ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Wall Street: Άνοδος για S&amp;P 500 και Nasdaq μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό – Ράλι για τις μετοχές ΤΝ
Χρηματιστήρια
23:19 - 12 Αυγ 2026

Wall Street: Άνοδος για S&P 500 και Nasdaq μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό – Ράλι για τις μετοχές ΤΝ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Wall Street έκλεισε με άνοδο την Τετάρτη (12/8), καθώς τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ κινήθηκαν εντός των προβλέψεων, ενώ οι τεχνολογικές μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, με πρωταγωνίστριες τις CoreWeave και Super Micro Computer, έδωσαν επιπλέον ώθηση στην αγορά.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow υποχώρησε κατά 0,04% στις 53.770,16 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,27% στις 26.588,49 μονάδες και ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 0,54% στις 26.588,49 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) του Ιουλίου στις ΗΠΑ διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Ο γενικός δείκτης αυξήθηκε κατά 0,1% σε μηνιαία βάση, ενώ ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,4%. Ο δομικός CPI, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τις τιμές τροφίμων και ενέργειας, αυξήθηκε κατά 0,2% τον Ιούλιο και κατά 2,5% σε ετήσια βάση. Και στις δύο περιπτώσεις, η ετήσια μεταβολή ήταν ελαφρώς χαμηλότερη σε σχέση με τον Ιούνιο.

Τα στοιχεία έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Federal Reserve παρακολουθεί στενά τις επιπτώσεις των υψηλών τιμών στους Αμερικανούς καταναλωτές. Στην τελευταία συνεδρίαση της Fed, μάλιστα, τρία μέλη τάχθηκαν υπέρ μιας αύξησης των επιτοκίων. Οι ανησυχίες για τις πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν, καθώς η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου ξεπέρασε την Τετάρτη τα 83 δολάρια το βαρέλι, ενώ περιορίζονται οι προσδοκίες για επαναλειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ωστόσο, μετά τη δημοσίευση των στοιχείων για τον πληθωρισμό, αυξήθηκαν οι πιθανότητες η Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια τον επόμενο μήνα. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τα επιτόκια αποτιμούν πλέον σε περίπου 60% την πιθανότητα η κεντρική τράπεζα να διατηρήσει το βασικό της επιτόκιο στο σημερινό εύρος του 3,50%-3,75%. Μία εβδομάδα νωρίτερα, η αντίστοιχη πιθανότητα ξεπερνούσε το 45%.

«Ο πληθωρισμός που κινήθηκε εντός των προβλέψεων θα διατηρήσει ζωντανό το αφήγημα ότι “δεν υπάρχει ανάγκη για αύξηση των επιτοκίων”», δήλωσε η Έλεν Ζέντνερ, επικεφαλής οικονομική στρατηγικός αναλυτής της Morgan Stanley Wealth Management. Όπως σημείωσε, θα υπάρξουν ακόμη νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό πριν από τη συνεδρίαση της FOMC τον Σεπτέμβριο, επομένως τα δεδομένα μπορούν να αλλάξουν την εικόνα. Ωστόσο, εφόσον τα επόμενα στοιχεία δεν διαφοροποιηθούν σημαντικά, η Fed πιθανότατα θα βρίσκεται σε θέση να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια και τον επόμενο μήνα.

Ράλι στις μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης

Την ίδια ώρα, τα τελευταία τριμηνιαία αποτελέσματα και οι προβλέψεις των CoreWeave και Super Micro Computer καθησύχασαν τους επενδυτές σχετικά με τη σταθερότητα της ζήτησης που συνδέεται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Η μετοχή της CoreWeave εκτινάχθηκε κατά 19%, καθώς το προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο της εταιρείας για το δεύτερο τρίμηνο διαμορφώθηκε στο 5%, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις, ενώ τα έσοδά της διπλασιάστηκαν σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Άνοδο 19% σημείωσε και η Super Micro Computer, μετά τις ισχυρές προβλέψεις της για τα κέρδη και τα έσοδα του πρώτου τριμήνου.

Το θετικό κλίμα επεκτάθηκε και σε άλλες μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Η Dell Technologies ενισχύθηκε σχεδόν 10%, η Micron Technology περίπου 5%, ενώ η Cisco Systems σημείωσε άνοδο κοντά στο 3%. Εντυπωσιακή ήταν και η πορεία της Nebius, της ολλανδικής εταιρείας υποδομών AI, οι μετοχές της οποίας διαπραγματεύονται στις ΗΠΑ και κατέγραψαν άνοδο περίπου 34%.

Τέλος, όσον αφορά το πετρέλαιο, το Brent υποχώρησε κατά 0,31% στα 88,63 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό έχασε 0,38% στα 82,88 δολάρια.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/08/2026 - 23:26
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Ανακατάταξη» στον Λευκό Οίκο: Αποχωρεί η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λίβιτ
Ειδήσεις

«Ανακατάταξη» στον Λευκό Οίκο: Αποχωρεί η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λίβιτ

Ευρωαγορές: Διορθωτικές κινήσεις μετά τα ιστορικά υψηλά
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Διορθωτικές κινήσεις μετά τα ιστορικά υψηλά

Στήριξη από το Κογκρέσο στον GSI – Η Ελλάδα ως ενεργειακή πύλη προς την Ανατολική Μεσόγειο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στήριξη από το Κογκρέσο στον GSI – Η Ελλάδα ως ενεργειακή πύλη προς την Ανατολική Μεσόγειο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Wall Street: Άνοδος στις αγορές μετά τα ήπια στοιχεία πληθωρισμού – Ράλι στις μετοχές AI
Χρηματιστήρια

Wall Street: Άνοδος στις αγορές μετά τα ήπια στοιχεία πληθωρισμού – Ράλι στις μετοχές AI

IEA: Η ζήτηση πετρελαίου θα μειωθεί κατά 1,6 εκατ. βαρέλια την ημέρα το 2026
Εμπορεύματα

IEA: Η ζήτηση πετρελαίου θα μειωθεί κατά 1,6 εκατ. βαρέλια την ημέρα το 2026

Γιατί Wall Street και Nvidia χρηματοδοτούν την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης
Ειδήσεις

Γιατί Wall Street και Nvidia χρηματοδοτούν την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης

ifo: Οι γερμανικές επιχειρήσεις εκτιμούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε μείωση μισθών
Ειδήσεις

ifo: Οι γερμανικές επιχειρήσεις εκτιμούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε μείωση μισθών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
12/08/2026 - 23:37

Μαγικές εικόνες από την ηλιακή έκλειψη σε Ισπανία και Ισλανδία

Χρηματιστήρια
12/08/2026 - 23:19

Wall Street: Άνοδος για S&P 500 και Nasdaq μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό – Ράλι για τις μετοχές ΤΝ

Ειδήσεις
12/08/2026 - 23:04

«Ανακατάταξη» στον Λευκό Οίκο: Αποχωρεί η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λίβιτ

Ειδήσεις
12/08/2026 - 23:00

ΟΦΗ: Δεύτερος τίτλος σε λίγους μήνες, νέα μεγάλη έκπληξη κόντρα στην ΑΕΚ

Υγεία
12/08/2026 - 22:30

Ελπίδες για την ανδρική υπογονιμότητα: Τεχνητή νοημοσύνη εντοπίζει σπερματοζωάρια που ήταν «αόρατα» για τους γιατρούς

Πολιτική
12/08/2026 - 22:00

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Λέσβο – Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός

Ειδήσεις
12/08/2026 - 21:53

«Ασημένιος» στην Ευρώπη ο Απόστολος Σίσκος – Έγραψε ιστορία με νέο πανελλήνιο ρεκόρ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12/08/2026 - 21:45

Στήριξη από το Κογκρέσο στον GSI – Η Ελλάδα ως ενεργειακή πύλη προς την Ανατολική Μεσόγειο

Υγεία
12/08/2026 - 21:30

373 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο στις ελληνικές θάλασσες: Οι 14 κανόνες που μπορούν να σώσουν ζωές

Χρηματιστήρια
12/08/2026 - 21:00

Ευρωαγορές: Διορθωτικές κινήσεις μετά τα ιστορικά υψηλά

Ειδήσεις
12/08/2026 - 20:30

Πελόζι για Μπάιντεν: Όσοι γνώριζαν για την κατάστασή του έπρεπε να μιλήσουν

Ειδήσεις
12/08/2026 - 20:00

Oλική έκλειψη Ηλίου - Live η πορεία του φαινομένου

Ειδήσεις
12/08/2026 - 19:43

Από τον αέρα… στην παραλία: Έρευνα για το ελικόπτερο στο Σαρακήνικο

Ειδήσεις
12/08/2026 - 19:30

DW: Υπερεξουσίες στις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες

Επιχειρήσεις
12/08/2026 - 19:25

Η έκλειψη εκτόξευσε τις τιμές στα ξενοδοχεία: Άνω των $1.000 η βραδιά στην Ευρώπη

Επιχειρήσεις
12/08/2026 - 19:00

Νέοι ισχυροί άνδρες των Λέικερς οι Τζος Κούσνερ και Μπομπ Άιγκερ με deal άνω των $12 δισ.

Ειδήσεις
12/08/2026 - 18:28

Η συμφωνία Βανς-Ζελένσκι για το πετρέλαιο και το «παζάρι» για τους Patriot

Ειδήσεις
12/08/2026 - 18:13

Τραμπ: «Ελέγχουμε πλήρως τα Στενά του Ορμούζ» – Το Ιράν ανεβάζει τον πήχη

Ειδήσεις
12/08/2026 - 18:02

Καύσωνας με βαρύ τίμημα: Έως €180 δισ. το κόστος για την ευρωπαϊκή οικονομία

Σχόλια Αγοράς
12/08/2026 - 17:47

Στάση αναμονής στο Χρηματιστήριο Αθηνών – «Απογειώθηκε» η HELLENiQ ENERGY

Επιχειρήσεις
12/08/2026 - 17:20

Πώς «φουσκώνει» η Space X το νορβηγικό κρατικό fund – Η επένδυση των $1,2 δισ.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
12/08/2026 - 17:17

Οι παγκόσμιες πωλήσεις των OMODA & JAECOO αυξήθηκαν κατά 148,9%

Πολιτική
12/08/2026 - 17:03

Χριστοδουλάκης: «Δεν θα παίξουμε παιχνίδια» – Εξώδικο στη «Δημοκρατία»

Χρηματιστήρια
12/08/2026 - 16:44

Wall Street: Άνοδος στις αγορές μετά τα ήπια στοιχεία πληθωρισμού – Ράλι στις μετοχές AI

Ειδήσεις
12/08/2026 - 16:36

Μέσι: Αμφιβάλλω αν θα συνεχίσω να παίζω για πολύ ακόμα - Ο αποχαιρετισμός στον πατέρα του

Ειδήσεις
12/08/2026 - 16:21

Πέθανε στα 97 του ο πρώην πρωθυπουργός της Κίνας Ζου Ρονγκτζί

Ανεμοδείκτης
12/08/2026 - 15:52

«Πόλεμος» ΠΑΣΟΚ-Τσίπρα με φόντο τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος

Ειδήσεις
12/08/2026 - 15:45

ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός επιβραδύνεται μειώνοντας την πίεση για άμεση αύξηση επιτοκίων

Ειδήσεις
12/08/2026 - 15:22

Φωτιά στον Λουτρόπυργο Αττικής - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, μήνυμα από το 112

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:55

Ρωσία: Δύο νεκροί και τουλάχιστον 12 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στο Κρασνοντάρ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ