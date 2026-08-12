Wall Street: Άνοδος για S&P 500 και Nasdaq μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό – Ράλι για τις μετοχές ΤΝ

Η Wall Street έκλεισε με άνοδο την Τετάρτη (12/8), καθώς τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ κινήθηκαν εντός των προβλέψεων, ενώ οι τεχνολογικές μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, με πρωταγωνίστριες τις CoreWeave και Super Micro Computer, έδωσαν επιπλέον ώθηση στην αγορά.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow υποχώρησε κατά 0,04% στις 53.770,16 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,27% στις 26.588,49 μονάδες και ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 0,54% στις 26.588,49 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) του Ιουλίου στις ΗΠΑ διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Ο γενικός δείκτης αυξήθηκε κατά 0,1% σε μηνιαία βάση, ενώ ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,4%. Ο δομικός CPI, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τις τιμές τροφίμων και ενέργειας, αυξήθηκε κατά 0,2% τον Ιούλιο και κατά 2,5% σε ετήσια βάση. Και στις δύο περιπτώσεις, η ετήσια μεταβολή ήταν ελαφρώς χαμηλότερη σε σχέση με τον Ιούνιο.

Τα στοιχεία έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Federal Reserve παρακολουθεί στενά τις επιπτώσεις των υψηλών τιμών στους Αμερικανούς καταναλωτές. Στην τελευταία συνεδρίαση της Fed, μάλιστα, τρία μέλη τάχθηκαν υπέρ μιας αύξησης των επιτοκίων. Οι ανησυχίες για τις πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν, καθώς η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου ξεπέρασε την Τετάρτη τα 83 δολάρια το βαρέλι, ενώ περιορίζονται οι προσδοκίες για επαναλειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ωστόσο, μετά τη δημοσίευση των στοιχείων για τον πληθωρισμό, αυξήθηκαν οι πιθανότητες η Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια τον επόμενο μήνα. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τα επιτόκια αποτιμούν πλέον σε περίπου 60% την πιθανότητα η κεντρική τράπεζα να διατηρήσει το βασικό της επιτόκιο στο σημερινό εύρος του 3,50%-3,75%. Μία εβδομάδα νωρίτερα, η αντίστοιχη πιθανότητα ξεπερνούσε το 45%.

«Ο πληθωρισμός που κινήθηκε εντός των προβλέψεων θα διατηρήσει ζωντανό το αφήγημα ότι “δεν υπάρχει ανάγκη για αύξηση των επιτοκίων”», δήλωσε η Έλεν Ζέντνερ, επικεφαλής οικονομική στρατηγικός αναλυτής της Morgan Stanley Wealth Management. Όπως σημείωσε, θα υπάρξουν ακόμη νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό πριν από τη συνεδρίαση της FOMC τον Σεπτέμβριο, επομένως τα δεδομένα μπορούν να αλλάξουν την εικόνα. Ωστόσο, εφόσον τα επόμενα στοιχεία δεν διαφοροποιηθούν σημαντικά, η Fed πιθανότατα θα βρίσκεται σε θέση να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια και τον επόμενο μήνα.

Ράλι στις μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης

Την ίδια ώρα, τα τελευταία τριμηνιαία αποτελέσματα και οι προβλέψεις των CoreWeave και Super Micro Computer καθησύχασαν τους επενδυτές σχετικά με τη σταθερότητα της ζήτησης που συνδέεται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Η μετοχή της CoreWeave εκτινάχθηκε κατά 19%, καθώς το προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο της εταιρείας για το δεύτερο τρίμηνο διαμορφώθηκε στο 5%, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις, ενώ τα έσοδά της διπλασιάστηκαν σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Άνοδο 19% σημείωσε και η Super Micro Computer, μετά τις ισχυρές προβλέψεις της για τα κέρδη και τα έσοδα του πρώτου τριμήνου.

Το θετικό κλίμα επεκτάθηκε και σε άλλες μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Η Dell Technologies ενισχύθηκε σχεδόν 10%, η Micron Technology περίπου 5%, ενώ η Cisco Systems σημείωσε άνοδο κοντά στο 3%. Εντυπωσιακή ήταν και η πορεία της Nebius, της ολλανδικής εταιρείας υποδομών AI, οι μετοχές της οποίας διαπραγματεύονται στις ΗΠΑ και κατέγραψαν άνοδο περίπου 34%.

Τέλος, όσον αφορά το πετρέλαιο, το Brent υποχώρησε κατά 0,31% στα 88,63 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό έχασε 0,38% στα 82,88 δολάρια.