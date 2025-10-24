Ο Τραμπ προαναγγέλλει κλιμάκωση στην Καραϊβική – Το Πεντάγωνο στέλνει αεροπλανοφόρο

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε την Παρασκευή (24/10) σημαντική επέκταση της στρατιωτικής του εκστρατείας κατά των «Διακρατικών Εγκληματικών Οργανώσεων» στη Λατινική Αμερική, γνωστοποιώντας ότι θα αναπτύξει το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford και τα συνοδευτικά του πολεμικά πλοία στην περιοχή τις επόμενες ημέρες.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, δήλωσε ότι η ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία αποσκοπεί όχι μόνο στη «διατάραξη της διακίνησης ναρκωτικών», αλλά και στην «αποδυνάμωση και διάλυση» των εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται εκεί.

Η ανακοίνωση ακολουθεί τις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει διαμηνύσει ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει σε δραματική κλιμάκωση της στρατιωτικής επιχείρησης, η οποία μέχρι σήμερα επικεντρωνόταν στην καταστροφή ταχυπλόων και ημιβυθιζόμενων σκαφών που θεωρούνται ύποπτα για διακίνηση ναρκωτικών. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι «επόμενος στόχος είναι η ξηρά», αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξουν πλήγματα στη Βενεζουέλα ή σε άλλες χώρες της περιοχής.

Το Gerald R. Ford είναι το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, ικανό να μεταφέρει δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη, πολλά ελικόπτερα και περισσότερα από 4.000 μέλη πληρώματος. Το πλοίο πραγματοποίησε αυτή την εβδομάδα στάση στο λιμάνι του Σπλιτ, στην Κροατία, γεγονός που σημαίνει ότι βρίσκεται σε απόσταση λίγων ημερών από τον νέο του προορισμό, αφού πρώτα διασχίσει τον Ατλαντικό Ωκεανό.