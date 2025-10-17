Ρωσία: «Ψαλιδίζονται» κατά 21% τα έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο τον Οκτώβριο

Τα κρατικά έσοδα της Ρωσίας από τις πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου αναμένεται να μειωθούν τον Οκτώβριο περίπου κατά 21%, φτάνοντας τα 950 δισεκατομμύρια ρούβλια (11,7 δισεκατομμύρια δολάρια), σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, κυρίως λόγω των χαμηλότερων τιμών και της ενίσχυσης του ρουβλιού, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Reuters.

Αυτή η πτώση θα εντείνει τις προκλήσεις για τη ρωσική κυβέρνηση, η οποία ήδη αντιμετωπίζει αυξανόμενο δημόσιο έλλειμμα και έχει αναγκαστεί να αυξήσει τους φόρους προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις αυξανόμενες στρατιωτικές και δαπάνες ασφαλείας.

Τα έσοδα από τον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τέταρτο του προϋπολογισμού της χώρας και αποτελούν τη βασική χρηματοδοτική πηγή για την στρατιωτική επιχείρηση της Μόσχας στην Ουκρανία, η οποία διαρκεί πλέον τέσσερα χρόνια.

Σε μηνιαία βάση, τα έσοδα του Οκτωβρίου αναμένονται να αυξηθούν κατά 63% λόγω των φόρων επί των κερδών από τις εταιρείες, σύμφωνα με υπολογισμούς που βασίζονται σε στοιχεία για την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, τη διύλιση και τις προμήθειες στις εγχώριες και διεθνείς αγορές.

Τα συνολικά έσοδα από τον Ιανουάριο μέχρι τον Οκτώβριο του 2025 αναμένονται να μειωθούν κατά 20,5%, φτάνοντας τα 7,56 τρισεκατομμύρια ρούβλια, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία του Reuters.

Το υπουργείο Οικονομικών της Ρωσίας σκοπεύει να δημοσιοποιήσει τις νέες εκτιμήσεις για τα έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου στις 5 Νοεμβρίου. Αρχικά, το υπουργείο είχε προβλέψει ότι τα έσοδα θα φτάσουν τα 10,9 τρισεκατομμύρια ρούβλια, ή το 0,5% του ΑΕΠ, αλλά αυτή η εκτίμηση έχει αναθεωρηθεί σε 8,32 τρισεκατομμύρια ρούβλια.