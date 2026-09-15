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Η Πειραιώς χρηματοδοτεί αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16:39 - 15 Σεπ 2026

Η Πειραιώς χρηματοδοτεί αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική

Reporter.gr Newsroom
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H Πειραιώς παραμένει συνεπής στην υποστήριξη έργων που συμβάλλουν στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος της  χώρας και ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες της κοινωνίας. 

Μετά από αντίστοιχες πρωτοβουλίες στην Πάρνηθα, την Πεντέλη και την περιοχή του Φενεού και της Στυμφαλίας, η Τράπεζα χρηματοδοτεί και υλοποιεί αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ στην περιοχή της Δυτικής Αττικής για την άμεση προστασία και αποκατάσταση των δασικών εκτάσεων που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου 2026.

Η Tράπεζα, που ορίστηκε Ανάδοχος Αποκατάστασης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έδρασε άμεσα και προχωρά ήδη σε υλοποίηση των έργων, λίγες εβδομάδες μετά την πυρκαγιά στην περιοχή. Σε συνεργασία με το Υπουργείο, επισπεύσθηκε η έναρξη των εργασιών με στόχο οι κρίσιμες παρεμβάσεις να έχουν ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη της περιόδου των έντονων φθινοπωρινών και χειμερινών βροχοπτώσεων.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ αφορά τέσσερις επιφάνειες συνολικής έκτασης 4.189 στρεμμάτων, καθώς και παρεμβάσεις σε 10 ρέματα. Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, προβλέπεται η κατασκευή περίπου 400 χλμ. κορμοδεμάτων και κλαδοδεμάτων και σχεδόν 1 τετρ. χλμ. ξυλοφραγμάτων.

Με αφορμή την έναρξη των εργασιών, τις περιοχές όπου πραγματοποιούνται επισκέφθηκε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Δασών, κ. Στάθη Σταθόπουλο και τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, κ. Ευάγγελο Γκουντούφα και από πλευράς της Πειραιώς τον κ. Χάρη Μαργαρίτη, Ανώτερο Γενικό Διευθυντή, Group Chief Operating Officer.

Ο κ. Παπασταύρου δήλωσε: «Σήμερα στη Δυτική Αττική ο σχεδιασμός αρχίζει και γίνεται πράξη. Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα ξεκίνησαν. Όπως ακριβώς είχαμε δεσμευτεί μετά τη φωτιά του καλοκαιριού. Τέσσερις δασικοί συνεταιρισμοί εργάζονται στο πεδίο και οι παρεμβάσεις καλύπτουν πάνω από τέσσερις χιλιάδες στρέμματα και δέκα ρέματα. Ο στόχος είναι η συγκράτηση του εδάφους για την προστασία των κατοίκων, της περιουσίας τους και του περιβάλλοντος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Τράπεζα Πειραιώς και τη Δασική Υπηρεσία που εργάστηκαν όλο τον Αύγουστο, προκειμένου σε χρόνο ρεκόρ να ξεκινήσουν τα έργα. Μετά την καταστροφική πυρκαγιά ενώσαμε δυνάμεις με τους δημάρχους, με τους βουλευτές, με τον περιφερειάρχη, με τη Δασική Υπηρεσία, με τον ιδιώτη ανάδοχο, έτσι ώστε να ξεκινήσουν τα έργα. Δεν εφησυχάζουμε. Οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής ξέρουν ότι η Πολιτεία και η Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκονται δίπλα τους».

Από τη πλευρά του, ο κ. Μαργαρίτης ανέφερε: «Η Πειραιώς με συνέπεια και ευθύνη ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες της κοινωνίας. Όπως κάναμε στην Πεντέλη, την Πάρνηθα και τον Φενεό, έτσι και στη Δυτική Αττική στηρίζουμε τα έργα αποκατάστασης των περιοχών που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου, πάντοτε σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Η Τράπεζα κινητοποιήθηκε με ταχύτατους ρυθμούς για την εκπόνηση της μελέτης και την έναρξη της υλοποίησης των αναγκαίων αντιδιαβρωτικών και πρώτων αντιπλημμυρικών έργων, συνολικού προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ. Στην Πειραιώς παραμένουμε σταθερά προσανατολισμένοι σε δράσεις, που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και ένα βιώσιμο μέλλον για τη χώρα, επιβεβαιώνοντας στην πράξη την κοινωνική μας υπευθυνότητα».

Παρόντες στην επίσκεψη ήταν ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και Βουλευτής Δυτικής Αττικής κ. Γιώργος Κώτσηρας, ο Βουλευτής Δυτικής Αττικής κ. Βαγγέλης Λιάκος, οι Δήμαρχοι Μάνδρας-Ειδυλλίας κ. Αρμόδιος Δρίκος και Μεγαρέων κ. Παναγιώτης Μαργέτης, η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών, κα Παϊταρίδου Δέσποινα, η Προϊσταμένη Τμήματος Δασοτεχνικής Διευθέτησης Χειμάρρων και Έργων Ορεινής Υδρονομίας, κα Βερενίκη Λούκα, ο Επιθεωρητής Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αττικής, κ. Αθανάσιος Ρέππας, η Διευθύντρια Δασών Δυτικής Αττικής, κα Σόνια Φράγκου, ο Δασάρχης Αιγάλεω, κ. Παναγιώτης Γεωργακόπουλος και από πλευράς της Πειραιώς ο κ. Μάριος Τζίτζιρας, General Manager, Head of Operations, επικεφαλής του project και ο κ. Γιώργος Δασκαλάκης, Senior Director, Head of Technical Services.

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