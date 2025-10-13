Μεξικό: Ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες άφησαν πίσω τουλάχιστον 64 νεκρούς και 65 αγνοούμενους

Ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν το Μεξικό έχουν αφήσει τουλάχιστον 64 ανθρώπους νεκρούς και 65 αγνοούμενους, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση τη Δευτέρα 13/10, μετά από κατολισθήσεις, διακοπές ρεύματος σε ορισμένους δήμους και υπερχείλιση ποταμών.

Οι μεξικανικές αρχές έχουν αναπτύξει χιλιάδες προσωπικό για να βοηθήσουν στις εκκενώσεις, στον καθαρισμό και στην παρακολούθηση των περιοχών που επλήγησαν περισσότερο στις παραθαλάσσιες περιοχές του Κόλπου και στις κεντρικές πολιτείες, οι οποίες δέχθηκαν τις περισσότερες βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας.

Massive floods caused devastation in Poza Rica, Veracruz, Mexico ?? pic.twitter.com/IgZDW21eBl October 11, 2025

Η Λάουρα Βελάσκεθ, εθνική συντονίστρια πολιτικής προστασίας, δήλωσε ότι οι πολιτείες Ίντιγκο και Βερακρούς επλήγησαν περισσότερο, με 29 θανάτους και 18 αγνοούμενους να αναφέρονται στο Βερακρούς, και 21 θανάτους και 43 αγνοούμενους στην Ίντιγκο.

Η ηλεκτροδότηση διεκόπη σε δήμους πέντε πολιτειών του Μεξικού, αλλά έχει αποκατασταθεί σε μεγάλο βαθμό, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι σφοδρότερες βροχές καταγράφηκαν το διάστημα μεταξύ Δευτέρας και Πέμπτης, προκαλώντας «την άνοδο της στάθμης των ποταμών και των ρεμάτων πλησίον αυτών των πολιτειών» και οδηγώντας σε πλημμύρες και καταστροφές, διευκρίνισε η Βελάσκες, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της προέδρου Κλαούντια Σέινμπαουμ.