Σάντσεθ: Να λογοδοτήσουν όσοι διαδραμάτισαν ρόλο στη γενοκτονία της Γάζας

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε την Τρίτη (14/10) ότι η εκεχειρία μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ δεν πρέπει να γίνει εις βάρος της απόδοσης ευθυνών για τη γενοκτονία στη Γάζα.

«Η ειρήνη δεν μπορεί να σημαίνει λήθη· δεν μπορεί να σημαίνει ατιμωρησία», δήλωσε ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser.

«Όσοι διαδραμάτισαν βασικό ρόλο στη γενοκτονία που διαπράχθηκε στη Γάζα πρέπει να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης· δεν μπορεί να υπάρξει ατιμωρησία», πρόσθεσε όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο νομικών διαδικασιών κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η Ισπανία, μία από τις πιο έντονες φωνές κριτικής κατά της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα στην Ευρώπη, ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο ότι ο Ισπανός εισαγγελέας θα διερευνήσει «σοβαρές παραβιάσεις» ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο παλαιστινιακό έδαφος, σε συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Το ΔΠΔ έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης για τον Νετανιάχου και τον πρώην υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκαλάντ.

Ο Σάντσεθ, που συμμετείχε σε ειρηνευτική σύνοδο για τη Γάζα στην Αίγυπτο τη Δευτέρα, επιβεβαίωσε ότι το εμπάργκο όπλων της Ισπανίας προς και από το Ισραήλ παραμένει σε ισχύ.

«Θα διατηρήσουμε αυτό το εμπάργκο έως ότου η διαδικασία παγιωθεί και κινηθεί οριστικά προς την ειρήνη», είπε.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ισπανία να συμμετάσχει σε μελλοντικές προσπάθειες για την εξασφάλιση της ειρήνης και την ανοικοδόμηση της Γάζας.