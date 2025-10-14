Σύγκρουση ΕΕ με αεροπορικές για αποζημιώσεις και χειραποσκευές

Ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες καταγγέλλουν τη στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δικαιώματα των επιβατών.

Οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες κατήγγειλαν την Τρίτη την απόφαση της επιτροπής μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία υιοθέτησε κείμενο που αρνείται να δυσκολέψει την πρόσβαση των επιβατών σε αποζημιώσεις για καθυστερημένες πτήσεις.

Το εν λόγω κείμενο, που εγκρίθηκε τη Δευτέρα με ψήφους 34 υπέρ, 0 κατά και δύο αποχές, στηρίζει επίσης την πρόταση να επιτρέπεται στους επιβάτες να μεταφέρουν δωρεάν χειραποσκευή έως 7 κιλά στην καμπίνα του αεροσκάφους, σύμφωνα με μετάδοση του Politico.

Το κείμενο αυτό αντιπροσωπεύει τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με τη σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση των δικαιωμάτων των αεροπορικών επιβατών.

Η θέση αυτή έρχεται σε έντονη αντίθεση με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της ΕΕ — γεγονός που σημαίνει ότι οι τριμερείς διαπραγματεύσεις, οι οποίες ξεκινούν την Τετάρτη, αναμένεται να είναι δύσκολες και έντονες.

Η στάση της επιτροπής έχει εξοργίσει τη βιομηχανία των αερομεταφορών, και την Τρίτη η A4E — μια ομάδα πίεσης των αεροπορικών εταιρειών που περιλαμβάνει τις Lufthansa, Air France-KLM, Ryanair και τον όμιλο IAG (ιδιοκτήτη της British Airways) — χαρακτήρισε το κείμενο του Κοινοβουλίου ως "μη ρεαλιστικό".

Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει αποζημίωση από €250 έως €600, ανάλογα με τη διάρκεια της πτήσης, για καθυστερήσεις άνω των τριών ωρών.

Το 2013, η Επιτροπή πρότεινε την αύξηση του ορίου καθυστέρησης στις πέντε ώρες για όλες τις ενδοευρωπαϊκές πτήσεις ή για πτήσεις έως 3.500 χλμ· στις εννέα ώρες για εξωευρωπαϊκές πτήσεις μεταξύ 3.500 και 6.000 χλμ· και στις 12 ώρες για πτήσεις άνω των 6.000 χλμ.

Η πρόταση αυτή παρέμενε μπλοκαρισμένη για χρόνια, ώσπου το Συμβούλιο πρότεινε τον Ιούνιο ένα πιο ήπιο κατώφλι: τέσσερις ώρες για πτήσεις έως 3.500 χλμ ή εντός της ΕΕ, και έξι ώρες για μεγαλύτερες πτήσεις.

Ωστόσο, το Κοινοβούλιο αντέδρασε έντονα σε κάθε προσπάθεια αποδυνάμωσης των υφιστάμενων δικαιωμάτων αποζημίωσης και δηλώνει αποφασισμένο να υπερασπιστεί τη θέση του στις επικείμενες τριμερείς διαπραγματεύσεις (trilogues). Το κείμενο της επιτροπής (TRAN) αυξάνει επίσης το ελάχιστο ποσό αποζημίωσης για μεγάλες καθυστερήσεις ή ακυρώσεις στα €300.

Ο εισηγητής Αντρέι Νοβάκοφ από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δήλωσε:

«Έχουμε αρκετές κόκκινες γραμμές... η πρώτη είναι ότι δεν πρόκειται να αποδεχτούμε αύξηση του ορίου καθυστέρησης πέραν των τριών ωρών — μετά τις οποίες ο επιβάτης δικαιούται αποζημίωση.»

Ο σκιώδης εισηγητής Γιαν-Κρίστοφ Έτχεν της ομάδας Renew Europe ανέφερε στους δημοσιογράφους μετά την ψηφοφορία:

«Το Κοινοβούλιο είναι πολύ ενωμένο στο θέμα των τριών ωρών. Αν το όριο αυξηθεί στις τέσσερις ώρες, στερείτε τα δικαιώματα από τα δύο τρίτα των επιβατών που σήμερα δικαιούνται αποζημίωση. Για εμάς, αυτό είναι απαράδεκτο.»

Ωστόσο, η A4E υποστηρίζει:

«Η αύξηση αυτού του ορίου στις πέντε ώρες θα μπορούσε να αποτρέψει έως και το 40% των καθυστερήσεων.»

Ο πρόεδρος της KM Malta Airlines, David Curmi, σχολίασε:

«Ο ισχύων κανόνας των τριών ωρών τιμωρεί τις αεροπορικές που κάνουν ό,τι μπορούν για να αποφύγουν τις ακυρώσεις — ενώ στην πραγματικότητα, οι επιβάτες εξυπηρετούνται καλύτερα με μια καθυστερημένη πτήση παρά με καμία πτήση.»

Οι συνομιλίες με τα κράτη-μέλη της ΕΕ δεν προβλέπεται να είναι εύκολες.

Τον Ιούνιο, το Συμβούλιο ενεργοποίησε μια ασυνήθιστη διαδικασία νομοθέτησης στην ΕΕ, η οποία επιβάλλει τη λήξη των διαπραγματεύσεων εντός έξι έως οκτώ μηνών, γεγονός που εξόργισε τους ευρωβουλευτές.

«Βρισκόμαστε σε μεγάλη απόσταση από το Συμβούλιο, κυρίως λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο θεσμών», ανέφερε ο Νοβάκοφ, επισημαίνοντας ότι το Κοινοβούλιο είχε ψηφίσει για πρώτη φορά τη θέση του το... 2014.

«Και μετά από 11 χρόνια, επιλέγουν μια διαδικασία που περιορίζει τον χρόνο των διαπραγματεύσεων — κάτι που δεν θεωρώ ότι αντανακλά πνεύμα συνεργασίας ή φιλίας», πρόσθεσε.

Η θέση του Κοινοβουλίου περιλαμβάνει επίσης το δικαίωμα των επιβατών να μεταφέρουν δωρεάν μία χειραποσκευή έως 7 κιλά, ακόμα και στις αεροπορικές χαμηλού κόστους, εφόσον οι διαστάσεις της δεν ξεπερνούν τα 100 εκατοστά συνολικά (άθροισμα μήκους, πλάτους και ύψους). Επίσης, θα επιτρέπεται και μία μικρή τσάντα που χωρά κάτω από το κάθισμα.

Το Συμβούλιο επιθυμεί να επιτρέπεται δωρεάν μόνο μία αποσκευή με μέγιστες διαστάσεις 40 x 30 x 15 εκ. που χωρά κάτω από το μπροστινό κάθισμα. Η Επιτροπή στηρίζει αυτή τη θέση και στις 8 Οκτωβρίου ξεκίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ισπανίας, επειδή επέβαλε πρόστιμα σε αεροπορικές που χρέωναν τις μεγαλύτερες χειραποσκευές.

Οι αεροπορικές αντιδρούν και σε αυτό.

«Οι πολιτικές εκκλήσεις για “δωρεάν” χειραποσκευές είναι εκτός τόπου σε σχέση με τις προτιμήσεις των επιβατών», αναφέρει η A4E, υποστηρίζοντας πως οι επιβάτες προτιμούν χαμηλότερους ναύλους και τη δυνατότητα να αγοράσουν επιπλέον αποσκευές, παρά υψηλότερα εισιτήρια που περιλαμβάνουν τη χειραποσκευή.

Η θέση του Κοινοβουλίου περιλαμβάνει ακόμη το δικαίωμα των επιβατών να επιλέγουν ανάμεσα σε έντυπη ή ψηφιακή κάρτα επιβίβασης — πρόταση που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πρόσφατη ανακοίνωση της Ryanair, σύμφωνα με την οποία από τις 12 Νοεμβρίου όλοι οι επιβάτες της θα πρέπει να επιδεικνύουν ψηφιακό εισιτήριο μέσω της επίσημης εφαρμογής της εταιρείας.