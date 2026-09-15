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Μητσοτάκης: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βραζιλίας Λούλα
Πολιτική
16:29 - 15 Σεπ 2026

Μητσοτάκης: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βραζιλίας Λούλα

Reporter.gr Newsroom
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Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται σε σημαντικά ζητήματα που συνδέονται με τον ρόλο της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις εξελίξεις και τις προοπτικές για το μέλλον του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθώς και τις υποψηφιότητες που έχουν κατατεθεί για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Παράλληλα, αντάλλαξαν απόψεις για την ανάγκη ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η διεθνής κοινότητα.

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