Τραγωδία στην Κίμωλο: Στο μικροσκόπιο η ηλεκτρολογική εγκατάσταση μετά τον θάνατο του 17χρονου

Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε η σορός του 17χρονου που έχασε τη ζωή του στην Κίμωλο, όταν υπέστη, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ηλεκτροπληξία την ώρα που έκανε ντους.

Ο νεαρός, με καταγωγή τόσο από την Ιρλανδία όσο και από την Ελλάδα, βρισκόταν στο νησί για τις καλοκαιρινές του διακοπές μαζί με την οικογένειά του, όπως συνέβαινε κάθε χρόνο.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν ο 17χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο εξωτερικό μπάνιο της κατοικίας όπου διέμενε η οικογένειά του.

Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε θάνατο από ηλεκτροπληξία, με τις Αρχές να εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο να σημειώθηκε διαρροή ρεύματος στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού.

Στο επίκεντρο η ηλεκτρολογική εγκατάσταση

Πρόκειται για παλαιά κατοικία, στην οποία το μπάνιο βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν είχε υποβληθεί αίτημα για αλλαγή ονόματος στον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Για τη διαδικασία αυτή είχε εκδοθεί το απαιτούμενο πιστοποιητικό ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, γνωστό ως Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το συγκεκριμένο πιστοποιητικό είχε υπογραφεί από τον δήμαρχο της Κιμώλου, ο οποίος είναι ηλεκτρολόγος, με την επαγγελματική του ιδιότητα.

Ωστόσο, η υπόθεση βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση και οι Αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, χωρίς να έχει μέχρι στιγμής αποδοθεί ευθύνη για το τραγικό περιστατικό.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 17χρονος.

Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση της κατοικίας, ώστε να διαπιστωθεί εάν πληρούσε τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας, εάν υπήρχε βλάβη ή διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και εάν προκύπτουν τυχόν ευθύνες που συνδέονται με τον θάνατο του νεαρού.

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