Γεωργία - Κτηνοτροφία: Μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 6,4%, τον Ιούνιο 2026

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Ιουνίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025, παρουσίασε μείωση 6,4%. Ο αντίστοιχος δείκτης του Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2024, είχε παρουσιάσει αύξηση 3,5%.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 6,4%, τον μήνα Ιούνιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025, προκύπτει: α) από τη μείωση κατά 10,1% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως από τη μεταβολή της ομάδας φρούτα, και β) από την αύξηση κατά 4,2% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Ιούνιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαΐου 2026, παρουσίασε μείωση 9,4%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2025 – Ιουνίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2024 – Ιουνίου 2025, παρουσίασε μείωση 0,8%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Ιουνίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025, παρουσίασε αύξηση 3,6%, έναντι μείωσης 1,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Ιουνίου 2025 με τον Ιούνιο 2024.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 3,6%, τον μήνα Ιούνιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025, οφείλεται: α) στην αύξηση κατά 4,4% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και β) στην αύξηση κατά 1,3% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.

Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά τον μήνα Ιούνιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαΐου 2026, παρουσίασε μείωση 0,5%.

Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2025 – Ιουνίου 2026 παρουσίασε αύξηση 1,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2024 – Ιουνίου 2025.