Γιατί κυνηγάμε τα φτηνά τουρκικά drone με τα ακριβά μας F-16 στο Αιγαίο;

Τις τελευταίες ημέρες έχει αναδειχθεί από μερίδα του ελληνικού Τύπου η αύξηση των τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο, με κάποιες (σχετικά) νέες μορφές και μεθόδους.

Όπως αναφέρεται στα δημοσιεύματα, κυρίαρχο στοιχείο της τουρκικής προκλητικότητας είναι πλέον η συστηματική χρήση UAV, δηλαδή μη επανδρωμένων αεροσκαφών, κοινώς drones, για την αναχαίτιση των οποίων η Ελλάδα καταφεύγει στις «παραδοσιακές» μεθόδους, δηλαδή τις πτήσεις μαχητικών, κατά κανόνα F-16.

Κρίσιμη λεπτομέρεια: οι πτήσεις των drones (και τα ίδια τα αεροσκάφη) είναι ασύγκριτα οικονομικότερες από τις εξόδους των μαχητικών αεροσκαφών. Κρισιμότερη λεπτομέρεια, την οποία επισημαίνουν εδώ και χρόνια έμπειροι στρατιωτικοί: τα drones, ως μη επανδρωμένα σκάφη, μπορεί εύκολα - και θα όφειλε - η ελληνική αεράμυνα απλώς να τα καταρρίψει, εφόσον πετούν στον εθνικό εναέριο χώρο. Έστω ένα από αυτά, δίχως πτήσεις μαχητικών, ακόμη και αν αυτό γινόταν μόνο για παραδειγματισμό. Οι επιλογές όμως είναι διαφορετικές…