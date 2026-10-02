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Στο 2% βάζει τον πήχη της ανάπτυξης το 2027 η κυβέρνηση - Πλεονάσματα και μείωση χρέους κάτω από το 130%
Οικονομία
12:29 - 02 Οκτ 2026

Στο 2% βάζει τον πήχη της ανάπτυξης το 2027 η κυβέρνηση - Πλεονάσματα και μείωση χρέους κάτω από το 130%

Reporter.gr Newsroom

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Η ελληνική κυβέρνηση αναμένει ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 2% το 2026 και με ελαφρώς ταχύτερο ρυθμό το 2027, σύμφωνα με το Bloomberg, το οποίο επικαλείται πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Οι προβλέψεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού που πρόκειται να παρουσιαστεί από το Υπουργείο Οικονομικών τη Δευτέρα (2/10), δείχνουν επίσης ότι η χώρα θα διατηρήσει δημοσιονομικά πλεονάσματα καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Οι πηγές ζήτησαν να μην κατονομαστούν, καθώς τα σχετικά μεγέθη δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Σύμφωνα με το Bloomberg, αυτό υποδηλώνει ότι η υπεραπόδοση της Ελλάδας σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, τόσο όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη όσο και τη δημοσιονομική εξυγίανση, είναι πιθανό να συνεχιστεί.

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού αναμένεται επίσης να καταγράψει περαιτέρω μείωση του χρέους της χώρας, με το δημόσιο χρέος να υποχωρεί κάτω από το 130% του ΑΕΠ το 2027.

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