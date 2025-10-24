Λεκορνί: Παραδέχεται ότι ο προϋπολογισμός είναι «ατελής» - Ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, αναγνώρισε ότι ο προϋπολογισμός της κυβέρνησής του για το 2026 είναι «ατελής», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών ύστερα από τη συζήτηση που ξεκίνησε στην Εθνοσυνέλευση.

Μιλώντας στους βουλευτές, ο Λεκορνί δήλωσε ότι ο στόχος της κυβέρνησης είναι το δημοσιονομικό έλλειμμα να μειωθεί κάτω από το 5% του ΑΕΠ το 2026, επιβεβαιώνοντας τον σχεδιασμό για σταδιακή δημοσιονομική προσαρμογή. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει μείωση του ελλείμματος στο 4,7% από 5,4% το 2025, με στόχο να τεθεί η χώρα σε πορεία συμμόρφωσης με τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

«Το έλλειμμα πρέπει να πέσει κάτω από το 5% το επόμενο έτος», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση «θα στηρίξει και θα καθοδηγήσει τη συζήτηση» στο κοινοβούλιο, όπου αναμένονται τροποποιήσεις στο σχέδιο.

Ο Λεκορνί αντιμετωπίζει έντονες πιέσεις από την αντιπολίτευση, καθώς η κυβέρνησή του δεν διαθέτει πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση. Οι Σοσιαλιστές και άλλες πολιτικές δυνάμεις έχουν προαναγγείλει πιθανές προτάσεις μομφής, εάν δεν υπάρξουν αλλαγές στον τρόπο αντιμετώπισης του ελλείμματος και των κοινωνικών ανισοτήτων.

Ο ίδιος αναγνώρισε ενώπιον της Ολομέλειας ότι ο προϋπολογισμός «δεν έρχεται να λύσει τα πάντα» και ότι πολλά ζητήματα θα κριθούν από τους Γάλλους πολίτες στις εκλογές του 2027.

«Ας μην θέσουμε σε κίνδυνο το μέλλον της χώρας. Ας δείξουμε στους οικονομικούς μας εταίρους ότι παραμένουμε μια αξιόπιστη και δυναμική Γαλλία», τόνισε, απευθύνοντας κάλεσμα για πολιτική υπευθυνότητα.

Η κυβέρνηση Λεκορνί επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη δημοσιονομική πειθαρχία που απαιτείται από τις Βρυξέλλες και την ανάγκη διατήρησης της κοινωνικής συνοχής, σε μια περίοδο που η γαλλική οικονομία αντιμετωπίζει επιβράδυνση και αυξανόμενες πιέσεις από το δημόσιο χρέος.