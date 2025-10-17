ΕΦΕΤ: Ανακαλεί κέικ με σταφίδα λόγω υψηλής περιεκτικότητας σε κουμαρίνη

Ο ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος για την Παρακολούθηση των Επιπέδων Προσθέτων Τροφίμων και Αρωματικών Ουσιών σε Τρόφιμα», προέβη σε δειγματοληψία του προϊόντος «ΣΤΑΦΙΔΟΚΕΪΚ – THE COOKIE MASTERS» με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από τις 30/11/25 και καθαρό βάρος περίπου 500g. Το προϊόν παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την Δ. ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ Μον. Ε.Π.Ε., που εδρεύει στη Ζαχάρω Ηλείας.

Το δείγμα εξετάστηκε από το Α’ Τμήμα της Α’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους της Α.Α.Δ.Ε. και κρίθηκε ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ, καθώς βρέθηκε να περιέχει «κουμαρίνη» σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το ανώτατο νομοθετικό όριο για την κατηγορία τροφίμου στην οποία ανήκει.

Ο ΕΦΕΤ ζήτησε την άμεση ανάκληση όλης της συγκεκριμένης παρτίδας του προϊόντος, ενώ οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν καλούνται να μην το καταναλώσουν.