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Χρηματιστήριο: Στο επίκεντρο η ΜΟΗ μετά την ένταξή της στον MSCI Greece Standard
Σχόλια Αγοράς
11:18 - 13 Αυγ 2026

Χρηματιστήριο: Στο επίκεντρο η ΜΟΗ μετά την ένταξή της στον MSCI Greece Standard

Reporter.gr Newsroom
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Η αγορά κινείται την Πέμπτη με επιλεκτικό ενδιαφέρον και τάση συσσώρευσης γύρω από τις 2.600 μονάδες. Οι τράπεζες και τα blue chips παραμένουν στο επίκεντρο, με το βλέμμα στη Motor Oil μετά την ένταξή της στον MSCI Greece Standard και στην Κρι Κρι, που περνά στον MSCI Small Cap. 

Το διεθνές κλίμα παραμένει υποστηρικτικό, όπως σημειώνει η Κύκλος Χρηματιστηριακή, μετά τον ήπιο CPI ΗΠΑ, όμως οι ενεργειακές τιμές και η Μέση Ανατολή διατηρούν την ανάγκη για επιλεκτικές κινήσεις.

Σημεία παρακολούθησης

MOH: Στο επίκεντρο μετά την ένταξή της στον MSCI Greece Standard, με το rebalancing να ολοκληρώνεται στο κλείσιμο της 31/8. Παράλληλα, δημοσιεύει αποτελέσματα στις 25/8. Αντίσταση €53,50–54,00, στόχος €55–56, στηρίξεις €52,50–52,80.

ΚΡΙ ΚΡΙ: Εντάσσεται στον MSCI Small Cap, ενώ στις 20/8 η μετοχή διαπραγματεύεται χωρίς το μέρισμα των €0,45/μτχ. Παρακολούθηση της περιοχής €29,40 και του όγκου συναλλαγών.

ΑΛΦΑ: Η ισχυρότερη τραπεζική εικόνα, στα €4,68. Αντίσταση €4,70, στόχος €4,80, στηρίξεις €4,49–4,50 / €4,30–4,31.

ΕΥΡΩΒ: Συσσώρευση στα €4,51. Αντίσταση €4,55–4,60, στόχος €4,70–4,80, στήριξη €4,40–4,45.

ΕΤΕ: Η Citi διατηρεί σύσταση Buy και ανέβασε την τιμή-στόχο στα €20 από €17, ενώ η μετοχή συσσωρεύει στα €16,20. Αντίσταση €16,50–16,60, στόχος €17,00, στήριξη €16,00–16,10.

ΠΕΙΡ: Στα €9,99, κοντά στην πρώτη αντίσταση. Αντίσταση €10,05–10,15, στόχος €10,30– 10,50, στήριξη €9,80–9,85.

CREDIA: Στα €0,99, με δύο πακέτα συνολικής αξίας περίπου €3,0 εκατ. στην ίδια τιμή. Κρίσιμη αντίσταση €1,00–1,02· υπέρβαση ανοίγει χώρο προς €1,05–1,10, με στήριξη €0,94–0,95.

CENER: Ισχυρή αντίδραση στα €23,40 (+5,41%). Κρίσιμη η διακράτηση άνω των €23,00– 23,20, ενώ διάσπαση των €23,40–23,50 ανοίγει χώρο προς €24,00–24,25 και τα πρόσφατα υψηλά. Πρώτη στήριξη €23,00–23,20 και ισχυρότερη €22,20–22,40.

ΕΛΠΕ: Νέα υψηλά στα €13,90, με στήριξη από την αναβάθμιση της Goldman Sachs στην τιμή-στόχο των €15,20. Αντίσταση €14,00, στόχος €14,30, στηρίξεις €13,50–13,60 / €12,85–13,00.

ΕΥΔΑΠ: Στα €11,80, μετά από ισχυρό διήμερο. Πάνω από €11,50–11,70, διατηρείται ανοικτός ο στόχος €12,00–12,30. Στηρίξεις €11,40–11,50 / €11,00–11,10.

MTLN: Διόρθωση στα €49,94, με τη ζώνη €49,50–50,00 ως άμεσο τεστ. Αντιστάσεις €50,70–51,00 και €51,90–52,20· διάσπαση ανοίγει χώρο προς €54–55. Στήριξη €49,20– 49,50.

ΔΕΗ: Στα €22,08, με αυξημένο τζίρο και πακέτα. Αντίσταση €22,40–22,50, στόχος €23,00, στήριξη €21,70–21,80.

Διεθνές περιβάλλον: Ο S&P 500 και ο Nasdaq έκλεισαν θετικά, καθώς ο CPI Ιουλίου επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις: 3,4% ο γενικός και 2,5% ο δομικός πληθωρισμός. Η θεματική της AI παρέμεινε οδηγός, με CoreWeave και Super Micro σε ισχυρή άνοδο. Στην Ευρώπη, ο STOXX 600 υποχώρησε οριακά κατά 0,16%, καθώς οι αγορές σταθμίζουν εταιρικά αποτελέσματα, ενεργειακό κόστος και Μέση Ανατολή. Σήμερα ξεχωρίζουν το βρετανικό ΑΕΠ και ο αμερικανικός PPI, πριν από τις αυριανές λιανικές πωλήσεις των ΗΠΑ.

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