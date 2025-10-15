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Γαλλία: Ελαφρά άνοδος του πληθωρισμού στο 1,1% τον Σεπτέμβριο - Ενδείξεις σταθεροποίησης στην οικονομία
Ειδήσεις
11:29 - 15 Οκτ 2025

Γαλλία: Ελαφρά άνοδος του πληθωρισμού στο 1,1% τον Σεπτέμβριο - Ενδείξεις σταθεροποίησης στην οικονομία

Reporter.gr Newsroom
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Μικρή αύξηση κατέγραψε ο πληθωρισμός στη Γαλλία, φθάνοντας στο 1,1% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της γαλλικής στατιστικής υπηρεσίας INSEE που δόθηκαν σήμερα (15/10) στη δημοσιότητα.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων, παρουσιάζοντας άνοδο από το 0,8% του Αυγούστου.

Η άνοδος αυτή θεωρείται ήπια αλλά ενδεικτική μιας τάσης σταθεροποίησης της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της ευρωζώνης, μετά από μια παρατεταμένη περίοδο χαμηλών τιμών και ασθενικής κατανάλωσης.

Σύμφωνα με την INSEE, η αύξηση του δείκτη οφείλεται κυρίως στη μετριοπαθή άνοδο των τιμών της ενέργειας και των υπηρεσιών, που αντιστάθμισαν τη στασιμότητα στα είδη διατροφής και στα βιομηχανικά προϊόντα.

Οι τιμές στα τρόφιμα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες, ενώ τα μη ενεργειακά αγαθά κατέγραψαν οριακές μειώσεις σε ορισμένες κατηγορίες.

Σύγκριση με την ευρωζώνη

Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή (HICP), που υπολογίζεται με κοινή μεθοδολογία για όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, κινήθηκε επίσης στο 1,1%, επιβεβαιώνοντας την ελεγχόμενη πορεία του πληθωρισμού στη Γαλλία σε σχέση με άλλες οικονομίες της ευρωζώνης όπου οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν εντονότερες.

Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η Γαλλία εξακολουθεί να διατηρεί ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά πληθωρισμού στην Ευρώπη, χάρη στην ισχυρή κρατική παρέμβαση στις τιμές ενέργειας και στην περιορισμένη αύξηση των μισθών. Παράλληλα, προβλέπουν ότι το 2025 η γαλλική οικονομία θα κινηθεί σε ρυθμό ήπιας ανάκαμψης, χωρίς έντονες πληθωριστικές πιέσεις.

Όπως σχολιάζουν αναλυτές του Bloomberg Economics, «η εικόνα της Γαλλίας διαφέρει θετικά από εκείνη άλλων μεγάλων οικονομιών της ΕΕ. Η σταθεροποίηση του πληθωρισμού κοντά στο 1% επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στη νομισματική και δημοσιονομική πολιτική, καθώς η χώρα αποφεύγει τα σενάρια στασιμοπληθωρισμού».

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