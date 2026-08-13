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ΣτΕ: Ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων
Πολιτική
13:56 - 13 Αυγ 2026

ΣτΕ: Ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων

Reporter.gr Newsroom
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Το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων που διαθέτουν παραρτήματα στην Ελλάδα, όπως έγινε γνωστό την Πέμπτη (13/8).

Ειδικότερα, το ΣτΕ, υπό την προεδρία του αντιπροέδρου Διομήδη Κυριλόπουλου, ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας, καθώς και το σύνολο των προγραμμάτων σπουδών των ιδιωτικών πανεπιστημίων CITY University, Keele University και Anatolia College στην Ελλάδα.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε προσφύγει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος σε δήλωσή του αναφέρει: «Mε χαρά υποδέχομαι τις σημερινές αποφάσεις για τις οποίες επένδυσα πολύ προσωπικό αγώνα. Ας είναι αυτές οι αποφάσεις ένα μήνυμα που εμπεδώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη και στο ιδανικό μιας παιδείας υψηλού επιπέδου για τα Ελληνόπουλα».

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