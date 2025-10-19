Ισραήλ: Μεγάλη στρατιωτική άσκηση στα σύνορα με Λίβανο

Το Ισραήλ πραγματοποιεί τη μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση από την έναρξη του διετούς πολέμου στη Γάζα, όπως αναφέρουν ισραηλινά ΜΜΕ. Η άσκηση, η οποία διεξάγεται την Κυριακή, οργανώνεται από τη Βόρεια Διοίκηση του στρατού κοντά στα βόρεια σύνορα με τον Λίβανο.

Η εφημερίδα Maariv σημειώνει ότι η άσκηση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο για τα βόρεια σύνορα, όπου, αν και η Χεζμπολάχ έχει "εξασθενήσει", παραμένει ωστόσο μια υπαρκτή απειλή. Στον τελευταίο πόλεμο του Ισραήλ με τη λιβανέζικη οργάνωση, το Ισραήλ εξόντωσε αρκετούς από τους κορυφαίους ηγέτες και αξιωματικούς της, συμπεριλαμβανομένου του γενικού γραμματέα, Χασάν Νασράλα.

Μετά την εκεχειρία που υπεγράφη τον Νοέμβριο μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, η κυβέρνηση του Λιβάνου δεσμεύτηκε να αφοπλίσει την οργάνωση και να θέσει όλα τα όπλα που βρίσκονται στη χώρα υπό κρατικό έλεγχο.

Ωστόσο, το Ισραήλ κατηγορεί τη Χεζμπολάχ για προσπάθειες ανασυγκρότησης των στρατιωτικών της δυνάμεων, ενώ συνεχίζει να πραγματοποιεί επιθέσεις στον Λίβανο, παραβιάζοντας την εκεχειρία.