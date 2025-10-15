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Γερμανία: Επένδυση €10 δισ. σε drones και στήριξη της ευρωπαϊκής αεράμυνας
Ειδήσεις
18:38 - 15 Οκτ 2025

Γερμανία: Επένδυση €10 δισ. σε drones και στήριξη της ευρωπαϊκής αεράμυνας

Reporter.gr Newsroom
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Η Γερμανία σχεδιάζει να επενδύσει 10 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα χρόνια σε κάθε είδους μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Μπόρις Πιστόριους, κατά τη διάρκεια της συνάντησης των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Πιστόριους δήλωσε ακόμη ότι το Βερολίνο προτίθεται να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας ενιαίας ασπίδας αεράμυνας και ότι η Γερμανία θα ενισχύσει τη συμμετοχή της στις επιχειρήσεις εναέριας επιτήρησης.

«Αν ο Πούτιν επιχειρήσει να προκαλέσει ή να παραβιάσει τα σύνορά μας, η απάντηση θα είναι άμεση και αποφασιστική», προειδοποίησε χαρακτηριστικά ο Γερμανός υπουργός.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο χρηματοδοτικής στήριξης από τη Γερμανία προς την Ουκρανία για την αγορά αμερικανικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς τύπου Tomahawk, απάντησε ότι θα τοποθετηθεί όταν ληφθεί η σχετική απόφαση από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Άμυνας ανακοίνωσε πως δύο μαχητικά Eurofighter θα αναπτυχθούν στο Μάλμπορκ της Πολωνίας, από τον Δεκέμβριο έως και τον Μάρτιο.

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