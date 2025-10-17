ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Ευρώπη οχυρώνεται: Ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και άμυνας απέναντι σε ΗΠΑ και Κίνα
Ειδήσεις
08:05 - 17 Οκτ 2025

Η Ευρώπη οχυρώνεται: Ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και άμυνας απέναντι σε ΗΠΑ και Κίνα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

  Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα συζητήσεις για τον βαθμό προνομιακής μεταχείρισης που θα πρέπει να δοθεί σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε δημόσιους διαγωνισμούς ύψους περίπου 2,5 τρισ. ευρώ ετησίως, ποσό που αντιστοιχεί στο 15% του ΑΕΠ της ΕΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η Γαλλία ηγείται της πρωτοβουλίας για ενίσχυση της «ευρωπαϊκής προτίμησης» στις δημόσιες προμήθειες, με στόχο τη στήριξη των εγχώριων βιομηχανιών και την αντιστάθμιση προστατευτικών πολιτικών των ΗΠΑ, αλλά και της «εργαλειοποίησης» στρατηγικών κρίσιμων εξαρτήσεων από την Κίνα. Η ΕΕ επιδιώκει να ανταγωνιστεί οικονομικά τόσο την Ουάσιγκτον όσο και το Πεκίνο, ενώ ο πρώην πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, είχε προειδοποιήσει ότι η Ευρώπη χρειάζεται επενδύσεις έως και 800 δισ. ευρώ ετησίως σε βασικούς παραγωγικούς τομείς, αλλιώς κινδυνεύει από «αργή παρακμή».

Κατά τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν τη μείωση των στρατηγικών εξαρτήσεων και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής, τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης, σύμφωνα με προσχέδιο συμπερασμάτων που επικαλείται το Bloomberg.

Παρά τη γενική συναίνεση υπέρ της ενίσχυσης των ευρωπαϊκών βιομηχανιών, παραμένουν σημαντικά πρακτικά ζητήματα, κυρίως στον αμυντικό τομέα και στη βοήθεια προς την Ουκρανία. Η ανάγκη για αντιαεροπορικά συστήματα και πυραύλους Patriot, για παράδειγμα, μπορεί προς το παρόν να καλυφθεί μόνο από τις ΗΠΑ, καθώς οι ευρωπαϊκές εναλλακτικές δεν παράγονται σε επαρκείς ποσότητες.

Η συζήτηση αυτή συνδέεται επίσης με τη χρήση των 200 δισ. ευρώ παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων και τα σχέδια να καταστεί η ΕΕ «αμυντικά έτοιμη» έως το 2030. «Στην άμυνα, πρέπει να ισορροπήσουμε το “Buy European” με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που χρειαζόμαστε τώρα», σχολίασε Ευρωπαίος διπλωμάτης.

Τι σημαίνει «ευρωπαϊκό προϊόν»

Η προέλευση και ο ορισμός του «ευρωπαϊκού προϊόντος» παραμένει ακανθώδης. Η Επιτροπή καλείται να καθορίσει τα κριτήρια, όπως ποιο ποσοστό ενός οχήματος ή των εξαρτημάτων του πρέπει να παράγεται στην Ευρώπη. Μία από τις προτάσεις είναι η «προσέγγιση προστιθέμενης αξίας», κατά την οποία οι κατασκευαστές θα πρέπει να αποδείξουν ότι ένα συγκεκριμένο ποσοστό της αξίας ενός προϊόντος προέρχεται από την ΕΕ, ώστε η απλή συναρμολόγηση στην Ευρώπη να μην θεωρείται επαρκής.

Η Επιτροπή εξετάζει επίσης ποιες τρίτες χώρες θα μπορούσαν να περιληφθούν στο καθεστώς, όπως οι εταίροι της G7 ή κράτη με υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες με την Ένωση.

Ο αρμόδιος Επίτροπος Βιομηχανίας, Στεφάν Σεζούρν, δήλωσε: «Καλωσορίζω τις ξένες επενδύσεις στην Ευρώπη, αλλά υπό προϋποθέσεις. Πρέπει να επιβάλλουμε τους δικούς μας όρους πρόσβασης στην ευρωπαϊκή αγορά, όπως κάνουν και οι Κινέζοι στη δική τους. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να κατοχυρώσουμε την “ευρωπαϊκή προτίμηση”». Πρόσθεσε ότι οι κανόνες των δημόσιων προμηθειών «πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τους κοινούς μας στόχους».

Αργή πρόοδος και εσωτερικές αντιθέσεις

Η ΕΕ δεν έχει καταφέρει ακόμη να διαμορφώσει μια συνεκτική βιομηχανική στρατηγική και να προστατεύσει αποτελεσματικά την ενιαία αγορά της. Ορισμένα κράτη, όπως η Ουγγαρία και η Ισπανία, έχουν δεχθεί κινεζικές επενδύσεις με ελάχιστους όρους, ενώ άλλες, όπως η Γερμανία, είχαν αντιδράσει στην επιβολή δασμών σε κινεζικές εισαγωγές, φοβούμενες αντίποινα.

Οι γύροι συνομιλιών με την Κίνα για θέματα πρόσβασης στην αγορά και παραγωγικής ικανότητας δεν έχουν αποδώσει ουσιαστικά αποτελέσματα, ενώ το Πεκίνο έχει εντείνει τους περιορισμούς σε κρίσιμες εξαγωγές, όπως οι σπάνιες γαίες, και προτιμά τις τοπικές εταιρείες στις δημόσιες συμβάσεις. Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ έχει κινηθεί επιθετικά σε τομείς όπως τα ηλεκτρικά οχήματα, ο χάλυβας και τα ιατρικά προϊόντα.

Η διαμάχη για το πρόγραμμα EDIP

Η συζήτηση κορυφώνεται γύρω από το πρόγραμμα EDIP (European Defence Investment Programme), το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ευρωπαϊκή άμυνα την επόμενη επταετία. Ωστόσο, υπάρχει έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των κρατών-μελών για το τι σημαίνει «αρκετά ευρωπαϊκό». Κάποιες χώρες ζητούν το κριτήριο να αφορά το ποσοστό ευρωπαϊκών εξαρτημάτων, άλλες τη χώρα σχεδίασης, ενώ υπάρχουν διαφωνίες για εξαιρέσεις σε οπλικά συστήματα που παράγονται υπό ξένες άδειες.

Σύμφωνα με Ευρωπαίο διπλωμάτη, οι τελευταίες προσπάθειες να εγκριθεί το πρόγραμμα πριν από τη σύνοδο κινδυνεύουν να αποτύχουν, γεγονός που θα μπορούσε να σημάνει το τέλος του EDIP. Παρότι διαθέτει σήμερα μόλις 1,5 δισ. ευρώ στον τρέχοντα προϋπολογισμό, προορίζεται να αποτελέσει το κύριο όχημα διανομής των δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ που έχουν δεσμευθεί για την αμυντική πολιτική της ΕΕ την επόμενη δεκαετία.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/10/2025 - 08:10
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο Τραμπ χάνει τον γεωοικονομικό πόλεμο – Αντιγράφει Κίνα και Ρωσία, ποντάρει στο δολάριο
Ειδήσεις

Ο Τραμπ χάνει τον γεωοικονομικό πόλεμο – Αντιγράφει Κίνα και Ρωσία, ποντάρει στο δολάριο

Ευρωκοινοβούλιο: Πράσινο φως στην απαγόρευση πρόσβασης στο διαδίκτυο σε παιδιά κάτω των 13 ετών
Ειδήσεις

Ευρωκοινοβούλιο: Πράσινο φως στην απαγόρευση πρόσβασης στο διαδίκτυο σε παιδιά κάτω των 13 ετών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας
Ειδήσεις

Η συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας

Μητσοτάκης στο Politico: Η ΕΕ χρειάζεται νέα μέτρα ενάντια στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης
Πολιτική

Μητσοτάκης στο Politico: Η ΕΕ χρειάζεται νέα μέτρα ενάντια στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης

ΗΠΑ: Νέα δικαστική προσφυγή κατά των δασμών Τραμπ από 25 Πολιτείες
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Νέα δικαστική προσφυγή κατά των δασμών Τραμπ από 25 Πολιτείες

Κάμαλα Χάρις: Οι κινήσεις που «δείχνουν» επιστροφή στη μάχη για τον Λευκό Οίκο
Ειδήσεις

Κάμαλα Χάρις: Οι κινήσεις που «δείχνουν» επιστροφή στη μάχη για τον Λευκό Οίκο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
04/08/2026 - 09:37

ΙΟΒΕ: Σημαντική ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης τον Ιούλιο - Μικρή εξασθένιση του δείκτη οικονομικού κλίματος

Φορολογία
04/08/2026 - 08:58

ΑΑΔΕ: Ξεκινά μεγάλο ψηφιακό «κόσκινο» – Στο μικροσκόπιο 12.000 φορολογούμενοι με ύποπτες αποκλίσεις

Ειδήσεις
04/08/2026 - 08:56

Η συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας

Πολιτική
04/08/2026 - 08:36

Μητσοτάκης στο Politico: Η ΕΕ χρειάζεται νέα μέτρα ενάντια στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
04/08/2026 - 08:26

Rent a Car: Τουρισμός, επενδύσεις και ψηφιακός μετασχηματισμός διαμορφώνουν τη νέα αγορά

Ειδήσεις
04/08/2026 - 07:59

Ο μεγιστάνας Τραμπ επιτίθεται σε ExxonMobil και Chevron επειδή «βγάζουν υπερβολικά πολλά χρήματα»!

Ειδήσεις
04/08/2026 - 07:45

Γερμανία: Η «συντηρητική επανάσταση» του Μερτς που ποτέ δεν ήρθε

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
04/08/2026 - 07:43

Πριν τις καλοκαιρινές διακοπές: Οι 10 έλεγχοι στο ΙΧ σας που κάνουν το ταξίδι πιο ασφαλές

Business Facts
04/08/2026 - 07:25

10 Γυναίκες των οποίων οι εφευρέσεις απλοποίησαν τις δουλειές του σπιτιού

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 23:18

Wall Street: Ράλι-ρεκόρ για τον Dow – Πρωταγωνίστησαν οι Big Tech

Ειδήσεις
03/08/2026 - 23:08

ΗΠΑ: Νέα δικαστική προσφυγή κατά των δασμών Τραμπ από 25 Πολιτείες

Magazino
03/08/2026 - 23:00

Park Your Cinema στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Δωρεάν ταινίες για μικρούς και μεγάλους στο Ξέφωτο

Ειδήσεις
03/08/2026 - 22:30

Κάμαλα Χάρις: Οι κινήσεις που «δείχνουν» επιστροφή στη μάχη για τον Λευκό Οίκο

Ειδήσεις
03/08/2026 - 22:00

Ο Ζελένσκι αποπέμπει την πρέσβειρα της Ουκρανίας στις ΗΠΑ εν μέσω κυβερνητικού ανασχηματισμού

Magazino
03/08/2026 - 21:30

Η IMAX ζει τη δική της χρυσή εποχή με την «Οδύσσεια» του Νόλαν

Ειδήσεις
03/08/2026 - 21:00

Σε πύρινο κλοιό η Δυτική Αττική – Κρίσιμες οι νυχτερινές ώρες

Αναλύσεις
03/08/2026 - 20:33

Trastor: Πράσινο φως για ΑΜΚ 72.873,5 ευρώ και έκδοση 145.747 νέων μετοχών

Επιχειρήσεις
03/08/2026 - 20:30

ΑΒΑΞ: Σύμβαση με το ΑΝΑΤΟΛΙΑ για κτίριο 4.500 τμ που συμβάλλει στην ακαδημαϊκή αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 20:23

Στα «πράσινα» οι Ευρωαγορές χάρη στην πτώση του πετρελαίου

Ειδήσεις
03/08/2026 - 20:08

Τραμπ και Ιράν: Το χρονικό των αντιφάσεων ανάμεσα σε απειλές, εκεχειρίες και εξαγγελίες για συμφωνία

Περιβάλλον
03/08/2026 - 19:30

Τα ανοιχτά ερωτήματα πίσω από τη μεγάλη πυρκαγιά της Πάρου

Magazino
03/08/2026 - 19:00

Γιατί ξεχνάμε να παίζουμε όταν μεγαλώνουμε; Η ψυχολογία πίσω από την ανάγκη μας για παιχνίδι

Αναλύσεις
03/08/2026 - 18:35

Το γάλλιο εκτοξεύει την αποτίμηση της Metlen – Στα €64,40 η νέα τιμή-στόχος

Ειδήσεις
03/08/2026 - 18:07

FIFA: Ο απομονωμένος Ινφαντίνο αναζητά σανίδα σωτηρίας στον Τραμπ

Ειδήσεις
03/08/2026 - 18:01

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τρίτη (4/8) σε Αττική, Εύβοια και Χίο

Πολιτική
03/08/2026 - 17:47

«Ε όχι κι έτσι βρε Μαρίες…»: Βαριές αιχμές από ιδρυτικό στέλεχος της «Ελπίδας»

Σχόλια Αγοράς
03/08/2026 - 17:38

Χρηματιστήριο: Σε νέα υψηλά 17 ετών με ράλι από τράπεζες, Metlen και Αllwyn

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:37

Συνελήφθη ο δήμαρχος Στυλίδας – Πού στρέφονται οι έρευνες για τις πυρκαγιές

Πολιτική
03/08/2026 - 17:21

Στις πυρόπληκτες περιοχές της Βοιωτίας ο Ανδρουλάκης την Τρίτη (3/8)

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 17:18

Ένωση Τραπεζών: Διαγραφή χρεών και οικονομική στήριξη στις οικογένειες των πυρόπληκτων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ