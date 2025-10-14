Η ελπίδα έχει σκοτωθεί πολλές φορές στη Μέση Ανατολή

Η ειρήνη στη Μέση Ανατολή δεν επιτυγχάνεται ούτε με μια απόφαση, ούτε με μια ή περισσότερες συμφωνίες, ακόμη κι αν αυτές στηρίζονται από όλες τις ισχυρές δυνάμεις της περιοχής και τις ισχυρότερες παγκόσμιες δυνάμεις.

Έγιναν οι διακηρύξεις, μπήκαν οι υπογραφές, ακούστηκαν ομιλίες αποφασιστικές, εκφράστηκαν βεβαιότητες και ελπίδες. Όμως η αδιάκοπη αιματοχυσία που δεν άφησε οικογένεια χωρίς θύματα στην περιοχή, το μίσος αιώνων, ο φανατισμός, η εκπαίδευση στα όπλα, ο εξευτελισμός της ανθρώπινης ζωής, ο θρησκευτικός φανατισμός, δεν ξεπερνιούνται με συμφωνίες.

Παλιότερα, ο Σιμόν Πέρες και ο Γιάσερ Αραφάτ, συμφωνούσαν για ανακωχή λίγων μηνών, έδιναν τα χέρια, έκαναν δηλώσεις. Μέσα σε λίγες ημέρες ένα νέο αιματοκύλισμα στην Ιερουσαλήμ, έσβηνε τις συμφωνίες σε μια στιγμή. Ο Πέρες δήλωνε ότι ενώ συμφωνήσαμε με τον Αραφάτ, έγινε επίθεση αυτοκτονίας από παλαιστίνιο μέσα σε λεωφορείο στην Ιερουσαλήμ, ο Αραφάτ δεν εκπροσωπεί όλους τους Παλαιστινίους. Ο Αραφάτ, δήλωνε ότι αυτός που έκανε την επίθεση έδρασε μόνος του, ανήκε σε ένα νέο εξτρεμιστικό πυρήνα που δεν τον έλεγχε η παλαιστινιακή ηγεσία. Ο στρατός του Ισραήλ ελέγχεται από την ηγεσία του, οι Παλαιστίνιοι μαχητές δεν ελέγχονται από την παλαιστινιακή ηγεσία, δρουν συχνά ανεξάρτητα.

Αυτό είναι ένα πρόβλημα που δύσκολα αντιμετωπίζεται, ίσως δεν αντιμετωπίζεται.

Χθες (13/10) ο Τραμπ ανακοίνωνε ότι αρχίζει τώρα η ανοικοδόμηση της Γάζας την οποία είχαν εγκαταλείψει οι Παλαιστίνιοι. Θεωρεί ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι οι Παλαιστίνιοι δεν θα ξαναγυρίσουν διότι η περιοχή ισοπεδώθηκε και δεν έχουν πού να γυρίσουν. Κάνει λάθος. Την επόμενη στιγμή εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι άρχισαν να επιστρέφουν στη Γάζα, στα γκρεμισμένα σπίτια τους.

Ο αφοπλισμός της Χαμάς είναι μια δύσκολη υπόθεση, είναι αμφίβολο αν θα γίνει και πόσο αποτελεσματικός θα είναι, σίγουρα η ισχύς της έχει εξανεμιστεί σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Δύσκολα όμως θα παραδώσουν τα όπλα, ακόμη κι αν συμφωνήσουν ότι θα το κάνουν. Δυστυχώς, για να τιναχτεί η ειρήνη στον αέρα δε χρειάζεται στρατός, μερικές επιθέσεις αυτοκτονίας αρκούν, όπως αρκούσαν πάντα για να φέρουν το χάος και τον πόλεμο.

Οι προθέσεις είναι σαφείς, η προσπάθεια θα γίνει, ο ισραηλινός στρατός θα φύγει από τη Γάζα, ξένοι στρατοί θα αναλάβουν τη διαφύλαξη της ειρήνης στην περιοχή. Όμως η ειρήνη ακόμη δεν είναι καν έμβρυο, είναι μια ιδέα, μια ελπίδα που θα προσπαθήσει να γεννηθεί και να επιβιώσει στην σκληρότερη πολεμική ζώνη της υφηλίου.

Η παγκόσμια κοινότητα δηλώνει ότι θα το προσπαθήσει και αυτό ίσως είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του Τραμπ. Ότι ανέθεσε στους στρατούς της περιοχής και στην παγκόσμια κοινότητα την επιβολή της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Κατά τα άλλα, το μόνο που μένει είναι η ελπίδα ότι αυτή τη φορά κάτι θα γίνει. Και ως γνωστόν, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.