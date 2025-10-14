ΕΕ: Επιβάλλει πρόστιμα €157 εκατ. σε Gucci, Chloé και Loewe για περιορισμό στις τιμές λιανικής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Τρίτη 14/10 πρόστιμα ύψους 157 εκατ. ευρώ στις εταιρείες πολυτελείας Gucci, Chloé και Loewe για παραβίαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων, λόγω καθορισμού τιμών μεταπώλησης και περιορισμών προς τους λιανοπωλητές τους.

Συγκεκριμένα, στην Gucci της Kering επιβλήθηκε πρόστιμο 119,7 εκατ. ευρώ, στην Chloé της Richemont 19,7 εκατ. ευρώ και στην Loewe της LVMH 18 εκατ. ευρώ. Η Επιτροπή τόνισε ότι οι τρεις εταιρείες επέβαλαν περιορισμούς στις στρατηγικές τιμολόγησης των λιανοπωλητών, όπως περιορισμούς στις εκπτώσεις και υποχρεώσεις να μην παρεκκλίνουν από τις συνιστώμενες τιμές λιανικής, στερώντας τους την επιχειρηματική ανεξαρτησία και μειώνοντας τον ανταγωνισμό.

Η Kering δήλωσε ότι η υπόθεση έκλεισε μετά από συνεργασία με την Gucci και ότι το πρόστιμο είχε προβλεφθεί στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2025. Η Loewe επίσης επιβεβαίωσε τη συμφωνία και δεσμεύτηκε να συμμορφώνεται πλήρως με τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες. Η Richemont, ιδιοκτήτρια της Chloé, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολίου.

Η κίνηση της ΕΕ υπογραμμίζει τον αυξανόμενο έλεγχο στους ομίλους πολυτελείας, καθώς μάρκες όπως Armani, Dior, Loro Piana και πρόσφατα Tod's αντιμετώπισαν παρόμοιες πιέσεις για καταχρήσεις σε αλυσίδες εφοδιασμού και παραβιάσεις εργατικών δικαιωμάτων. Παράλληλα, πρόσφατες παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων πελατών έχουν επιδεινώσει τα ρυθμιστικά ζητήματα του κλάδου.