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Νέα ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος για τα μέτρα της FSC κατά της DallBogg
Οικονομία
15:31 - 14 Οκτ 2025

Νέα ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος για τα μέτρα της FSC κατά της DallBogg

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Σε συνέχεια του Δελτίου Τύπου της Τράπεζας της Ελλάδος της 2ας Οκτωβρίου 2025, με το οποίο γνωστοποιήθηκε η απόφαση της Επιτροπής Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της Βουλγαρίας (FSC) να επαναφέρει το μέτρο απαγόρευσης έκδοσης και ανανέωσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων στην Ελλάδα από την εταιρεία INSURANCE JSC DALLBOGG: LIFE AND HEALTH (LEI 529900ID0B7FXUHGP023), η οποία εδρεύει στη Σόφια και δραστηριοποιείται στη χώρα μας υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, επισημαίνεται ότι το μέτρο ισχύει για όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους από την 1η Οκτωβρίου 2025 και εφεξής.  

Προς ενημέρωση και διευκόλυνση του κοινού, η FSC ανάρτησε στην επίσημη ιστοσελίδα της ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις (Q&A’s)», με στόχο να παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή και τις επιπτώσεις της ανωτέρω απόφασης.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/10/2025 - 15:37
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