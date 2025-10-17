Δημοσιονομική κρίση στις ΗΠΑ: Το 80% των εργαζομένων στη διαχείριση πυρηνικών όπλων κινδυνεύει με απόλυση

Η δημοσιονομική κρίση στις ΗΠΑ απειλεί να προκαλέσει μαζικές απολύσεις στον τομέα διαχείρισης των πυρηνικών όπλων, καθώς το 80% των υπαλλήλων της Διοίκησης για την Πυρηνική Ασφάλεια (NNSA) κινδυνεύει να απολυθεί, όπως επιβεβαίωσε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής και πρόεδρος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων, Μάικ Ρότζερς.

Ο Ρότζερς δήλωσε ότι η NNSA, η οποία είναι υπεύθυνη για την διαχείριση του πυρηνικού οπλοστασίου της χώρας, πλησιάζει στην εξάντληση των έκτακτων κονδυλίων της και πως, εάν η κατάσταση συνεχιστεί, θα αναγκαστεί να απολύσει το 80% του προσωπικού της. Εξήγησε ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι απαραίτητοι και ότι δεν είναι σκόπιμο να επιστρέφουν στα σπίτια τους, τονίζοντας τη σημασία να παραμείνουν στη θέση τους και να πληρώνονται.

Η δημοσιονομική αβεβαιότητα στις ΗΠΑ έχει προκαλέσει ένα "shutdown" που έχει εισέλθει στην τρίτη εβδομάδα του, χωρίς να διαφαίνεται σύντομα λύση, καθώς η γερουσία απέρριψε την πρόταση προϋπολογισμού που παρουσίασε η Ρεπουμπλικανική πλειοψηφία. Η χώρα κατέχει περισσότερες από 5.000 πυρηνικές κεφαλές, σύμφωνα με το Bulletin of the Atomic Scientists, και η NNSA είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συντήρηση και την ασφάλεια αυτών των όπλων.

Η NNSA απασχολεί λιγότερους από 2.000 δημόσιους υπάλληλους και περίπου 60.000 υπεργολάβους. Ο υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ, δήλωσε ότι εάν δεν επιλυθεί η κατάσταση σύντομα, από την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να λειτουργούν χωρίς τους χιλιάδες εργαζόμενους που είναι απαραίτητοι για την εθνική ασφάλεια. Εργαζόμενοι που μίλησαν ανώνυμα στα διεθνή Μέσα αναφέρουν ότι οι απολύσεις μπορεί να ξεκινήσουν ήδη από την Παρασκευή (17/10).