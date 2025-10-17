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ΗΠΑ: Στους δρόμους αύριο (18/10) εκατομμύρια διαδηλωτές ενάντια στις πολιτικές Τραμπ
Ειδήσεις
12:48 - 17 Οκτ 2025

ΗΠΑ: Στους δρόμους αύριο (18/10) εκατομμύρια διαδηλωτές ενάντια στις πολιτικές Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Μαζικές κινητοποιήσεις προγραμματίζονται σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες το Σάββατο 18/10, με εκατομμύρια πολίτες να ετοιμάζονται να διαδηλώσουν κατά της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ και «υπέρ της δημοκρατίας», όπως αναφέρουν οι διοργανωτές του κινήματος “No Kings” (Όχι Βασιλιάδες).

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών, καθώς αναμένονται πάνω από 2.600 συγκεντρώσεις «με εκατομμύρια συμμετέχοντες» σε ολόκληρη τη χώρα, από τη Νέα Υόρκη έως το Σαν Φρανσίσκο, και από το Σικάγο μέχρι την Ατλάντα.

Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται τέσσερις μήνες μετά την προηγούμενη πανεθνική δράση του συνασπισμού “No Kings”, που είχε φέρει εκατομμύρια διαδηλωτές στους δρόμους των αμερικανικών πόλεων στα μέσα Ιουνίου, την ίδια ημέρα με τη στρατιωτική παρέλαση που είχε διοργανώσει ο Τραμπ στην Ουάσινγκτον. Εκείνη η διαμαρτυρία είχε χαρακτηριστεί ως η μεγαλύτερη αντιτραμπική κινητοποίηση από την επιστροφή του Ρεπουμπλικανού προέδρου στον Λευκό Οίκο.

Αυτή τη φορά, το μήνυμα των διοργανωτών είναι ξεκάθαρο: υπεράσπιση του κράτους δικαίου και των δημοκρατικών θεσμών απέναντι, όπως τονίζουν, σε αυταρχικές πρακτικές της κυβέρνησης Τραμπ.

Δεν θα μας φιμώσουν

Η Ντιόντρα Σίφλινγκ, ηγετικό στέλεχος της ACLU (Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών), δήλωσε ότι «εκατομμύρια Αμερικανοί θα διαδηλώσουν ειρηνικά για να πουν στην κυβέρνηση Τραμπ ότι είμαστε μια χώρα ισότητας, όπου οι νόμοι ισχύουν για όλους».

«Απέναντι στην κατάχρηση εξουσίας του Ντόναλντ Τραμπ και των συμμάχων του, εμείς δεν θα επιτρέψουμε να μας φιμώσουν», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της, η Λία Γκρίνμπεργκ, συνιδρύτρια της οργάνωσης “Indivisible”, κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ ότι «στέλνει την Εθνοφρουρά στις πόλεις, τρομοκρατεί μετανάστες και διώκει πολιτικούς αντιπάλους».

«Είναι ο κλασικός αυταρχικός τρόπος λειτουργίας: απειλείς, συκοφαντείς, ψεύδεσαι και προκαλείς φόβο στους ανθρώπους για να τους υποτάξεις», είπε χαρακτηριστικά. «Αλλά δεν θα τους αφήσουμε να μας εκφοβίσουν. Δεν θα υποκύψουμε».

Η πρόεδρος της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Δασκάλων (AFT), Ράντι Γουέινγκαρτεν, επισήμανε ότι η συμμετοχή στις κινητοποιήσεις αποτελεί «ηθική υποχρέωση».

«Πρέπει να αγωνιστούμε για να δούμε τη δημοκρατία να προχωρά μπροστά και όχι να υποχωρεί», δήλωσε.

Χιλιάδες διαδηλώσεις από την Ουάσινγκτον μέχρι το Τορόντο

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, συγκεντρώσεις προγραμματίζονται σε όλες τις μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, όπως Ουάσινγκτον, Βοστώνη, Νέα Ορλεάνη, Νέα Υόρκη, Σικάγο και Σαν Φρανσίσκο, αλλά και σε μικρότερες κοινότητες της χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κίνημα επεκτείνεται και εκτός συνόρων, καθώς προβλέπονται παράλληλες διαδηλώσεις στον Καναδά - στο Τορόντο, το Βανκούβερ και την Οτάβα - σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Αμερικανούς διαδηλωτές.

Το κίνημα “No Kings”, συνασπισμός περίπου 300 οργανώσεων πολιτών, επιδιώκει, όπως δηλώνει, να υπενθυμίσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι βασίλειο αλλά δημοκρατία.

Οι διοργανωτές καλούν σε ειρηνική συμμετοχή και ενότητα απέναντι, όπως λένε, «στην αυξανόμενη απειλή του αυταρχισμού και της φίμωσης της διαφωνίας».
Με το σύνθημα «Η Δημοκρατία ανήκει στον λαό», εκατομμύρια Αμερικανοί αναμένεται να πλημμυρίσουν τους δρόμους, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς: «Καμία εξουσία δεν είναι υπεράνω του νόμου».

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