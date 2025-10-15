Pfizer: Ξεκινάει ο 4ος κύκλος του Start4Health για καινοτόμες ψηφιακές λύσεις στην Υγεία

Το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας της Pfizer ανακοίνωσε την έναρξη του 4ου κύκλου του Start4Health, ενός προγράμματος που στοχεύει στην ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ελλάδα και στην προώθηση πρωτοποριακών ψηφιακών λύσεων στον τομέα της υγείας.

Το Start4Health έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός που προβάλλει και ενισχύει τις startups, παρέχοντάς τους καθοδήγηση, mentoring και οικονομική στήριξη, ενώ παράλληλα προσφέρει στις διακριθείσες εταιρείες τη δυνατότητα συνεργασίας με τον παγκόσμιο οργανισμό της Pfizer. Από το 2021 έχουν συμμετάσχει πάνω από 80 startups, ενώ 17 νέες επιχειρήσεις έχουν ήδη λάβει υποστήριξη μέσω του προγράμματος.

Ο φετινός κύκλος, Start4Health25, απευθύνεται σε startups με διαφορετικό επίπεδο ωριμότητας, μέσα από δύο διακριτές κατευθύνσεις:

Acceleration Lab

Αφορά startups στα αρχικά στάδια ανάπτυξης και παρέχει στοχευμένη καθοδήγηση και υποστήριξη, ώστε να επιταχύνουν την εμπορική είσοδο των λύσεών τους στην αγορά. Οι δύο νικήτριες ομάδες θα λάβουν χρηματικά βραβεία ύψους 25.000 € και 10.000 € αντίστοιχα.

ScaleUps Studio

Απευθύνεται σε πιο ώριμες startups, δίνοντάς τους την ευκαιρία να συνεργαστούν με την Pfizer σε διεθνή projects. Μέσω της συνεργασίας με το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, οι συμμετέχουσες εταιρείες αποκτούν πολύτιμη τεχνογνωσία και συνδιαμορφώνουν λύσεις για την υγειονομική περίθαλψη του μέλλοντος.

Θεματικοί Πυλώνες Start4Health25

Το πρόγραμμα αναζητά καινοτόμες ιδέες στους εξής τομείς:

Ψηφιακή υγεία και φάρμακα (Digital Health and Medicines)

Βιοπληροφορική (Bioinformatics)

Τεχνολογίες κλινικών δοκιμών (Clinical Trial Technologies)

Ανάλυση δεδομένων και επιχειρηματική ευφυΐα (Data Insights and Business Intelligence)

Ασφάλεια φαρμακευτικών σκευασμάτων (Drug Safety)

Η υποβολή αιτήσεων και για τις δύο κατευθύνσεις ξεκίνησε στις 10 Οκτωβρίου 2025 και θα διαρκέσει έως τις 9 Νοεμβρίου 2025. Πληροφορίες για τη διαδικασία συμμετοχής και τα κριτήρια αξιολόγησης είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα Start4Health | Pfizer's Center for Digital Innovation.