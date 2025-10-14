Το πλήρες κείμενο της συμφωνίας για τη Γάζα: Τι περιλαμβάνει - Ποιοι το υπογράφουν

Η Ειρηνευτική Συμφωνία για τη Γάζα, που υπεγράφη στη διάρκεια της Συνόδου στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ ελ-Σέιχ, σηματοδοτεί τον τερματισμό του πολέμου και την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου ειρήνης για τη Μέση Ανατολή.

Στο κείμενο της συμφωνίας που υπογράφουν ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αλ Σίσι, ο Εμίρης του Κατάρ Αλ Θάνι και ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, οι υπογράφοντες χαιρετίζουν την «ιστορική δέσμευση» όλων των πλευρών και αναγνωρίζουν τον ρόλο του Ντόναλντ Τραμπ στην επίτευξη της συμφωνίας. Η ειρήνη, τονίζεται, θα βασιστεί στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια τόσο των Παλαιστινίων όσο και των Ισραηλινών.

Η συμφωνία υπογραμμίζει τη σημασία του διαλόγου και της συνεργασίας αντί της βίας, τη δέσμευση για εξάλειψη του εξτρεμισμού, καθώς και τον σεβασμό των θρησκευτικών και πολιτιστικών μνημείων της περιοχής.

Τέλος, οι υπογράφοντες δεσμεύονται να επιλύουν μελλοντικές διαφορές μέσω διπλωματίας, να ενισχύσουν την οικονομική ευημερία και να οικοδομήσουν ένα μέλλον ειρηνικής συνύπαρξης στη Μέση Ανατολή.

Το πλήρες κείμενο της συμφωνίας

Ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο της συμφωνίας για ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας που υπεγράφη κατά τη διάρκεια της Συνόδου, το οποίο έχει ως εξής:

«Εμείς, οι υπογεγραμμένοι, καλωσορίζουμε τη πραγματικά ιστορική δέσμευση και την εφαρμογή από όλες τις πλευρές της Ειρηνευτικής Συμφωνίας Τραμπ, η οποία έθεσε τέλος σε περισσότερα από δύο χρόνια βαθιάς οδύνης και απωλειών — ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για την περιοχή, που ορίζεται από την ελπίδα, την ασφάλεια και ένα κοινό όραμα για ειρήνη και ευημερία.

Υποστηρίζουμε και στηρίζουμε τις ειλικρινείς προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα και να φέρει διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Μαζί, θα εφαρμόσουμε αυτή τη συμφωνία με τρόπο που διασφαλίζει ειρήνη, ασφάλεια, σταθερότητα και ευκαιρίες για όλους τους λαούς της περιοχής, περιλαμβανομένων τόσο των Παλαιστινίων όσο και των Ισραηλινών.

Κατανοούμε ότι η διαρκής ειρήνη θα είναι εκείνη όπου τόσο οι Παλαιστίνιοι όσο και οι Ισραηλινοί μπορούν να ευημερούν, με τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματά τους προστατευμένα, την ασφάλειά τους εγγυημένη και την αξιοπρέπειά τους διαφυλαγμένη.

Επιβεβαιώνουμε ότι ουσιαστική πρόοδος προκύπτει μέσω συνεργασίας και διαρκούς διαλόγου, και ότι η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ εθνών και λαών εξυπηρετεί τα διαρκή συμφέροντα της περιφερειακής και παγκόσμιας ειρήνης και σταθερότητας.

Αναγνωρίζουμε τη βαθιά ιστορική και πνευματική σημασία αυτής της περιοχής για τις θρησκευτικές κοινότητες των οποίων οι ρίζες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη γη — μεταξύ αυτών ο Χριστιανισμός, το Ισλάμ και ο Ιουδαϊσμός. Ο σεβασμός αυτών των ιερών δεσμών και η προστασία των πολιτιστικών και θρησκευτικών τους μνημείων θα παραμείνουν ύψιστης σημασίας στη δέσμευσή μας για ειρηνική συνύπαρξη.

Είμαστε ενωμένοι στην απόφασή μας να εξαλείψουμε τον εξτρεμισμό και τη ριζοσπαστικοποίηση σε όλες τους τις μορφές. Καμία κοινωνία δεν μπορεί να ευημερήσει όταν η βία και ο ρατσισμός κανονικοποιούνται ή όταν ριζοσπαστικές ιδεολογίες απειλούν τον κοινωνικό ιστό. Δεσμευόμαστε να αντιμετωπίσουμε τις συνθήκες που επιτρέπουν την εξάπλωση του εξτρεμισμού και να προάγουμε την εκπαίδευση, τις ευκαιρίες και τον αμοιβαίο σεβασμό ως θεμέλια για διαρκή ειρήνη.

Με την παρούσα δεσμευόμαστε στην επίλυση μελλοντικών διαφορών μέσω διπλωματικής προσέγγισης και διαπραγματεύσεων και όχι μέσω βίας ή παρατεταμένων συγκρούσεων. Αναγνωρίζουμε ότι η Μέση Ανατολή δεν μπορεί να αντέξει έναν επίμονο κύκλο παρατεταμένων πολέμων, αδιέξοδων διαπραγματεύσεων ή την αποσπασματική, ελλιπή ή επιλεκτική εφαρμογή επιτυχώς συμφωνημένων όρων. Οι τραγωδίες των τελευταίων δύο ετών πρέπει να λειτουργήσουν ως μια επείγουσα υπενθύμιση ότι οι μελλοντικές γενιές αξίζουν κάτι καλύτερο από τις αποτυχίες του παρελθόντος.

Αναζητούμε ανεκτικότητα, αξιοπρέπεια και ίσες ευκαιρίες για κάθε άνθρωπο, διασφαλίζοντας ότι αυτή η περιοχή θα είναι ένας τόπος όπου όλοι μπορούν να επιδιώκουν τις φιλοδοξίες τους μέσα σε ειρήνη, ασφάλεια και οικονομική ευημερία, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας ή εθνότητας.

Επιδιώκουμε ένα συνολικό όραμα ειρήνης, ασφάλειας και κοινής ευημερίας στην περιοχή, βασισμένο στις αρχές του αμοιβαίου σεβασμού και της κοινής μοίρας.

Με αυτό το πνεύμα, καλωσορίζουμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην καθιέρωση συνολικών και διαρκών ειρηνευτικών ρυθμίσεων στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και τη φιλική και αμοιβαία επωφελή σχέση μεταξύ του Ισραήλ και των περιφερειακών του γειτόνων. Δεσμευόμαστε να εργαστούμε συλλογικά για την εφαρμογή και διατήρηση αυτής της κληρονομιάς, χτίζοντας θεσμικά θεμέλια πάνω στα οποία οι μελλοντικές γενιές θα μπορούν να ευημερούν μαζί μέσα σε ειρήνη.

Δεσμευόμαστε σε ένα μέλλον διαρκούς ειρήνης".

Ντόναλντ Τζ. Τραμπ

Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

Αμπντέλ Φατάχ Ελ-Σίσι

Πρόεδρος της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου

Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι

Εμίρης του Κράτους του Κατάρ

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας».