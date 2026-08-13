Χρηματιστήριο: Στο επίκεντρο η ΜΟΗ μετά την ένταξή της στον MSCI Greece Standard

Το διεθνές κλίμα παραμένει υποστηρικτικό, όπως σημειώνει η Κύκλος Χρηματιστηριακή, μετά τον ήπιο CPI ΗΠΑ, όμως οι ενεργειακές τιμές και η Μέση Ανατολή διατηρούν την ανάγκη για επιλεκτικές κινήσεις.
Σημεία παρακολούθησης
MOH: Στο επίκεντρο μετά την ένταξή της στον MSCI Greece Standard, με το rebalancing να ολοκληρώνεται στο κλείσιμο της 31/8. Παράλληλα, δημοσιεύει αποτελέσματα στις 25/8. Αντίσταση €53,50–54,00, στόχος €55–56, στηρίξεις €52,50–52,80.
ΚΡΙ ΚΡΙ: Εντάσσεται στον MSCI Small Cap, ενώ στις 20/8 η μετοχή διαπραγματεύεται χωρίς το μέρισμα των €0,45/μτχ. Παρακολούθηση της περιοχής €29,40 και του όγκου συναλλαγών.
ΑΛΦΑ: Η ισχυρότερη τραπεζική εικόνα, στα €4,68. Αντίσταση €4,70, στόχος €4,80, στηρίξεις €4,49–4,50 / €4,30–4,31.
ΕΥΡΩΒ: Συσσώρευση στα €4,51. Αντίσταση €4,55–4,60, στόχος €4,70–4,80, στήριξη €4,40–4,45.
ΕΤΕ: Η Citi διατηρεί σύσταση Buy και ανέβασε την τιμή-στόχο στα €20 από €17, ενώ η μετοχή συσσωρεύει στα €16,20. Αντίσταση €16,50–16,60, στόχος €17,00, στήριξη €16,00–16,10.
ΠΕΙΡ: Στα €9,99, κοντά στην πρώτη αντίσταση. Αντίσταση €10,05–10,15, στόχος €10,30– 10,50, στήριξη €9,80–9,85.
CREDIA: Στα €0,99, με δύο πακέτα συνολικής αξίας περίπου €3,0 εκατ. στην ίδια τιμή. Κρίσιμη αντίσταση €1,00–1,02· υπέρβαση ανοίγει χώρο προς €1,05–1,10, με στήριξη €0,94–0,95.
CENER: Ισχυρή αντίδραση στα €23,40 (+5,41%). Κρίσιμη η διακράτηση άνω των €23,00– 23,20, ενώ διάσπαση των €23,40–23,50 ανοίγει χώρο προς €24,00–24,25 και τα πρόσφατα υψηλά. Πρώτη στήριξη €23,00–23,20 και ισχυρότερη €22,20–22,40.
ΕΛΠΕ: Νέα υψηλά στα €13,90, με στήριξη από την αναβάθμιση της Goldman Sachs στην τιμή-στόχο των €15,20. Αντίσταση €14,00, στόχος €14,30, στηρίξεις €13,50–13,60 / €12,85–13,00.
ΕΥΔΑΠ: Στα €11,80, μετά από ισχυρό διήμερο. Πάνω από €11,50–11,70, διατηρείται ανοικτός ο στόχος €12,00–12,30. Στηρίξεις €11,40–11,50 / €11,00–11,10.
MTLN: Διόρθωση στα €49,94, με τη ζώνη €49,50–50,00 ως άμεσο τεστ. Αντιστάσεις €50,70–51,00 και €51,90–52,20· διάσπαση ανοίγει χώρο προς €54–55. Στήριξη €49,20– 49,50.
ΔΕΗ: Στα €22,08, με αυξημένο τζίρο και πακέτα. Αντίσταση €22,40–22,50, στόχος €23,00, στήριξη €21,70–21,80.
Διεθνές περιβάλλον: Ο S&P 500 και ο Nasdaq έκλεισαν θετικά, καθώς ο CPI Ιουλίου επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις: 3,4% ο γενικός και 2,5% ο δομικός πληθωρισμός. Η θεματική της AI παρέμεινε οδηγός, με CoreWeave και Super Micro σε ισχυρή άνοδο. Στην Ευρώπη, ο STOXX 600 υποχώρησε οριακά κατά 0,16%, καθώς οι αγορές σταθμίζουν εταιρικά αποτελέσματα, ενεργειακό κόστος και Μέση Ανατολή. Σήμερα ξεχωρίζουν το βρετανικό ΑΕΠ και ο αμερικανικός PPI, πριν από τις αυριανές λιανικές πωλήσεις των ΗΠΑ.