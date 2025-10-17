Τραμπ για Κίνα: Με «ανάγκασαν» να επιβάλλω 100% δασμούς – Θα συναντηθούμε με Σι

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ότι η ιδέα του για 100% δασμούς στα κινεζικά προϊόντα δεν θα ήταν βιώσιμη, κατηγόρησε όμως την Κίνα για το πρόσφατο αδιέξοδο στις εμπορικές διαπραγματεύσεις, που προέκυψε μετά από αυστηρότερους ελέγχους από το Πεκίνο στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

Όταν ερωτήθηκε σχετικά με το αν ένας τόσο υψηλός δασμός είναι πρακτικά εφαρμόσιμος και τις οικονομικές συνέπειες, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν είναι βιώσιμος, αλλά αυτός είναι ο αριθμός». Σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Παρασκευή (17/10) από το Fox Business Network, ο Τραμπ δήλωσε: «Με ανάγκασαν να το κάνω».

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μια εβδομάδα, ανακοίνωσε επιπλέον δασμούς 100% στις κινεζικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, μαζί με νέους ελέγχους στις εξαγωγές «κάθε είδους κρίσιμου λογισμικού» έως την 1η Νοεμβρίου, εννέα ημέρες πριν τη λήξη των ισχυουσών δασμολογικών ελαφρύνσεων.

Τα μέτρα αυτά ήταν η αντίδραση του Τραμπ στη σημαντική επέκταση των ελέγχων της Κίνας στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, στις οποίες η Κίνα έχει κυριαρχία και οι οποίες είναι απαραίτητες για την παραγωγή τεχνολογικών προϊόντων.

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι θα συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, σε δύο εβδομάδες στη Νότια Κορέα – μια συνάντηση για την οποία είχε εκφράσει αμφιβολίες την προηγούμενη εβδομάδα – και εξέφρασε το θαυμασμό του για τον Κινέζο ηγέτη. «Νομίζω ότι θα τα πάμε καλά με την Κίνα, αλλά πρέπει να έχουμε μια δίκαιη συμφωνία. Πρέπει να είναι δίκαιη», δήλωσε ο Τραμπ στο FBN.