Χρηματιστήριο: Ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για την κατεύθυνση του ΓΔ

Οριακή υποχώρηση κατά 0,03% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. κλείνοντας στις 2613,73 μονάδες.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 242,55 εκ. ευρώ. Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από υποτονικότητα με το πρόσημο του ΓΔ να εναλλάσσεται από θετικό σε αρνητικό πολλές φορές χωρίς ωστόσο η μεταβλητότητα να ξεπερνά τις 15 μονάδες (στις 2606 μονάδες το χαμηλό ημέρας και στις 2620 μονάδες στην 1η ώρα της συνεδρίασης). Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,800% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται οριακά ψηλότερα καθώς η θερινή ραστώνη είναι πανευρωπαϊκή. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,27%) κατέγραψε κέρδη με την Alpha (+0,86%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Cenergy (+5,41%), η Credia (+1,43%), η Helleniq Energy (+2,21%), η ΕΥΔΑΠ (+2,61%), η Lamda (+1,93%), η Κύπρου (+0,75%), ο Τιτάν (+0,49%) αλλά και η Unibios (+6,04%) με την Profile (+3,16%) από τις λοιπές μετοχές. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψαν η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-1,56%), η ΕΕΕ (-1,09%), η Aegean (-1,14%), ο Aktor (-1,17%), η Βιοχάλκο (-0,44%) και το Jumbo (-0,23%). Απολογιστικά, 46 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 50 εκείνων που υποχώρησαν. Στο 3,4% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Ιούλιο από 3,5% τον Ιούνιο, ενισχύοντας το σενάριο μη αύξησης των επιτοκίων της Federal στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. Στον MSCI Standard Greece εντάσσεται η μετοχή της Motor Oil και στον small cap η μετοχή της Κρι Κρι, με rebalancing στις 31/8. Παραμένουν ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για την κατεύθυνση του ΓΔ στη σημερινή συνεδρίαση.