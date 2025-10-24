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Στα «πράσινα» οι Ευρωαγορές με ώθηση από τα αμερικανικά μάκρο
Χρηματιστήρια
20:34 - 24 Οκτ 2025

Στα «πράσινα» οι Ευρωαγορές με ώθηση από τα αμερικανικά μάκρο

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές γύρισαν σε θετικό έδαφος και έκλεισαν ανοδικά την Παρασκευή (24/10), καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στην καθυστερημένη δημοσίευση των στοιχείων πληθωρισμού των ΗΠΑ και σε ένα κύμα εταιρικών αποτελεσμάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με άνοδο 0,2% στο τέλος της συνεδρίασης της Παρασκευής, περιορίζοντας τις αρχικές απώλειες, με τις κύριες αγορές και τους τομείς να κινούνται γενικά θετικά.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX σημείωσε κέρδη 0,15% στις 24.243,97 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,70% στις 9.645,62 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 παρέμεινε αμετάβλητος στις 8.225,63 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB έκλεισε με κέρδη 0,25% στις 42.486,67 μονάδες, ο ισπανικός IBEX ενισχύθηκε κατά 0,41% στις 15.857,40 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI σημείωσε άνοδο 0,19% στις 8.369,58 μονάδες.

Με την περίοδο των αποτελεσμάτων να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, οι επενδυτές παρακολούθησαν επίσης μια σειρά τριμηνιαίων ανακοινώσεων από ευρωπαϊκές εταιρείες. Οι Saab, ENI, Sanofi, Volvo Group και Porsche ήταν μερικές από τις εταιρείες που ενημέρωσαν τους μετόχους για την οικονομική τους επίδοση.

Η σουηδική αμυντική εταιρεία Saab ήταν μία από τις μεγαλύτερες «κινήσεις» της Παρασκευής, κλείνοντας τη συνεδρίαση με άνοδο 6,1% αφού αναβάθμισε τις προβλέψεις πωλήσεών της για το 2025, επωφελούμενη από το ευρωπαϊκό αμυντικό «μπουμ».

Η βρετανική τράπεζα NatWest κατέθεσε νωρίς κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τα προ φόρων κέρδη της ανήλθαν σε 2,18 δισεκατομμύρια λίρες (2,9 δισεκατομμύρια δολάρια) στο τρίτο τρίμηνο, υπερβαίνοντας άνετα τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 1,84 δισεκατομμύρια λίρες.

Τα τριμηνιαία αποτελέσματα της τράπεζας που είναι εισηγμένη στο Λονδίνο έδειξαν ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 3,3 δισεκατομμύρια λίρες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, σύμφωνα με το LSEG. Η τράπεζα – η οποία αναβάθμισε την εκτίμησή της για το συνολικό εισόδημα του 2025 σε 16,3 δισεκατομμύρια λίρες, από λίγο πάνω από 16 δισεκατομμύρια – είδε τις μετοχές της να ανεβαίνουν κατά 0,5%.

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν συμπληρωματικά πακέτα κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σε ένα γεγονός που θα μπορούσε να αποτελεί υψηλό σημείο σε μια κατά τα άλλα δύσκολη σχέση των δύο κρατών φέτος.

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