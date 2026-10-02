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Γαλλία: Παραμένουν στους δρόμους οι μαθητές - Κλειστά 400 σχολεία μετά τις βίαιες διαδηλώσεις
Ειδήσεις
12:38 - 02 Οκτ 2026

Γαλλία: Παραμένουν στους δρόμους οι μαθητές - Κλειστά 400 σχολεία μετά τις βίαιες διαδηλώσεις

Reporter.gr Newsroom

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Περίπου 400 σχολεία στη Γαλλία παραμένουν κλειστά την Παρασκευή (2/10), μετά τις μαθητικές διαμαρτυρίες για ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση, οι οποίες σε ορισμένες περιοχές εξελίχθηκαν σε βίαια επεισόδια.

Όπως μεταδίδει το Reuters, οι διαμαρτυρίες για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και τα εγκαταλελειμμένα σχολικά κτίρια ξεκίνησαν στην περιοχή του Παρισιού τον περασμένο μήνα, όμως εξελίχθηκαν σε ολοένα και βιαιότερες κινητοποιήσεις καθώς εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα, με δεκάδες τραυματίες και την αστυνομία να προχωρά σε εκατοντάδες συλλήψεις.

«Υπάρχει μια ενεργή και βίαιη μειοψηφία (που συμμετέχει στις διαμαρτυρίες) ... Δεν είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι πρόκειται καν για μαθητές λυκείου», δήλωσε την Παρασκευή στο ραδιόφωνο RTL ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν, προσθέτοντας ότι από την έναρξη των κινητοποιήσεων έχουν συλληφθεί 2.000 άνθρωποι, εκ των οποίων περίπου τα δύο τρίτα τέθηκαν υπό κράτηση.

«Έχουμε περάσει από τις μαθητικές διαδηλώσεις σε διατάραξη της δημόσιας τάξης. Όταν άνθρωποι στοχοποιούν λεωφορεία και πυρπολούν σχολεία, δεν πρόκειται πλέον απλώς για ένα ζήτημα διαμαρτυρίας», συμπλήρωσε.

Σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό France 2, ο υπουργός Παιδείας της Γαλλίας Εντουάρ Ζεφρέ δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι «λίγο περισσότερα από 400 σχολεία και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα» θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή.

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