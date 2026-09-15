Wall Street: «Σφυροκόπημα» από πετρέλαιο και αποδόσεις ομολόγων – Το 10ετές σε υψηλό 19 ετών

Οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν την Τρίτη 15/9 για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές αναμένουν την απόφαση της Federal Reserve για τη νομισματική πολιτική αυτή την εβδομάδα, η οποία θα μπορούσε να έχει ευρύτερες επιπτώσεις στην οικονομία, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων εκτινάχθηκαν σε υψηλά πολλών ετών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Dow Jones Industrial Average έχασε 328 μονάδες, ή 0,63% κλείνοντας στις 52.093,11 μονάδες. Ο S&P 500 υποχώρησε περίπου 0,45% στις 7.585,73 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε πτώση 0,78% κλείνοντας στις 25.981,571 μονάδες.

Οι απώλειες στον S&P 500 και τον Nasdaq περιορίστηκαν από την άνοδο αρκετών μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και οι οποίες είχαν δεχθεί ισχυρές πιέσεις κατά την προηγούμενη συνεδρίαση. Η Coherent ενισχύθηκε περισσότερο από 1%, η Advanced Micro Devices (AMD) σημείωσε άνοδο 2%, ενώ η Qualcomm κέρδισε 5%.

Στο 5,041% η απόδοση του 10ετούς

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς κρατικού ομολόγου αυξήθηκε την Τρίτη στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007, φτάνοντας το 5,041%. Οι αποδόσεις και οι τιμές των ομολόγων κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις.

Στη συνέχεια, η απόδοση υποχώρησε από το υψηλό της, παραμένοντας ωστόσο αυξημένη κατά περισσότερες από 5 μονάδες βάσης, στο 5,012%.

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων διεθνώς βρίσκονται στο επίκεντρο των αγορών μετοχών τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι κρατικοί τίτλοι δέχονται πιέσεις εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών ότι ο συνεχιζόμενος πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν θα ενισχύσει τον πληθωρισμό και θα οδηγήσει τις κεντρικές τράπεζες σε πιο «σκληρή» νομισματική πολιτική.

«Οι επενδυτές αρχίζουν επιτέλους να αντιλαμβάνονται τις ανησυχίες», δήλωσε η Melissa Brown, παγκόσμια επικεφαλής έρευνας για επενδυτικές αποφάσεις στη SimCorp.

Όπως πρόσθεσε, πέρα από το γεγονός ότι το αμερικανικό κρατικό χρέος έχει ξεπεράσει τα 40 τρισ. δολάρια και ο πληθωρισμός παραμένει «πεισματικά υψηλός», οι τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι «κάνουν τον κόσμο να παίρνει στα σοβαρά την κατάσταση».

Πάνω από τα $109 το Brent

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να θέσει εκτός λειτουργίας έναν σημαντικό αγωγό που παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τη Δευτέρα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent να κλείσουν πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι, ενώ το West Texas Intermediate (WTI) διαμορφώθηκε πάνω από τα 101 δολάρια.

Η άνοδος συνεχίστηκε και την Τρίτη. Τα futures του Brent για παράδοση Νοεμβρίου ενισχύθηκαν κατά 3%, ξεπερνώντας τα 109 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα futures του WTI σημείωσαν άνοδο 5%, πάνω από τα 106 δολάρια.

Στο επίκεντρο η απόφαση της Fed

Η περαιτέρω άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων και των τιμών του πετρελαίου ενισχύει την αβεβαιότητα στις αγορές ενόψει της απόφασης της Federal Reserve για τα επιτόκια την Τετάρτη.

Οι τιμές στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί των επιτοκίων της Fed δείχνουν περίπου 90% πιθανότητα η κεντρική τράπεζα να αυξήσει το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, από το τρέχον εύρος του 3,5% έως 3,75%.

Μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

«Οι αγορές θέλουν τουλάχιστον κάποια καθοδήγηση, ώστε να μπορέσουν να καταλάβουν πώς θα κινηθούν», δήλωσε η Brown. Όπως σημείωσε, εάν ο Warsh έλεγε ότι «παραμένουμε ανήσυχοι για τον πληθωρισμό και θα δράσουμε αναλόγως», αυτό θα ήταν αρκετό για τις αγορές. «Η ανησυχία είναι μήπως δεν πει απολύτως τίποτα», πρόσθεσε.

Σε σημείωμά τους την Τρίτη, οι στρατηγικοί αναλυτές της Barclays ανέφεραν ότι τα υψηλότερα επιτόκια έχουν ήδη ασκήσει πιέσεις στις αποτιμήσεις και αυξάνουν τους κινδύνους για τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια μετοχών.

«Παρότι τα κέρδη έχουν μέχρι στιγμής αντισταθμίσει την πίεση, η προσέγγιση της απόδοσης του 10ετούς στο 5% αποτελεί ιστορικά σημαντικό σημείο καμπής, πέρα από το οποίο τα επιτόκια έχουν συνήθως εξελιχθεί σε πιο επίμονο αντίβαρο για τις μετοχές», ανέφεραν.