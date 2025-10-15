ΟΗΕ: Σχεδόν 14 εκατ. άνθρωποι κινδυνεύουν από πείνα λόγω περικοπών στην ανθρωπιστική βοήθεια

Σχεδόν 14 εκατομμύρια άνθρωποι στο Αφγανιστάν, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, την Αϊτή, τη Σομαλία, το Νότιο Σουδάν και το Σουδάν κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με οξεία επισιτιστική ανασφάλεια, εξαιτίας των περικοπών στη διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια, όπως προειδοποίησε την Τετάρτη (15/10) το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (WFP).

Ο μεγαλύτερος δωρητής του WFP, οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχει προχωρήσει σε σημαντική μείωση της εξωτερικής βοήθειας υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ και άλλες μεγάλες χώρες έχουν ήδη περιορίσει ή ανακοινώσει μειώσεις στη χρηματοδότηση για αναπτυξιακά και ανθρωπιστικά προγράμματα.

«Η χρηματοδότηση του WFP δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ τόσο μεγάλες προκλήσεις. Ο οργανισμός αναμένει να λάβει 40% λιγότερα κονδύλια για το 2025, με αποτέλεσμα ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός να μειωθεί από 10 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024 σε 6,4 δισεκατομμύρια δολάρια», ανέφερε ο οργανισμός, που εδρεύει στη Ρώμη.

Σύμφωνα με την έκθεση του WFP με τίτλο «A Lifeline at Risk», οι μειώσεις στη διατροφική βοήθεια ενδέχεται να ωθήσουν 13,7 εκατομμύρια ανθρώπους από το επίπεδο «κρίσης» στο επίπεδο «έκτακτης ανάγκης» της πείνας — ένα μόλις βήμα πριν από το λιμό, σύμφωνα με τη διεθνή κλίμακα πείνας πέντε βαθμίδων.

«Το χάσμα μεταξύ αυτού που πρέπει να κάνει το WFP και αυτού που μπορούμε να κάνουμε δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερο. Κινδυνεύουμε να χάσουμε δεκαετίες προόδου στον αγώνα κατά της πείνας», δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια του WFP, Cindy McCain.

Η McCain τόνισε ότι οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στις χώρες που πλήττονται από οξείες κρίσεις: «Δεν αφορά μόνο τις χώρες που έχουν πληγεί από μεγάλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Ακόμη και τα με κόπο επιτευχθέντα κέρδη στην περιοχή του Σαχέλ, όπου 500.000 άνθρωποι έχουν απαλλαγεί από την εξάρτηση από τη βοήθεια, θα μπορούσαν να υποστούν σοβαρές οπισθοδρομήσεις χωρίς βοήθεια, και θέλουμε να το αποτρέψουμε».