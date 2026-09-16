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Ορμούζ – Χούθι – Πετρέλαιο: Η ενεργειακή κρίση σε νέα φάση - Τα δεδομένα για τις τιμές
Εμπορεύματα
08:00 - 16 Σεπ 2026

Ορμούζ – Χούθι – Πετρέλαιο: Η ενεργειακή κρίση σε νέα φάση - Τα δεδομένα για τις τιμές

Reporter.gr Newsroom
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Η ενεργειακή κρίση περνά σε νέα φάση. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται πλέον στο Στενό του Ορμούζ. Υπό πίεση βρίσκονται ταυτόχρονα η Ερυθρά Θάλασσα και η σαουδαραβική East-West Pipeline, περιορίζοντας τις βασικές εναλλακτικές οδούς μεταφοράς πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο. Η εξέλιξη αυτή διατηρεί υψηλό το γεωπολιτικό premium και το Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Ορμούζ

  • Η εμπορική ναυσιπλοΐα παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη.
  • Το τελευταίο Σαββατοκύριακο καταγράφηκαν μόλις 5 διελεύσεις εμπορικών πλοίων το Σάββατο και καμία την Κυριακή, έναντι 31 το προηγούμενο.
  • Νέα περιστατικά κατά εμπορικών πλοίων συντηρούν το υψηλό επίπεδο κινδύνου.
  • Στις 12 Σεπτεμβρίου το EL GAIA υπέστη ζημιές στην περιοχή, με δύο ναυτικούς να αναφέρονται αγνοούμενοι.
  • Οι προσπάθειες αποκλιμάκωσης δεν έχουν ακόμη οδηγήσει σε ουσιαστική ομαλοποίηση των θαλάσσιων ροών.

Χούθι – Ερυθρά Θάλασσα

  • Οι Χούθι ενισχύουν την παρουσία τους γύρω από το Bab el-Mandeb.
  • Greater και Lesser Hanish προστέθηκαν στα σημεία που ελέγχουν, μετά τις κινήσεις σε Perim και Mokha.
  • Συνεχίζονται οι επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων και σαουδαραβικών στόχων.
  • Η αστάθεια αυξάνει τον κίνδυνο για τη θαλάσσια αρτηρία που συνδέει τον Ινδικό Ωκεανό με το Σουέζ και τη Μεσόγειο.

East-West Pipeline

  • Η σαουδαραβική East-West Pipeline έχει πληγεί και η λειτουργία της έχει διαταραχθεί.
  • Ο αγωγός μεταφέρει πετρέλαιο από την ανατολική Σαουδική Αραβία προς το Yanbu στην Ερυθρά Θάλασσα, παρακάμπτοντας το Ορμούζ.
  • Μέσω της συγκεκριμένης διαδρομής μεταφέρονταν περίπου 4 εκατ. βαρέλια ημερησίως.
  • Η ποσότητα αντιστοιχεί περίπου στο 4% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.
  • Η πλήρης αποκατάσταση εκτιμάται ότι μπορεί να απαιτήσει αρκετές εβδομάδες.

Πετρέλαιο

  • Brent: πάνω από $107/βαρέλι.
  • WTI: πάνω από $103/βαρέλι.
  • Το Brent έχει κινηθεί ενδοσυνεδριακά κοντά στα $110.
  • Η αγορά δεν τιμολογεί πλέον μόνο τον κίνδυνο απώλειας παραγωγής, αλλά και τον κίνδυνο περιορισμού των διαθέσιμων οδών εξαγωγής.

Το κρίσιμο ερώτημα μετακινείται από το πόσο πετρέλαιο υπάρχει στο πόσο πετρέλαιο μπορεί να φτάσει με ασφάλεια στις διεθνείς αγορές. Όσο οι εναλλακτικές διαδρομές παραμένουν περιορισμένες, η αποκλιμάκωση των τιμών γίνεται δυσκολότερη.

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