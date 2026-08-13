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Σε ύψιστο συναγερμό η χώρα για εκδήλωση πυρκαγιών – Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο»
Ειδήσεις
10:00 - 13 Αυγ 2026

Σε ύψιστο συναγερμό η χώρα για εκδήλωση πυρκαγιών – Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο»

Reporter.gr Newsroom
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Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται σήμερα Πέμπτη 13 Αυγούστου ο κρατικός μηχανισμός, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 5, σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας ακραίος κίνδυνος προβλέπεται στην Αττική και τις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου. Επίσης πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας.

Μέγιστη ετοιμότητα ολόκληρου του κρατικού μηχανισμού και έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο, με στόχο τη μείωση του χρόνου αντίδρασης, καθώς και αυξημένη ετοιμότητα μηχανημάτων έργου και υδροφόρων σε κομβικά σημεία, ζήτησε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Ταυτόχρονα, απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή.

Συγκεκριμένα ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Αττικής
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας)
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου)
  • Επίσης πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:
  • Περιφέρεια Αττικής (νήσος Κυθήρων)
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)
  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
  • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Λευκάδας, ΠΕ Κεφαλλονιάς, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Ζακύνθου)
  • Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Άρτας, ΠΕ Πρέβεζας)
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
  • Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
  • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής και Άγιον Όρος)
  • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)
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Τουρνάς: Κανένα περιθώριο εφησυχασμού

Ο κ. Τουρνάς, κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, που συγκάλεσε χθες ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, στάθηκε στην κατάσταση συναγερμού για την σημερινή μέρα.

Ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε ότι η χώρα εισέρχεται σε έναν νέο κύκλο ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών, με θυελλώδεις ανέμους που, σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, αναμένεται να επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας τις επόμενες ημέρες. Για τον λόγο αυτό τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης των επίγειων και εναέριων περιπολιών και της στενής συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με την Ελληνική Αστυνομία, τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις εθελοντικές ομάδες.

«Ακόμη και η παραμικρή αμέλεια, υπό αυτές τις συνθήκες, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και μέσα σε ελάχιστο χρόνο να οδηγήσει σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση», σημείωσε ο υπουργός.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dknlx28ede0p?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κά.

Συνεπώς, συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από Πυροσβεστικές, Αστυνομικές και Στρατιωτικές δυνάμεις.

Επιπρόσθετα, σε γενική επιφυλακή τίθεται το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών όπου στην περιοχή ευθύνης τους αναμένεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 5).

Επίσης, σε μερική επιφυλακή τίθεται το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών που στην περιοχή ευθύνης τους αναμένεται πολύ υψηλός κίνδυνός πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 4), σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.

Ταυτόχρονα, για τις ανωτέρω περιοχές, εφαρμόζεται το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

Η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες:

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Twitter.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dknjq3zdbc15?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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