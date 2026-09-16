LAMDA Development: Στα €3,9 δισ. το χαρτοφυλάκιο – €1,8 δισ. οι εισπράξεις από το Ελληνικό

Η LAMDA Development S.A. η μεγαλύτερη εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων στην Ελλάδα, ανακοίνωσε αποτελέσματα για το Α’ Εξάμηνο του 2026. Η συνολική αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου ξεπέρασε τα €3,9δις, ενώ τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) Ομίλου στα €22εκ.

Το The Ellinikon εισέρχεται στο στάδιο παράδοσης, με επιτάχυνση της κατασκευαστικής δραστηριότητας τόσο στα οικιστικά έργα όσο και στα έργα υποδομής

Νέο Ρεκόρ Operating Malls Adjusted EBITDA1 στα €50εκ αυξημένο κατά 5% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025

Νέο Ρεκόρ EBITDA για τη Μαρίνα του Φλοίσβου στα €9,3εκ αυξημένο κατά 10% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025

Συνολικές εισπράξεις άνω του €1,8δις από πωλήσεις ακινήτων για το Έργο Ελληνικού (The Ellinikon) από την έναρξη του έργου μέχρι την 31.08.2026

Πώληση δύο οικοπέδων έναντι €41,5 εκατ., η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο 2026 και αναμένεται να αποφέρει λογιστικό κέρδος προ φόρων ύψους περίπου €31εκ

Το The Ellinikon Sports Park ανοίγει τις πύλες του, σηματοδοτώντας τη μετάβαση του έργου του Ελληνικού (The Ellinikon) στη φάση ολοκλήρωσης και παράδοσης των έργων

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2026

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου δήλωσε: «Οι Εμπορικοί μας προορισμοί συνέχισαν την ισχυρή τους επίδοση, καταγράφοντας νέα ρεκόρ. Συγχρόνως, στο Ελληνικό συνεχίζεται η πρόοδος των κατασκευαστικών εργασιών σε όλα τα μέτωπα και η επίτευξη σημαντικών ορόσημων με το πιο πρόσφατο, τα επίσημα εγκαίνια του The Ellinikon Sports Park, που παραδόθηκε αυτόν το μήνα στην κοινωνία. Οι ισχυρές ταμειακές εισροές από πωλήσεις ακινήτων συνεχίζουν να στηρίζουν την επιτάχυνση της κατασκευαστικής δραστηριότητας. Η επιτυχής έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους €350 εκατ. τον Ιούνιο, ενίσχυσε περαιτέρω τη χρηματοοικονομική μας θέση και επιβεβαίωσε την «ψήφο εμπιστοσύνης» της αγοράς. Με ισχυρή ρευστότητα και χαμηλή μόχλευση, προτεραιότητά μας αποτελεί η συνεπής εκτέλεση, η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση του κόστους και η παράδοση έργων με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους μας».

Τα τέσσερα (4) Εμπορικά Κέντρα σε λειτουργία κατέγραψαν Operating EBITDA 46,6εκ το πρώτο εξάμηνο του 2026. Το Operating Malls EBITDA προσαρμοσμένο για μεταχρεώσεις εξόδων διοικητικής υποστήριξης και λοιπών υποστηρικτικών λειτουργιών ύψους €3,4εκ, ανήλθε στα €50εκ, αυξημένο κατά 5% σε ετήσια βάση. Η επίδοση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των βασικών μισθωμάτων κατά 6% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2025, καθώς και στην αύξηση των εσόδων από στάθμευση κατά 9% για την ίδια περίοδο. Τα αποτελέσματα υποστηρίχθηκαν από τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της επισκεψιμότητας (+5% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2025), καθώς και από την επίτευξη νέου ιστορικού υψηλού στον συνολικό κύκλο εργασιών των καταστημάτων, ο οποίος ανήλθε σε €409εκ για την ίδια περίοδο.

Τα κέρδη από αναπροσαρμογή της αξίας των εμπορικών κέντρων ανήλθαν σε €83,2εκ το πρώτο εξάμηνο του 2026, έναντι €136,9εκ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η αξία των εμπορικών μας κέντρων συνεχίζει την ανοδική πορεία της καταγράφοντας σημαντικά κέρδη αποτιμήσεων και φέτος. Ωστόσο τα κέρδη αποτίμησης συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση υποχώρησαν, καθώς το 2025 είχε επωφεληθεί από σημαντική συμπίεση των αποδόσεων (yield compression) λόγω του θετικού μακροοικονομικού κλίματος.

Αναφορικά με τις εμπορικές μισθώσεις στους δύο, υπό ανάπτυξη, προορισμούς λιανικού εμπορίου και ψυχαγωγίας στο Ελληνικό, μέχρι σήμερα έχουν συμφωνηθεί Heads of Terms (HoT) με μισθωτές για 73% της Συνολικής Μεικτής Εκμισθώσιμης Επιφάνειας (GLA) στο The Ellinikon Mall και 76% του GLA στη Riviera Galleria, γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική της αγοράς και το έντονο ενδιαφέρον κορυφαίων διεθνών brands για τη συμμετοχή τους σε αυτά τα εμβληματικά έργα.

Οι εργασίες σκυροδέτησης στη Riviera Galleria έχουν ολοκληρωθεί, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, οι εργασίες στις όψεις και τα στέγαστρα, η κατασκευή των εσωτερικών χωρισμάτων σε όλα τα επίπεδα, καθώς και οι εξωτερικές εργασίες και οι εργασίες μόνωσης της οροφής, με την ολοκλήρωση να αναμένεται εντός του α΄ τριμήνου του 2027. Στο The Ellinikon Mall, η σύμβαση για την κατασκευή του οικοδομικού σκελετού έχει ανατεθεί στην κατασκευαστική εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ενώ οι εργασίες ξεκινήσαν το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με τις εργασίες θεμελίωσης να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η συνολική αξία χαρτοφυλακίου (GAV) του ομίλου LAMDA MALLS την 30.06.2026 ανήλθε σε €1,9δις, με την αξία των 4 Εμπορικών Κέντρων σε λειτουργία να ξεπερνά τα €1,4δις.

Η Μαρίνα του Φλοίσβου συνέχισε την ισχυρή αναπτυξιακή της πορεία, επιτυγχάνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ το πρώτο εξάμηνο του 2026. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε €13,9εκ, ενώ τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 10% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα €9,3εκ. Η ισχυρή αυτή επίδοση οφείλεται κυρίως στη σταθερά υψηλή ζήτηση για τη Μαρίνα του Φλοίσβου, η οποία καταγράφει μέγιστη πληρότητα στις μόνιμες θέσεις ελλιμενισμού, στα αυξημένα έσοδα από τέλη διερχόμενων σκαφών, στις ετήσιες συμβατικές αναπροσαρμογές των τελών ελλιμενισμού, καθώς και στις χαμηλότερες δαπάνες μίσθωσης, οι οποίες αντανακλούν την ευνοϊκή διάρθρωση της σύμβασης μίσθωσης της Μαρίνας.

Ενώ η Μαρίνα του Φλοίσβου συνεχίζει να καταγράφει ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις, ο Όμιλος επενδύει στην επόμενη φάση ανάπτυξης μέσω της ολοκληρωμένης ανάπλασης της Μαρίνας Αγίου Κοσμά. Οι διαθέσιμες θέσεις ελλιμενισμού έχουν πλέον μειωθεί περίπου στο ένα τρίτο της αρχικής δυναμικότητας της Μαρίνας, λόγω της προσωρινής απομάκρυνσης σκαφών για την εκτέλεση των εργασιών ανακαίνισης και της αναδιαμόρφωσης της Μαρίνας, ώστε να μπορεί να φιλοξενεί μεγαλύτερα σκάφη. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η Μαρίνα του Αγίου Κοσμά, σε συνδυασμό με το παρακείμενο συγκρότημά Riviera Galleria αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό μοχλό ενίσχυσης των εσόδων του Ομίλου.

Σημαντική εμπορική επιτυχία συνεχίζουν να καταγράφουν τα διαθέσιμα προς πώληση διαμερίσματα στη γειτονιά Little Athens. Μέχρι την 31.08.2026 είχαν διατεθεί στην αγορά 750 διαμερίσματα προς πώληση. Από αυτά, οι πωλήσεις και οι κρατήσεις από ενδιαφερόμενους αγοραστές ανέρχονται σε 610 διαμερίσματα δηλαδή στο 81% του συνόλου στις 31.08.2026. Το χαμηλότερο ποσοστό επί του συνολικού σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2026 αντανακλά τη διάθεση 79 επιπλέον οικιστικών μονάδων τον Ιούλιο του 2026.

Επιπλέον, τα έσοδα από οικιστικές αναπτύξεις ανήλθαν σε 164εκ το πρώτο εξάμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 30% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, αναδεικνύοντας τη συνεχόμενη δυναμική των πωλήσεων και αυξανόμενη συνεισφορά των οικιστικών αναπτύξεων στα αποτελέσματά μας. Παράλληλα, για την ίδια περίοδο αναγνωρίστηκαν έσοδα ύψους €15εκ από πωλήσεις ακινήτων (κυρίως από πωλήσεις γραφειακών χώρων) έναντι €104εκ το πρώτο εξάμηνο του 2025 κυρίως λόγω χρονισμού πωλήσεων οικοπέδων.

Τον Ιούλιο του 2026, η Εταιρεία υπέγραψε οριστικά συμβόλαια αγοραπωλησίας για την πώληση δύο οικοπέδων στην Περιοχή προς Πολεοδόμηση «Α-Π2» εντός του έργου στο Ελληνικό, έναντι συνολικού τιμήματος περίπου €41,5εκ, που αντιστοιχεί σε μέσο τίμημα €2.650 ανά τ.μ. οικοδομήσιμης επιφάνειας. Η Εταιρεία αναμένει να αναγνωρίσει λογιστικό κέρδος προ φόρων ύψους περίπου €31 εκατ. (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων συναλλαγής).

Ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης εμπορικής επιτυχίας των οικιστικών αναπτύξεών μας, οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων από την έναρξη του έργου έως την 31.08.2026 ξεπέρασαν τα €1,8δις. Τα ταμειακά διαθέσιμα που αναλογούν στο Έργο στο Ελληνικό ανήλθαν στα €512εκ την 30.06.2026 (έναντι €567εκ την 31.12.2025), ενώ για μια ακόμη περίοδο δεν εκταμιεύθηκαν τραπεζικά δάνεια για το Έργο στο Ελληνικό, παρά την ύπαρξη εγκεκριμένης πιστωτικής γραμμής από τις δανείστριες τράπεζες ποσού €232εκ.

Αναφορικά με την συναλλαγή με την ION, Οι δύο πλευρές εργάζονται συστηματικά για τη σύγκλιση των θέσεων τους στα βασικά εμπορικά ζητήματα που παραμένουν ανοικτά, με κοινή πρόθεση την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα δημιουργεί αξία και οφέλη και για τις δύο πλευρές. Εντός του επόμενου μήνα, τα μέρη αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις επί των βασικών εμπορικών θεμάτων και να υπάρχει σαφής εικόνα ως προς την οριστικοποίηση της συναλλαγής. Σε περίπτωση θετικής έκβασης των διαπραγματεύσεων, η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του τελευταίου τριμήνου του 2026.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2026 πραγματοποιήθηκαν κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) για κτίρια και έργα υποδομών ποσού €276εκ, με το ποσό από την έναρξη του έργου έως την 30.06.2026, να διαμορφώνεται πλέον στα €1,265εκ.

Το The Ellinikon Sports Park τίθεται σε πλήρη λειτουργία αυτόν τον μήνα, σηματοδοτώντας την παράδοση του πρώτου μεγάλου έργου του Ελληνικού που θα είναι ανοιχτό στο κοινό και ένα σημαντικό ορόσημο στη μετάβαση της ανάπτυξης στη φάση παράδοσης των έργων.