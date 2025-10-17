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Ανατροπή με τον θάνατο του ιδρυτή της Mango: Ερευνάται ο γιος του για ανθρωποκτονία
Ειδήσεις
15:35 - 17 Οκτ 2025

Ανατροπή με τον θάνατο του ιδρυτή της Mango: Ερευνάται ο γιος του για ανθρωποκτονία

Reporter.gr Newsroom
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Ο επιχειρηματίας Ίσακ Άντικ, ιδρυτής της Mango και ο πλουσιότερος άνθρωπος της Καταλονίας, πέθανε πέφτοντας από γκρεμό σε βουνό, στην περιοχή Κολμπατό (Βαρκελώνη), κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής με τον γιο του, Τζόναθαν Άντικ. 

Η έρευνα που ξεκίνησε πριν από δέκα μήνες, υπό τη διεύθυνση του ανακριτικού δικαστηρίου αριθ. 5 του Μαρτορέλ, έχει περάσει από διάφορα δικονομικά στάδια. Πλέον, έχει στραφεί από την υπόθεση ενός ατυχήματος στο ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας. Η ανακρίτρια έχει κηρύξει την υπόθεση απόρρητη, προκειμένου να διερευνηθεί εάν ο θάνατος του Ίσακ Άντικ στο βουνό ήταν δολοφονία.

Όπως σημειώνει η El Pais, stiw 14 Δεκεμβρίου 2024 o επιχειρηματίας Ίσακ Άντικ, 71 ετών, πεθαίνει πέφτοντας σε γκρεμό ύψους άνω των 100 μέτρων. Περπατούσε μαζί με τον γιο του στο μονοπάτι που οδηγεί στο όρος Μονσεράτ. Την ίδια στιγμή, ανοίγει έρευνα για τον θάνατό του.

Με βάση τις πρώτες πληροφορίες από τον τόπο του συμβάντος και τις αρχικές καταθέσεις, η καταλανική αστυνομία (Mossos d’Esquadra) εκδίδει προκαταρκτική αναφορά σύμφωνα με την οποία όλα δείχνουν πως πρόκειται για ατύχημα. Ο δικαστής προτίθεται να αρχειοθετήσει την υπόθεση, αλλά τελικά η διαδικασία παρατείνεται. Η αστυνομία παίρνει καταθέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους, μεταξύ αυτών από τον γιο του Ίσακ, Τζόναθαν Άντικ, και από τη σύζυγό του, Εστεφάνια Κνουθ.

Τον Ιανουάριο του 2025, εκδίδεται ένα από τα προσωρινά αρχεία της υπόθεσης. Πηγές της έρευνας αποδίδουν την εξέλιξη αυτή στην αναστολή των προθεσμιών, ώστε να μην συνεχίσουν να «τρέχουν», καθώς η υπόθεση αποδεικνύεται πιο περίπλοκη από ό,τι αρχικά φαινόταν. Οι Mossos d’Esquadra έχουν ήδη ανακρίνει δύο φορές τον Τζόναθαν Άντικ και έχουν εντοπίσει διάφορες αντιφάσεις που εγείρουν υποψίες.

Τον Μάρτιο η δικαστής ανοίγει εκ νέου επισήμως την υπόθεση, την οποία οι Mossos συνέχισαν να ερευνούν με απόλυτη μυστικότητα. Πρόκειται περισσότερο για τυπική διαδικασία, καθώς η αστυνομική έρευνα δεν είχε σταματήσει στο μεταξύ. Εξετάστηκαν στοιχεία όπως το κινητό τηλέφωνο του θύματος, το οποίο ανακτήθηκε μετά την πτώση, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ακριβής διαδρομή που ακολούθησαν πατέρας και γιος εκείνη την ημέρα.

Οι ασυνέπειες που προκύπτουν προκαλούν όλο και περισσότερες αμφιβολίες στους ανακριτές, οι οποίοι θεωρούν αναγκαίες πρόσθετες ενέργειες για να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη στο βουνό. Πλέον, ο γιος του που ήταν ο μόνος άνθρωπος που ήταν παρών στο περιστατικό δεν φαίνεται ότι πείθει με την μαρτυρία του και η έρευνα στρέφεται επάνω του.

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