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Ευρωκοινοβούλιο: Πράσινο φως στην απαγόρευση πρόσβασης στο διαδίκτυο σε παιδιά κάτω των 13 ετών
Ειδήσεις
23:25 - 16 Οκτ 2025

Ευρωκοινοβούλιο: Πράσινο φως στην απαγόρευση πρόσβασης στο διαδίκτυο σε παιδιά κάτω των 13 ετών

Reporter.gr Newsroom
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Με ευρεία πλειοψηφία, η Επιτροπή για την Εσωτερική Αγορά και την Προστασία των Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε την Πέμπτη την απαγόρευση πρόσβασης στο διαδίκτυο για ανήλικους κάτω των 13 ετών. Η ρύθμιση αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση σε μία από τις επόμενες Ολομέλειες του Ευρωκοινοβουλίου.

Ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ, Δημήτρης Τσιόδρας, ο οποίος είναι μέλος της Επιτροπής για την Εσωτερική Αγορά και την Προστασία των Καταναλωτών, ορίστηκε εισηγητής εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για τη γνωμοδότηση του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με τον αντίκτυπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του διαδικτυακού περιβάλλοντος στους νέους.

Στόχος της έκθεσης είναι να αποτυπώσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι στο διαδίκτυο, όπως ο ψηφιακός εθισμός και η έκθεση σε ακατάλληλο ή παράνομο περιεχόμενο. Η γνωμοδότηση θα καταλήξει σε σαφείς προτάσεις για τη διασφάλιση ενός ασφαλέστερου ψηφιακού κόσμου για παιδιά και νέους, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Ευρωκοινοβουλίου.

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενων ανησυχιών για την ασφάλεια των ανηλίκων στο διαδίκτυο και εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της ΕΕ να προστατεύσει τους νεότερους χρήστες από κινδύνους όπως η διαδικτυακή παρενόχληση, η παραπληροφόρηση και η έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο.

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