατηγικός μοχλός αξίας για τους CEOs
Επιχειρήσεις

Έρευνα της Bain & Company: Η βιωσιμότητα παραμένει στρατηγικός μοχλός αξίας για τους CEOs

Κίνα αντί Γερμανίας στις πιο καινοτόμες χώρες του κόσμου - Η Ελλάδα 42η
Ειδήσεις

Κίνα αντί Γερμανίας στις πιο καινοτόμες χώρες του κόσμου - Η Ελλάδα 42η

Ολλανδία: Το Ανώτατο Δικαστήριο ζητεί επανεξέταση των εξαγωγών όπλων προς το Ισραήλ
Ειδήσεις

Ολλανδία: Το Ανώτατο Δικαστήριο ζητεί επανεξέταση των εξαγωγών όπλων προς το Ισραήλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:21

Τράπεζα της Αγγλίας: Αυξημένος κίνδυνος «απότομης διόρθωσης της αγοράς» λόγω υπερβολικών αποτιμήσεων στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
08/10/2025 - 18:18

Βολές Τζαβάρα κατά ΝΔ: Κάποιοι εξαφάνισαν την αλήθεια στα Τέμπη – Δημιουργείται εντύπωση συγκάλυψης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/10/2025 - 18:07

ΔΕΗ blue: Ξεπέρασε τα 3.000 σημεία φόρτισης στην Ελλάδα

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:04

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Η παγκόσμια οικονομία είναι ανθεκτική παρά τις κρίσεις

Πολιτική
08/10/2025 - 18:03

Πηγές ΝΔ: Αντί ο Ανδρουλάκης να διαγράψει συνεργάτη του που ζημίωσε το Δημόσιο μας επιτίθεται

Ειδήσεις
08/10/2025 - 17:50

Τραμπ: Ζήτησε τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο - Ο λόγος

Πολιτική
08/10/2025 - 17:50

Τροπολογία – εμπόδιο στην Τουρκία από τον Νίκο Παπανδρέου

Οικονομία
08/10/2025 - 17:49

Eurobank: Η ανεργία μειώνεται, αλλά η υποαπασχόληση και η αποθάρρυνση παραμένουν

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 17:49

Λεβέντης (ΚΕΕΕ): Η «ψηφιακή γραφειοκρατία» επιβαρύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σχόλια Αγοράς
08/10/2025 - 17:40

ΧΑ: Γιόρτασε την αναμέτρηση με συγκρατημένη άνοδο και νέο τραπεζικό ρεκόρ

Ειδήσεις
08/10/2025 - 17:40

SDG House Greece: Εκδήλωση δικτύωσης για το οικοσύστημα καινοτομίας και βιωσιμότητας

Πολιτική
08/10/2025 - 17:39

Γεραπετρίτης στο Ταλίν: Συμμεριζόμαστε την κοινή ευρωπαϊκή αντίληψη για στρατηγική αυτονομία

Πολιτική
08/10/2025 - 17:30

Ζαρούλια: Υποστηρίζει ότι ήταν εκλεγμένη βουλευτής της Χρυσής Αυγής αλλά όχι μέλος της

Πολιτική
08/10/2025 - 17:28

Κεφαλογιάννης: 1.070 νέες προσλήψεις στην Πυροσβεστική – Ενίσχυση του Σώματος και συντονισμός για τη χειμερινή περίοδο

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 17:28

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street – Στο επίκεντρο shutdown και πρακτικά Fed

Πολιτική
08/10/2025 - 17:15

Μανιάτης: Τα ευρωπαϊκά σύνορα δεν τελειώνουν στη Μαύρη Θάλασσα – Συνεχίζονται στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 17:00

Η Nestlé αποχωρεί από τη συμμαχία για τη μείωση εκπομπών μεθανίου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:50

Innovate East: Η Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής φέρνει κοντά θεσμικούς φορείς, Πανεπιστήμια και επιχειρήσεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/10/2025 - 16:41

Διπλή διεθνής διάκριση για τη Sandglass Hotels & Villas Collection στα «Readers’ Choice Awards 2025»

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
08/10/2025 - 16:28

Η Εθνική Ασφαλιστική στην τελετή παράδοσης της επιταγής του 9ου No Finish Line Athens, στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί»

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 16:27

Πτώση στις μετοχές των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών μετά τα νέα μέτρα δασμών της ΕΕ για το χάλυβα

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:22

Αναβάλλεται η εκταφή του 22χρονου Ντένις Ρούτσι: Αναμένεται νέα παραγγελία της Αστυνομίας

Οικονομία
08/10/2025 - 16:21

ΣΕΒΕ: Θετικό εμπορικό ισοζύγιο στο οκτάμηνο – Άνοδος εξαγωγών πλην πετρελαιοειδών

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:15

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων προειδοποιεί: Πολιτικές παρεμβάσεις απειλούν την ελευθερία του Τύπου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:12

Γερμανία: Προβλέψεις για μικρή ανάπτυξη της οικονομίας κατά 0,2% το 2025

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:10

Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο – Ποινή €7.000 για εγκατάλειψη τόπου δυστυχήματος

Πολιτική
08/10/2025 - 16:10

Τσουκαλάς: Η ψήφος στον Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία

Οικονομία
08/10/2025 - 16:07

Bloomberg: Η Ελλάδα επιστρέφει στις ανεπτυγμένες αγορές - Ο FTSE Russell «σφραγίζει» την αναγέννηση της οικονομίας

Πολιτική
08/10/2025 - 15:35

Δήμας: Τα έργα για τον Ντάνιελ υπερβαίνουν το €1,3 δισ. – Στόχος οι ανθεκτικές υποδομές

Πολιτική
08/10/2025 - 15:14

Παπαστεργίου: Εθνικής σημασίας η ψηφιακή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ